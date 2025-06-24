Biz Hits医師監修サービス、公式サイトを全面リニューアル｜診療科目・監修実績をわかりやすく可視化

株式会社ビズヒッツ

株式会社ビズヒッツ（本社：三重県鈴鹿市、代表取締役：伊藤陽介）は、医師・医療従事者によるコンテンツ監修支援を行う「Biz Hits医師監修サービス」（https://bizhits-supervision.com/iryou/ ）の公式サイトを全面リニューアルいたしました。

※上記のサービス内容は、2025年6月16日時点での情報となり、Craudiaに実績を含めます。

本サービスは、クラウドソーシングサービス「Craudia（ https://www.craudia.com/ ）」の協力を受け、60以上の診療科目に対応する医師や医療従事者との連携しています。

健康・医療・美容に関する記事やSNS投稿、動画など、様々な医療系コンテンツに対しての専門家監修をご提供。

■リニューアルの背景

近年、Webメディア・SNS・動画を通じた健康・医療情報の発信が活発化する一方で、「情報の正確性」や「誰が言っているか」といった信頼性の担保がより重要になっています。

とくに医療ジャンルにおいては、誤った情報による信頼毀損や法的リスクを避けるためにも、専門家による監修体制の構築が不可欠です。

Biz Hits医師監修サービスには、こうした背景を受けたニーズが寄せられており、より多くの企業・担当者が安心してご利用いただけるよう、専門家情報・監修対応範囲・料金・進行フローを分かりやすく再整理し、サイト全体をリニューアルいたしました。

■リニューアルのポイント

● 60以上の診療科に対応、多くの医師・医療従事者が在籍

内科・皮膚科・整形外科・精神科など、幅広い分野の医師や看護師・管理栄養士などの医療従事者と連携。記事の内容に応じて最適な専門家をアサイン可能です。

● SNSや動画コンテンツにも監修対応

記事だけでなく、SNS投稿文やYouTube動画、ホワイトペーパー・営業資料など、医療知識が必要なあらゆるコンテンツ形式に対応可能。コンテンツの用途に合わせた監修を実現します。

● 医療ライターとの組み合わせで執筆からの依頼も可能

監修だけでなく、構成作成や執筆を含めた一気通貫の支援にも対応。ご要望・ご予算に応じて、医師＋医療ライターのチームを編成し、効果的なコンテンツ制作をサポートします。

● プロフィール・顔写真付きのクレジットでE-E-A-T強化

監修者の顔写真・経歴を掲載することで、専門性・信頼性・権威性を可視化。検索評価（E-E-A-T）を意識したメディア運用にも貢献します。

▶ リニューアル後のサービスサイトはこちら

https://bizhits-supervision.com/iryou/

■Biz Hits医師監修サービスについて

Biz Hits医師監修サービスは、健康・医療・美容分野を中心に、多くの医師・医療従事者が60以上の診療科目に対応し、記事・SNS・動画などの監修を行うサービスです。

記事の仕上げだけでなく、執筆段階からの関与も可能。監修者の顔出し・クレジット対応も含め、医療系コンテンツの専門性と信頼性を高めたいすべての事業者に最適な支援を提供します。

■株式会社ビズヒッツについて

当社では、求人サイトをはじめ、人材支援サービスやビジネスメディアを運営。

また、上記サービスを運営する中で得た知識と経験を元にコンサルティング業務も行っております。

▼関連サービス紹介

・Biz Hits Work（ https://bizhits-work.com/ ）

・Biz Hits（ https://bizhits.co.jp/media/ ）

・Biz Hitsオンラインアシスタント（ https://bizhits-assistant.com/ ）

・Biz Hits取材代行サービス（ https://bizhits-interview.com/ ）

・Biz Hits導入事例制作代行サービス（ https://bizhits-interview.com/jireiseisaku/ ）

・Biz Hits記事監修サービス（ https://bizhits-supervision.com/ ）

・Biz Hits医師監修サービス（ https://bizhits-supervision.com/iryou/ ）

・Biz Hitsインフォグラフィック制作（ https://bizhits-infographic.com/ ）

・Biz Hits Career blog（ https://bizhits.sixcore.jp/ ）

・Biz Hits副業マッチングサービス（ https://bizhits-fukugyou.com/ ）

・Biz Hits人材紹介・人材派遣業専門HP制作代行サービス（ https://bizhits-jinzaihp.com/ ）

・Biz Hits採用サイト制作代行サービス（ https://bizhits-saiyo-site.com/ ）

・Biz Hits採用特化Web広告運用代行サービス（ https://bizhits-websaiyou.com/ ）

・Biz Hits広告運用のインハウス支援サービス（ https://bizhits-inhouse.com/ ）

■会社概要

社名 ： 株式会社ビズヒッツ

所在地 ： 〒510-0208 三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ22-21

代表者 ： 代表取締役 伊藤 陽介

設立 ： 2009年1月19日

資本金 ： 300万円

事業内容 ： 求人情報サイト・WEBメディアの運営・コンサルティング

URL ： https://bizhits.co.jp/company/