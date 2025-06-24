ゆずソフトの大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、死神の女の子「明月栞那」がフィギュア化。「笑顔」フェイスパーツが付属する「あみあみ限定版」も登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「アリスグリント」より、『喫茶ステラと死神の蝶「明月栞那」 1/7スケール 完成品フィギュア』の「笑顔」フェイスパーツ付きの「あみあみ限定版」を現在、予約受付中です。

さらに、あみあみ限定特典「スタンド付き缶バッジ」付きもご案内中。

製品ページはコチラ：

■あみあみ限定版 喫茶ステラと死神の蝶「明月栞那」 1/7スケール 完成品フィギュア

・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187290&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187289&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)

■あみあみ限定版 喫茶ステラと死神の蝶「明月栞那」 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：各36,630円(税込)

□発売日：2026年6月予定

□ブランド：アリスグリント

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約250mm(台座、鎌含む)

【素材】PVC＆ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

・はだけ上半身パーツ

・「笑顔」フェイスパーツ

≪あみあみ限定特典≫

・スタンド付き缶バッジ

原型制作：イクリエ

彩色：森山奈菜

ポーズデザイン：こもわた遙華

※こちらの商品は「あみあみ」のみで取り扱う特別な仕様となります。

≪あみあみ限定特典≫スタンド付き缶バッジ

ゆずソフトがおくる大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、死神の女の子「明月栞那」を1/7スケールでフィギュア化いたしました。

ポーズデザインはデフォルメイラストでもおなじみ「こもわた遙華」先生！！

大きくて印象的な鎌や、特徴的な死神服もしっかり再現いたしました。

更に、少しはだけた姿も再現できる差し替えパーツが付属する豪華仕様となっています！

もちろん細部までしっかり作り込んでいますので、ぜひぜひご期待ください♪

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはコチラ：

■あみあみ限定版 喫茶ステラと死神の蝶「明月栞那」 1/7スケール 完成品フィギュア

・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187290&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187289&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)2019 YUZUSOFT / JUNOS inc.

(C)2019 YUZUSOFT / JUNOS inc. Illust.こもわた遙華

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

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■あみあみ実店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)