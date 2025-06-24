ゆずソフトの大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、死神の女の子「明月栞那」がフィギュア化。「笑顔」フェイスパーツが付属する「あみあみ限定版」も登場。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「アリスグリント」より、『喫茶ステラと死神の蝶「明月栞那」 1/7スケール 完成品フィギュア』の「笑顔」フェイスパーツ付きの「あみあみ限定版」を現在、予約受付中です。


さらに、あみあみ限定特典「スタンド付き缶バッジ」付きもご案内中。



製品ページはコチラ：


■あみあみ限定版 喫茶ステラと死神の蝶「明月栞那」 1/7スケール 完成品フィギュア


・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187290&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187289&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗ご案内


https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)


■あみあみ限定版 喫茶ステラと死神の蝶「明月栞那」 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：各36,630円(税込)


□発売日：2026年6月予定


□ブランド：アリスグリント


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約250mm(台座、鎌含む)


【素材】PVC＆ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座


・はだけ上半身パーツ


・「笑顔」フェイスパーツ


≪あみあみ限定特典≫


・スタンド付き缶バッジ



原型制作：イクリエ


彩色：森山奈菜


ポーズデザイン：こもわた遙華



※こちらの商品は「あみあみ」のみで取り扱う特別な仕様となります。



≪あみあみ限定特典≫スタンド付き缶バッジ











































ゆずソフトがおくる大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、死神の女の子「明月栞那」を1/7スケールでフィギュア化いたしました。


ポーズデザインはデフォルメイラストでもおなじみ「こもわた遙華」先生！！


大きくて印象的な鎌や、特徴的な死神服もしっかり再現いたしました。


更に、少しはだけた姿も再現できる差し替えパーツが付属する豪華仕様となっています！


もちろん細部までしっかり作り込んでいますので、ぜひぜひご期待ください♪



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはコチラ：


■あみあみ限定版 喫茶ステラと死神の蝶「明月栞那」 1/7スケール 完成品フィギュア


・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187290&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187289&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



(C)2019 YUZUSOFT / JUNOS inc.


(C)2019 YUZUSOFT / JUNOS inc. Illust.こもわた遙華



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗ご案内


https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)