ゆずソフトの大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、死神の女の子「明月栞那」がフィギュア化。「笑顔」フェイスパーツが付属する「あみあみ限定版」も登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「アリスグリント」より、『喫茶ステラと死神の蝶「明月栞那」 1/7スケール 完成品フィギュア』の「笑顔」フェイスパーツ付きの「あみあみ限定版」を現在、予約受付中です。
さらに、あみあみ限定特典「スタンド付き缶バッジ」付きもご案内中。
製品ページはコチラ：
■あみあみ限定版 喫茶ステラと死神の蝶「明月栞那」 1/7スケール 完成品フィギュア
・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187290&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187289&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)
■あみあみ限定版 喫茶ステラと死神の蝶「明月栞那」 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：各36,630円(税込)
□発売日：2026年6月予定
□ブランド：アリスグリント
【スケール】1/7
【サイズ】全高：約250mm(台座、鎌含む)
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
・はだけ上半身パーツ
・「笑顔」フェイスパーツ
≪あみあみ限定特典≫
・スタンド付き缶バッジ
原型制作：イクリエ
彩色：森山奈菜
ポーズデザイン：こもわた遙華
※こちらの商品は「あみあみ」のみで取り扱う特別な仕様となります。
≪あみあみ限定特典≫スタンド付き缶バッジ
ゆずソフトがおくる大人気ゲーム『喫茶ステラと死神の蝶』より、死神の女の子「明月栞那」を1/7スケールでフィギュア化いたしました。
ポーズデザインはデフォルメイラストでもおなじみ「こもわた遙華」先生！！
大きくて印象的な鎌や、特徴的な死神服もしっかり再現いたしました。
更に、少しはだけた姿も再現できる差し替えパーツが付属する豪華仕様となっています！
もちろん細部までしっかり作り込んでいますので、ぜひぜひご期待ください♪
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはコチラ：
■あみあみ限定版 喫茶ステラと死神の蝶「明月栞那」 1/7スケール 完成品フィギュア
・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187290&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187289&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)2019 YUZUSOFT / JUNOS inc.
(C)2019 YUZUSOFT / JUNOS inc. Illust.こもわた遙華
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)