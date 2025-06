10周年限定カラーを先行発売。伊勢丹新宿店にてスペシャルイベントを開催

クラランス株式会社

クラランス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 小山 順子)は、2025年6月25日(水)~7月1日(火)の期間、伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス/プロモーションにて、期間限定イベント『ビューティ ファクトリー POP UP EVENT』を開催いたします。

植物バイオテック研究と最先端の皮膚科学、スパ発祥ならではの知見と技法を掛け合わせ、一人ひとりの肌に真摯に向き合い続けるクラランス。

伊勢丹新宿店『ビューティ ファクトリー POP UP EVENT』では、植物の恵みとサイエンスを融合させたスキンケア、ボディケア、メイクアップアイテムを、植物のストーリーとともにご紹介いたします。

また、7月4日(金)より新発売する『ファーミング EX クリーム』、『ファーミング EX ナイト クリーム N』、『ファーミング EX エマルジョン N』に加えて、リップコンフォートオイルの10周年を記念した限定シェード『リップコンフォートオイル 54 アイコニックレッド』を、全国発売に先駆けて数量限定で先行発売いたします。

イベント限定アイテムやスペシャルキットが登場するほか、お名前やメッセージを刻印する「エングレービングサービス」も。

また、イベントご来場特典として、人気製品のサンプルもプレゼントいたします。

クラランスの「メイクアップ エキスパート」による、今の季節に最適な崩れにくいポイントメイク アドバイスの他、多数のイベント限定特典をご用意し、みなさまをお迎えいたします。

心にまで働きかけ、人生を美しく輝かせる製品とともに、至福のときをお楽しみください。

伊勢丹新宿店『クラランス ビューティ ファクトリー POP UP EVENT』

日程 2025年6月25日(水)~7月1日(火)

場所 伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス/プロモーション

住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

ハリのある輝く肌のために進化を続けてきた「ファーミング EX シリーズ」をリニューアルし、『ファーミング EX クリーム』(全2種)、『ファーミング EX ナイト クリーム N』(全2種)、『ファーミング EX エマルジョン N』を全国発売に先駆けて数量限定で先行発売いたします。

ハリの研究、それはクラランスのDNAに刻まれたテーマ。

その人らしい、美しい人生を肌に描きだすものこそが肌のハリであると考え、47年間、他とは一線を画すアプローチで研究を続けてきました。

今回新たに、美しさを支える鍵とも言われる“コラーゲン”に着目し、クラランスならではのコラーゲン研究を進化させました。

クラランスが新たに挑んだのは、バイオテクノロジーにより生産された、コラーゲンIの断片と同一性がある非動物由来成分* を配合したこと。肌の若々しさを守り、押し上げるような密度感とすっきりと引き締まったフェイスラインをかなえ、その手応えを輝くような自信へと変換します。

さらに、今回の刷新では、クラランスのクリーム史上初となるリフィル対応を実現*1 。

これまで以上に環境負荷を減らすことで、地球と私たちの美しい未来を育みます。

CLARINS「ファーミング EX クリーム オールスキン」50mL 14,850円(税込)

製品名称 ファーミング EX クリーム オールスキン

容量 50mL

販売価格 14,850円(税込)

CLARINS「ファーミング EX ナイト クリーム N オールスキン」50mL 15,400円(税込)

製品名称 ファーミング EX ナイト クリーム N オールスキン

容量 50mL

販売価格 15,400円(税込)

CLARINS「ファーミング EX エマルジョン N」100mL 13,530円(税込)

製品名称 ファーミング EX エマルジョン N

容量 100mL

販売価格 13,530円(税込)

「リップコンフォートオイル」の誕生10周年を記念した限定シェード『リップコンフォートオイル 54 アイコニックレッド』を全国発売に先駆けて数量限定で先行発売いたします。

今から10年前、クラランスはリップに革新をもたらしました。

唇を”コンフォート”するというコンセプトを掲げ、それまでリップの主役になることのなかった植物オイルを巧みに操り、誰をも魅了するツヤのある唇を叶える。

”植物オイルのエキスパート”だからこそたどり着いた、ケア・ツヤ・心地よさ、そのすべてを兼ね備えたフォーミュラは、瞬く間に世界中で愛され、リップアイテムの新たなスタンダードを構築。

今や世界中で8秒に1本売れている*2 アイコンリップへと成長を遂げました。

10年にわたり世界中で愛され続ける「リップコンフォートオイル」は、リップオイルブームの火付け役にして、トレンドを牽引するイノベーター。

クラランスはその10周年を祝し、創業当初から変わらぬブランドコードを再解釈しました。

限定シェード「リップコンフォートオイル 54 アイコニックレッド」は、誰もが内に秘めるパッションを透かすようなクリアレッド。

クラランス伝統の赤をモダナイズし、オイルならではの透ける発色に加えて、瞬時に咲くボリュームと輝きのある唇を叶えます。

CLARINS「リップコンフォートオイル 54 アイコニックレッド」7mL 3,960円(税込)

製品名称 リップコンフォートオイル 54 アイコニックレッド

容量 7mL

販売価格 3,960円(税込)

『クラランス ビューティ ファクトリー POP UP EVENT』では、イベント限定プレゼントが多数登場いたします。

イベント会場にて、メイクアップ製品を5,500円(税込)以上お買い上げのお客さまに、大人気のリップコンフォートオイルのミニサイズとオリジナルポーチをプレゼントいたします。

ボディケア キット ※ボディケア製品を含む10,670円(税込)以上のお買い上げでプレゼント

イベント期間中、ボディケア製品を含む10,670円(税込)以上お買い上げのお客さまに、人気製品のサンプルとトートバッグをセットにした「ボディケア キット」をプレゼントいたします。

セット内容 ボディ オイル ”トニック” 10mL、スムージング ボディ スクラブ N 8mL、ボディ フィット アクティヴ 8mL、マスヴェルト アドバンスト 8mL、オリジナルトートバッグ

スキンケア キット ※スキンケア製品を18,700円(税込)以上のお買い上げでプレゼント

また、スキンケア製品を18,700円(税込)以上お買い上げのお客さまに、オリジナルポーチをセットにした「スキンケア キット」をプレゼントいたします。

セット内容 ファーミング EX トリートメント エッセンス ローション N 50mL、ファーミング EX クリーム N オールスキン 5mL、オリジナルポーチ

人気の「フィックス メイクアップ N」や「リップコンフォートオイル」をお買い上げのお客さまに、エングレービング(刻印)サービスを行います。お名前や大切な方へのメッセージなど、お好きな文字を刻印いたします。

世界にひとつだけの特別なアイテムは、プレゼントにも最適です。

イベントにご参加いただいた方に、「ダブル セーラム ADC」および「ダブル セーラム ライト ADC」のサンプル2日分(4枚)をプレゼントいたします。

※会員登録がお済みでない方には、係員がご登録のご案内をさせていただく場合がございます

※詳しくは売場係員までおたずねください

※イベント限定キットについて、条件を複数満たす場合は1点のみお選びいただけます

※限定品やプレゼントは、なくなり次第終了となります

* アルギニン/リシン)ポリペプチド(整肌成分)

*1 ファーミング EX クリーム ドライスキンを除く、クリームにおいて

*2 2024年1~12月のクラランス 全世界における販売実績に基づく

お問い合わせ先

クラランス カスタマーケア

050-3198-9361

www.clarins.com/