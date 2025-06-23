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学校法人電子開発学園（北海道情報大学、北海道情報専門学校）の新理事長に西平順氏が就任
北海道情報大学（北海道江別市）と北海道情報専門学校（札幌市白石区）を運営する学校法人電子開発学園（北海道江別市）は、6月19日に開催した理事会で、新たな理事長に西平順氏（前・北海道情報大学学長）を選任。西平氏は同日付で理事長に就任した。任期は2年間。 西平氏は「食と健康」をテーマに研究を重ね、自治体や企業などとも連携し、市民の健康づくりに貢献している。今年3月までは、北海道情報大学の学長を務めた。 なお、6月19日付で理事長を退任した光武松雄氏は、同日付で相談役に就任した。 ■西平 順（にしひら・じゅん） 【略歴】 沖縄県那覇市出身 北海道大学医学部卒業 1979年（昭和54年） 北海道大学医学部医学科卒業後、横須賀米海軍病院研修医、北海道大学医学部内科学第二講座医員 1984～1985年（昭和59～60年） ノースカロライナ州ウェイクフォリスト大学ボウマングレイ医学部リサーチフェロー 1992年（平成4年） 北海道大学医学部中央研究部講師 1998年（平成10年） 北海道大学医学研究科分子医科学助教授 2006年（平成18年） 北海道情報大学医療情報学科教授 2016年（平成28年） 北海道情報大学副学長 2021年（令和3年） 北海道情報大学学長、2025年（令和7年）3月退任 ▼本件に関する問い合わせ先 〒069-8585 北海道江別市西野幌59-2 学校法人電子開発学園 法人本部 Tel：011-385-8433 FAX：011-385-8992 E-mail：hojin-honbu@do-johodai.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/