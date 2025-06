「うたの☆プリンスさまっ♪」ゲーム1作目発売から15周年を迎え、12個の新情報を公開！

これからもずっと、音楽、夢、愛をみんなへ。 株式会社ブロッコリー(本社:東京都練馬区 社長:鈴木 恵喜)は、さまざまなメディアミックス展開を広げる「うたの☆プリンスさまっ♪」が2025年6月24日にゲーム1作目発売から15周年を迎えたことを発表。これを記念した15周年特設サイトにて、12個の新情報を公開しました。詳細は15周年特設サイトをご覧ください。「うたの☆プリンスさまっ♪」15周年のお祝いはXハッシュタグ#utapri_15th_anniversary をつけてお願いいたします。【01.15周年を記念したスペシャルユニットによるシングルCD発売決定!】ST☆RISH、QUARTET NIGHT、HE★VENS総勢18名の中から3つのスペシャルユニットを結成。そのユニットによるシングルCDが2026年1月上旬に発売決定!詳細は後日お知らせします。【02.一部楽曲のサブスク配信を解禁!】対象楽曲は、オーディションソングをはじめとする劇伴BGM曲オフボーカル曲を含む全211曲。ラインナップは音楽ストリーミングサービスをご確認ください。https://nex-tone.lnk.to/w8qw5H【03.うたの☆プリンスさまっ♪ フラッグシップストア「UTA☆PRI GRAND SHOP」が開催決定!】今年は池袋・名古屋・大阪・仙台・福岡での開催が決定。さらに大阪は開催地を梅田PACKSへ移転し、これまでよりも長期期間で開催いたします。「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」や「Q-pot.」コラボレーション商品をはじめとした限定グッズ盛りだくさんで皆様のお越しをお待ちしております!<開催概要>池袋PACKS:7月19日(土)~9月28日(日)名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY:1部:7月19日(土)~7月27日(日)2部:8月23日(土)~8月31日(日)梅田PACKS:7月26日(土)~9月28日(日)仙台PARCO:8月28日(木)~8月31日(日)福岡PARCO:9月19日(金)~9月28日(日)詳細は『UTA☆PRI GRAND SHOP』特設サイトをご覧ください。https://www.utapri.com/grandshop/【04.15周年記念スペシャルイベント「UTA☆PRI WONDERLAND-15th Anniversary-」開催決定!】会場内ではさまざまな展示を実施するほか、このイベントのための特別なグッズを販売予定です。さらに各WEBラジオ番組のスペシャルイベントや、「うたの☆プリンスさまっ♪ Find the Music」の公開収録などのステージを開催いたします。※グッズに関しては事前物販も予定しております。8月中旬ごろに詳細の告知を予定しておりますので、お楽しみにお待ちください。<開催概要>日程:2026年1月9日(金)~1月11日(日)会場:有明GYM-EX<チケット優先販売実施!>アプリ『うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION』の「スペシャルパス+」会員様を対象に本イベントの最速チケット先行受付を実施いたします。詳細は後日「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION 」公式X( https://x.com/utapri_LE )よりお知らせします。そのほかに、各WEBラジオのDJCD購入者対象の「うたの☆プリンスさまっ♪ WEBラジオDJCD先行」や、番組メンバーシップ会員対象の「うたの☆プリンスさまっ♪ Find the Music先行」では、ステージを着席してご覧いただけるチケット先行販売も予定しております。詳しくは後日お知らせいたします。<【うた☆プリWEBラジオ】プレミアム入場券先行抽選販売申し込みシリアル封入対象商品>・DJCD「鈴村&下野のうた☆プリ放送局 リターンズ」・DJCD「QUARTET NIGHT SQUARE #2」・DJCD「HE★VENS RADIO~Go to 3rd heaven~」商品について詳細は各番組X公式アカウントをご覧ください。https://x.com/utapri_radiohttps://x.com/Q_N_S_radiohttps://x.com/HEAVENS_R_Gth<【うたの☆プリンスさまっ♪ Find the Music】公開収録 プレミアム入場券 先行抽選販売 申し込みシリアル配布対象者>番組メンバーシップ会員入会はこちらから:https://audee-membership.jp/utaprifm【05.3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」最新公演の開催概要が決定!】<開催概要>「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration-」日程:2026年3月19日(木)~22日(日)会場:幕張メッセ出演:ST☆RISH、QUARTET NIGHT、HE★VENS※本公演は3D LIVEとなります。キャストの登壇予定はございません。その他詳細は後日お知らせいたしますので、お楽しみに!『うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE』公式サイトhttps://assdms.utapri-sss.com/【06.「うたの☆プリンスさまっ♪ アイドルプロデュースフレグランス -Duo-」が発売決定!】シャイニング事務所とレイジングエンターテインメントのアイドルたちの豪華コラボレーションで話題となった、フレグランスシリーズ第2弾「アイドルプロデュースフレグランス -Duo-(デュオ)」の発売が決定!今回は「フレグランスペアリング」をコンセプトに、前回のプロデュースフレグランスの“1stフレグランス”に加えて、新たに18種の“2ndフレグランス”をリリース。ペアリングで無限に広がる香りの世界をお楽しみください。詳細は『アイドルプロデュースフレグランス -Duo-』特設サイトをご覧ください。https://sp.utapri.com/ipfduo/【07.初期ビジュアル衣装が「ぬいスター」コスチュームで発売決定!】15周年を記念して、倉花千夏氏が手がけた初期ビジュアルの衣装を「ぬいスター」のコスチュームとして発売することが決定しました!音也、真斗、那月、トキヤ、レン、翔、セシル、林檎、龍也、春歌、友千香は、早乙女学園時代の衣装を、嶺二、蘭丸、藍、カミュは、『Debut』で初登場した際のビジュアル衣装を、新規コスチュームにして販売。HE★VENSは、初期ビジュアル衣装「ぬいスター コスチューム うたの☆プリンスさまっ♪ HE★VENS」を再販売します。詳細は後日お知らせしますので、お楽しみに!【08.15周年を記念した「ワイヤレスイヤホン」が発売決定!】15周年を記念した「ワイヤレスイヤホン」の発売が決定しました。ST☆RISH、QUARTET NIGHT、HE★VENSそれぞれをイメージしたオリジナルデザインで、完全新録のアイドルたちのボイスガイダンスとオリジナルボイスを収録!BOL通信販売にて、2026年春の発売を予定しています。詳細は追ってお知らせいたしますので、お楽しみに!【09. Q-pot.×うたの☆プリンスさまっ♪「Crown Creamy Land」開催決定!】ぜひお楽しみに!詳細は『Q-pot.×うたの☆プリンスさまっ♪「Crown Creamy Land」』特設サイトをご覧ください。https://sp.utapri.com/q-pot4/【10.15周年を記念したコラボレーション企画を実施!】15周年を記念して、コラボレーション商品の発売が決定しました!第1弾として美しい色とりどりおはぎで話題の「タケノとおはぎ」とのコラボ商品の発売が決定。アイドル18人それぞれをイメージしたおはぎにご期待ください。【11.アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」『Dramatic Masterpiece Show』イベント化決定!】アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」にて、ST☆RISH、QUARTET NIGHT、HE★VENSの3グループが名作の世界を演じ好評を博した「Dramatic Masterpiece Show」のアプリ内イベント化が決定!夏頃公開を予定しておりますHE★VENSによる「The Wizard of OZ and...」ライブMVのワンシーンが公開されました。作中の衣装とは別に丸山敬太氏が新たにデザインした「ライブ衣装」も登場します。詳細は、アプリ公式Xで順次発表していきますので、お楽しみに!また、アプリ内では「うたの☆プリンスさまっ♪」15周年を記念した、スペシャルログインボーナスやお得なパックが登場。是非この機会にアプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」をお楽しみください!アプリ『うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION』公式サイト https://www.utapri.com/app/live_emotion/公式X https://x.com/utapri_LE【12.コンシューマーゲーム最新作 鋭意制作中!】Nitendo Switch用ソフト「うたの☆プリンスさまっ♪ Dolce Vita」鋭意制作中!続報は今後随時お届けしていきます。さらに、シャニライの各種コンテンツを移植した、Nintendo Switch版「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」を鋭意開発中!詳細は続報をお待ちください。※Nitendo Switchは任天堂の登録商標です。15周年記念広告掲出中!実施期間:2025年6月23日(月)~6月29日(日)設置場所:東急田園都市線 渋谷駅・道玄坂ハッピーボードA※駅員含む駅関係者へのお問い合わせはお控えください。※広告をご覧の際は、他の駅利用者の通行や列車の運行の妨げにならないようにご注意いただき、ご自身と周囲の安全を十分ご確認の上でお楽しみくださいますよう、お願い申し上げます。©SAOTOME GAKUEN Illust.Chinatsu Kurahana, KOGADO STUDIO, Frontier Works Inc. ©UP-ASSHC本件に関するお問合わせ先株式会社ブロッコリーマーケティンググループ 宣伝チームTEL: 03-5946-2811(代)