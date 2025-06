【銀座 蔦屋書店】ジゼル愛華の個展「Time Traveler ジゼル愛華浮世絵乃夢噺」を7月5日（土）より開催。自身のルーツと浮世絵へのオマージュを「ピクセルアート」に込めた、初個展。

《Big Waver》, 455×380mm , mixed media, 2025

《Tokyo Station》, 410×318mm , mixed media, 2025

銀座 蔦屋書店(東京都中央区 GINZA SIX 6F)は、店内アートウォールにて、ジゼル愛華の個展「Time Traveler ジゼル愛華浮世絵乃夢噺」を2025年7月5日(土)~7月25日(金)の期間に開催します。特集ページ| https://store.tsite.jp/ginza/event/art/48087-1449060623.html 概要幼少期をブラジルで過ごし、現在、日本を拠点に活動するバウエル ジゼル愛華。2021年に、若干16歳で世界的なピクセルアートコンテスト「Shibuya Pixel Art」で優秀賞を受賞し、以降、音楽アーティストとのコラボ展やさまざまな企業の企画展示参加するなど活動の幅を広げています。これまで主に、日本独自のアニメやキャラクター、カルチャーやファッションを発信し続ける「渋谷」や「原宿」をモチーフに、現実の世界とファンタジーをピクセルの中でミックスした作品を手掛けてきました。近年は、多国籍な環境で育った自身の経験を通じて、文化や風情の多様性、そして伝統や神話をテーマに制作を続けています。初の個展となる本展では、江戸と現代、そして日本とブラジルという異なる時間と文化を行き来する「時空の旅」をテーマにしながら、浮世絵の名作へのオマージュを込めた新作12点を中心に展示します。本展に寄せてピクセルアートという一見ノスタルジックな表現で、江戸と現代、そして日本とブラジルという異なる時間と文化を軽やかに行き来する“時空の旅”を描いています。舞台となるのは、東京、日本橋や銀座。浮世絵の名作へのオマージュを込めながら、私が幼少期を過ごしたブラジルの色彩や熱気、情熱的な空気感が重なり合い、文化が交差する風景を表現し、時代と国境を超えた「夢」のような物語が広がります。自画像として描かれた美人画には、時代を越えて立つ自分自身のまなざしと、クロード・モネやファン・ゴッホそして五代目瀬川といった人物のアイデンティティを重ね、その時代を生きるファッションや感性を投影しました。また、作品の風景の中に“わたし”が潜んでいます。その視点から広がる景色を感じ取り、皆さんと共にそれぞれの「時空の旅」を楽しんでいただけたらと思います。バウエル ジゼル愛華プロフィールブラジル、ボネアリオ・カンブリウ出身。幼少期をブラジルで過ごし、小学4年生より日本に在住。日本に来た際に出会った渋谷や原宿の近未来的な雰囲気や活気ある街並み、そして可愛らしいポップカルチャーやファッションに強く影響を受け、そこからインスピレーションを得た元気でカラフルな作品を描いてきた。2021年には、世界的なピクセルアートコンテスト「Shibuya Pixel Art」にて優秀賞を受賞。その後もアーティストコラボ展や様々な企画展示に参加。多国籍な環境での滞在やアート活動を通じて、文化や風情の多様性、伝説や神話を表現した作品を制作している。2019年「はじめアルゴリズム数学パズル」キャラクタードット絵デザイン2021年「Divoom」バレンタイン企画 入賞「ShibuyaPixelArt」優秀賞、杉山央賞「YUZUTOWN Special Exhibition」参加2022年音楽番組「Sound Inn S」アーティスト企画 番組ロゴ作成「ShibuyaPixelArt」特別賞BSフジ「ブレイク前夜~次世代の芸術家たち~」第350回出演「Hills Life」インタビュー2023年「ブレイク前夜展~次世代の芸術家たち~」(artglorieux GALLERY OF TOKYO)「αU spring week」企画 参加Dr.コパ氏 銀座三宅宮 アート作品作成NHK 「沼にハマってきいてみた」ピクセルアート沼出演「HAKKOX(発光/発酵展)」(Shibuya Pixel Art Harajuku Unknown)「ブレイク前夜展in エンパシーギャラリーPart.2」2024年「SOMSOC ART SHOW 24S/S」(SOMSOC Gallery)特別企画展「現代作家が描くクレパス画」(サクラアートミュージアム)「Contemporary Art × ISETAN」(新宿伊勢丹)「Dutch Auction "ART NOW vol.4”」(銀座 蔦屋書店)2025年「初夏の洋画展」(TOKIWA)販売について展示作品は、会場にて7月5日(土)10:30より販売します。※作品はプレセールスの状況により、会期開始前に販売が終了することがあります。展示詳細ジゼル愛華 個展「Time Traveler ジゼル愛華浮世絵乃夢噺」期間|2025年7月5日(土)~7月25日(金)時間|10:30~21:00 ※最終日は17:00まで会場|銀座 蔦屋書店 アートウォール⼊場|無料主催|銀座 蔦屋書店お問い合わせ|03-3575-7755(営業時間内)/info.ginza@ccc.co.jp特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/event/art/48087-1449060623.html銀座 蔦屋書店本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F営業時間|店舗ホームページをご確認ください。ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarksTwitter|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYAInstagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/CCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/本件に関するお問合わせ先カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 CCCアートラボ事業部 広報担当:⽊下メールアドレス:cccal.dm@ccc.co.jp関連リンク銀座 蔦屋書店https://store.tsite.jp/ginza/event/art/48087-1449060623.htmlCCCアートラボhttps://www.ccc-artlab.jp/