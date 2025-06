企業の人事担当者向け「改正育児・介護休業法の最新動向」がテーマの無料セミナーを7月開催。働きながら介護をしている従業員の支え方を、実際の相談事例を元にケアマネジャーが解説

~ビジネスケアラーへの勤務時間調整・介護費用助成等の支援策、介護休業・両立支援制度の研修事例を提供~株式会社エス・エム・エス(本社:東京都港区、代表取締役社長:後藤夏樹、東証プライム、以下「当社」)は、「改正育児・介護休業法の最新動向」をテーマに、企業の経営者・人事労務担当者向け無料オンラインセミナーを7月9日(水)、17日(木)、29日(火)に開催することをお知らせします。

本セミナーでは、2025年4月に施行された改正育児・介護休業法の最新動向を網羅的に解説するだけでなく、ビジネスケアラーが直面する現実的な課題に焦点を当て、本質的な支援へと繋がる具体例をケアマネジャーが紹介します。参加者は、改正育児・介護休業法による義務化対応のポイントと働きながら介護をしている従業員の支援方法を施策事例から学ぶことが可能です。・セミナー日時(いずれもオンライン開催):-7月9日(水)11:00-12:00-7月17日(木)11:00-12:00-7月29日(火)15:00-16:00・申し込みURL: https://questant.jp/q/Bseminar202507 ■社会背景少子高齢化が進行する中で、介護の需要は増加し続けています。総務省の調査によると、働きながら介護をしている人(いわゆるビジネスケアラー)は365万人、介護離職数は年間10.6万人にのぼります(※1)。人材確保がより一層困難になる中で、介護に直面する従業員は40代後半から50代の働き盛りである世代が多く、企業の中核を担う人材であることも少なくありません。そのため、従業員の介護状況や課題を把握し、仕事と介護を両立できる職場環境を作ることは、従業員の生活やキャリア形成を支えるだけでなく、企業の持続的な発展・成長においても欠かせません。このような状況の中で国も仕事と介護の両立に向けた取り組みを推進しており、2025年4月施行の改正育児・介護休業法では、企業に対して介護休業制度や両立支援制度に関する個別周知や意向確認、早期の情報提供、従業員への研修の実施、相談体制の整備などが義務化されました(※2)。生産性低下や採用に悪影響が出るリスクを防ぐためにも、企業には従業員の介護状況の実態や課題の把握、対応施策の実施などが円滑に行える体制づくりが求められています。■仕事と介護の両立支援に関するエス・エム・エスの取り組みとセミナー内容について当社は、これまで仕事と介護の両立支援サービス 安心介護 for bizを提供してきました。本サービスは、介護についての基礎知識や介護保険の活用方法などを学ぶeラーニング動画や、ケアマネジャーによる相談窓口、従業員の現状や課題の把握に役立つアンケートの提供など、自社での実施が難しい内容を網羅的にカバーすることが特長となっています。また、看護師・管理栄養士・理学療法士・ケアマネジャーをはじめとした医療・介護の専門職や、高齢者福祉・社会医学などを専門分野とする有識者が在籍しており、高い専門性と豊富な知見を持って課題把握から対策の提供まで一貫した支援が可能です。この度、これらのサービス提供実績をもとに「改正育児・介護休業法の最新動向」をテーマとした、一般企業の経営者・人事労務担当者向け無料オンラインセミナーを開催することとなりました。本セミナーは、ビジネスケアラーが直面する現実的な課題に焦点を当てて、本質的な支援へとつなげるための知識を提供することが特長です。2025年4月に施行された改正育児・介護休業法について、企業が対応すべき介護休暇の取得要件緩和、雇用環境整備、制度周知・個別意向確認、テレワーク導入などの具体的な内容を解説します。また、介護休業や介護休暇、柔軟な勤務時間への対応、介護費用助成といった仕事と介護の両立支援制度や、介護休業・両立支援制度に関する研修事例についても紹介します。セミナー講師は介護福祉士、ケアマネジャー、産業ケアマネとして15年以上の現場経験を持ち、行政や公的機関等の相談業務で培った知見を活かしながら、現在も安心介護 for bizでビジネスケアラーの相談に乗っているスタッフが務めます。実際に寄せられる相談事例や背景、支援策などを紹介していくため、企業の人事担当者が対応に悩むポイントなどを具体的なイメージを持ちながら知ることができ、対策方法や制度の使い方を学ぶことができます。安心介護 for bizの提供および本セミナーにより、人事労務担当者の負荷軽減と、従業員が仕事と介護を両立しながら働き続けられるような体制の構築・整備を実現し、業務生産性や人材定着率の向上、企業の健康経営推進に貢献します。※1:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査 結果の概要」(https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/index2.html)より※2:厚生労働省「育児・介護休業法について 令和6年改正法の概要」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html)より一部抜粋・編集【セミナー概要】・タイトル:仕事と介護の両立支援セミナー・日時(いずれもオンライン開催):-7月9日(水)11:00-12:00-7月17日(木)11:00-12:00-7月29日(火)15:00-16:00・費用:無料・申し込み方法:下記URLよりお申し込みください・URL:https://questant.jp/q/Bseminar202507・講師プロフィール:株式会社エス・エム・エス ケアマネジャー 藤枝朋子(ふじえだともこ)介護福祉士、ケアマネジャー、産業ケアマネ2級、認知症キャラバンメイトを保有。デイサービス、訪問介護、グループホーム管理者を経験。福島県認知症ケア専門士会理事、初任者研修講師、短大生涯学習センター非常勤講師も歴任。介護法人の内部監査員経験から、多様な介護サービスの運営基準を理解。豊富な現場経験と専門知識に基づき、仕事と介護の両立支援について具体的かつ実践的な情報を提供。また、自身も仕事と介護の両立を経験し、介護現場のマネジメントとビジネスケアラー両サイドの視点からビジネスケアラー支援を実施している。【「安心介護 for biz」について】仕事と介護の両立支援ソリューション。研修動画や相談窓口、従業員向けアンケート提供等により人事労務の負荷軽減と従業員の仕事と介護の両立を実現。介護の専門職が伴走し課題把握から対策の提供まで一貫した支援が可能です。URL:https://i.ansinkaigo.jp/knowledge/sk_lp【「安心介護」について】介護で悩む人向けコミュニティ。介護に関する質問を専門家に直接聞くことができるQ&Aや、介護者同士の意見交換や悩み共有ができる繋がりの場、介護に関する知識などのコンテンツを提供しています。URL:https://i.ansinkaigo.jp/【株式会社エス・エム・エスについて】2003年創業、2011年東証一部上場、2022年4月より東証の市場区分変更によりプライム市場へ移行。「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」ことをミッションに掲げ、「高齢社会×情報」を切り口にした40以上のサービスを開発・運営しています。名称:株式会社エス・エム・エス所在地:東京都港区芝公園2-11-1住友不動産芝公園タワー代表者:代表取締役社長 後藤夏樹会社設立:2003年4月資本金:25億5,172万円(2025年3月31日現在)従業員数:連結4,528人、単体3,049人(2025年3月31日現在)事業内容:高齢社会に求められる領域を、医療・介護/障害福祉・ヘルスケア・シニアライフと捉え、価値提供先であるエンドユーザ・従事者・事業者をつなぐプラットフォームとしての情報インフラを構築し、40以上のサービスを展開URL:https://www.bm-sms.co.jp/本件に関するお問合わせ先【本件に関するお問い合わせ】株式会社エス・エム・エスPRグループ電話:03-6721-2404 mail:smsinfo@bm-sms.co.jp関連リンクセミナー申し込みhttps://questant.jp/q/Bseminar202507安心介護 for bizhttps://i.ansinkaigo.jp/redirect_links/1855