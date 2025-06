ITプラットフォームの導入や構築、運用支援を提供するJTP株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:森 豊、以下:JTP)は、2025年6月24日、「AWS生成AI導入支援ソリューション」(以下、本サービス)の提供を開始しました。■本サービスについて急速に進化する市場環境において、企業は積極的に生成AIを活用して業務の効率化を図る必要があります。特に、AWSの生成AIに関連するサービスは、スケーラビリティやセキュリティの面で優れており、企業への生成AI導入における多様なニーズに応える柔軟性を持っています。そこでJTPは、企業が生成AIを効果的に導入できるよう「AWS生成AI導入支援ソリューション」の提供を開始します。AWSが提供する代表的な生成AIサービスである「Amazon Bedrock」と「Amazon Q」を中心としたサービスの組み合わせで、企業における生成AI活用の促進をサポートします。<サービス内容>・生成AI基盤導入支援:Amazon Bedrock を中心とした生成AI基盤の開発をサポートします。・AIコーディング導入支援:Amazon Q Developer を開発組織に導入し開発効率を向上します。・AIワークフロー導入支援:Dify on AWS による業務ワークフローの自動化を加速します。・RAG導入支援:Amazon FSx for NetApp ONTAPをRAG(Retrieval-Augmented Generation) として実装することで、自社データを簡易的且つコスト効率良く生成AIに活用します。詳細は、下記のページをご覧ください。https://kyrios.jtp.co.jp/service/AI/aws-gen-ai■Amazon BedrockについてAmazon Bedrockは、主要な AI 企業や Amazon が提供する高パフォーマンスな基盤モデル (FM) を、統合 API を通じて利用できるようにする完全マネージド型サービスです。さまざまな基盤モデルから選択して、ユースケースに最適なモデルを見つけることができます。Amazon Bedrock には、セキュリティ、プライバシー、責任のある AI を備えた生成 AI アプリケーションを構築するためのさまざまな機能も用意されています。■Amazon Q についてAmazon Q は、組織での仕事の進め方を変える生成 AI アシスタントです。Amazon Q は、ソフトウェアデベロッパー、ビジネスインテリジェンスアナリスト、コンタクトセンターの従業員、サプライチェーンアナリスト、および AWS で開発を行うすべての人に特化した機能を備えており、すべての従業員がデータに関するインサイトを得てタスクの処理を加速できるよう支援します。■DifyについてDifyは、ノーコード・ローコードの開発プラットフォームで、プログラミングの専門知識がなくても生成AIアプリケーションを直感的な操作で開発し、活用できるツールです。開発できるアプリケーションの例としては、チャットボット、テキスト生成アプリ、社内データと連携したアプリケーションなど多岐にわたり、ビジネスニーズに応じてAIエージェントをカスタマイズ作成することが可能です。■Amazon FSx for NetApp ONTAPについてAmazon FSx for NetApp ONTAPは、AWS上でNetAppのONTAPファイルシステムを提供するフルマネージドサービスです。高性能なストレージを実現し、データ管理やバックアップ、リカバリ機能を備えています。スケーラブルで、企業のニーズに応じて柔軟に対応可能です。【JTP株式会社について】JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人財育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。【本リリースに関する問い合わせ】JTP株式会社 コーポレート本部E-mail:pr@jtp.co.jp

配信元企業:JTP株式会社

プレスリリース詳細へ