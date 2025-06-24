jinjer、日本最大級の人事・労務・経営者向け展示会「第16回 HR EXPO [春]」に出展

jinjer株式会社

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：冨永 健）は、2025年6月25日(水)～6月27日(金)に開催される『第16回 HR EXPO [春]』に出展することをお知らせします。

『第16回 HR EXPO [春]』は、「人事DX」「採用支援」「教育・研修」「従業員エンゲージメント向上」「人的資本経営推進」など、HR向けサービスが集結する、日本最大級の人事・労務・経営者向け展示会です。出展期間中、ブースでは「ジンジャー」が提供する各種システムを紹介しますので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。

「ジンジャー」のサービスラインナップ

・ジンジャー人事労務(https://hcm-jinjer.com/jinji/)

・ジンジャー勤怠(https://hcm-jinjer.com/kintai/)

・ジンジャー給与(https://hcm-jinjer.com/payroll/)

・ジンジャーワークフロー(https://hcm-jinjer.com/workflow/)

・ジンジャー経費(https://hcm-jinjer.com/keihiseisan/)

・ジンジャー人事評価(https://hcm-jinjer.com/evaluation/)

・ジンジャー人事データ分析(https://hcm-jinjer.com/hr-data-analysis/)

・ジンジャーeラーニング(https://hcm-jinjer.com/e-learning/)

・ジンジャー福利厚生(https://hcm-jinjer.com/benefits/)

開催概要

展示会名称 ：第16回 HR EXPO [春]

会期 ：2025/6/25(水)～27日(金) 10:00～18:00 (最終日のみ17:00まで)

会場 ：東京ビッグサイト

主催 ：RX Japan株式会社

展示会URL ：https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html?co=weektop-sjt

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」とは

ジンジャーは、「正しい人事データ」を収集・管理・活用できる人事労務システムです。

人事労務、勤怠管理、給与計算、人事評価、eラーニング、データ分析など、人事業務を幅広くカバーするアプリケーションと、そのすべてと連動する柔軟な統合型データベースを持つジンジャーだからこそ、人事データを単なる記録ではなく、組織の成長を支える資産として活用することを可能にします。

ジンジャーは、企業の「正しい人事データ」を構築し、人事労務業務の効率化を実現すること、そして組織の意思決定の質とスピードを向上することを支援します。

正しい人事データで、組織の"勘"を"確信"に変える。

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」

https://hcm-jinjer.com/

会社概要

会社名 ：jinjer株式会社

所在地 ：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

代表者 ：代表取締役社長 CEO 冨永 健

URL ：https://jinjer.co.jp/