『ウィルキンソン タンサン クールレモン』7月8日発売

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 米女太一）は、『ウィルキンソン タンサン クールレモン』を7月8日から期間限定で発売します。

『ウィルキンソン タンサン クールレモン』は、グリーンレモンとイエローレモンの爽やかな香りとミントの隠し味を楽しめる無糖炭酸水です。強炭酸の刺激とレモンやミントの味わいが、リフレッシュシーンにぴったりです。

パッケージは、グリーンレモンとイエローレモンの果実のイラストを配し「COOL LEMON」という商品名と「WILKINSON」のロゴをあしらい商品特長を表現しています。

炭酸水売上No.1※ブランド「ウィルキンソン」は、「刺激、強め。」という価値の強化と炭酸飲料に対する多様なニーズにお応えする新商品が高く評価され、当社出荷数量は17年連続で前年を超えました。今後も、お客さまとブランドとの接点創出により炭酸水市場の拡大を図ります。

※インテージSRI+調べ 炭酸水市場（フレーバー含む）2023年12月～2024年11月 ブランド別累計販売金額

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39153/table/900_1_e0792b93e60cbceb402d0cfa91ad2407.jpg?v=202506240256 ]