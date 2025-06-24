【プレスリリース】株式会社Meta Heroes、人的資本経営や人的資本開示に対応した、AIリスキリング研修事業で「第16回 総務・人事・経理 Week 内 HR EXPO」に出展

株式会社Meta Heroes

多様な業種でDX推進を支援する株式会社Meta Heroes（本社：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊）は、2025年6月25日（水）から27日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第16回 総務・人事・経理Week内 HR EXPO」に、当社のAIリスキリング研修事業を出展いたします。

出展背景

近年、AI技術の急速な進化はビジネス環境に大きな変革をもたらしています。企業が持続的な成長を実現するためには、従業員のAIスキル向上を図る「AIリスキリング」が不可欠です。

しかし、多くの企業が効果的なリスキリングプログラムの導入に課題を抱えています。

株式会社Meta Heroesは、これまで培ったDX推進のノウハウを活かし、実践的かつ効果的なAIリスキリング研修を提供してまいりました。

今回のHR EXPO出展では、当社の研修プログラムがどのように企業のAI人材育成を支援し、他社と差別化されているのかを広く紹介いたします。

また、当社は2025年5月には大阪・関西万博の公式プログラムを2日間提供し、150以上の自治体や公的機関から後援を受けるなど、その社会的意義と実力が高く評価されています。

社会性の高さから、統合報告書やサステナビリティ報告書での記載が可能な開示に寄り添ったサービス展開を本年度から実施しており、AIリスキリング研修はその一環として出展しております。

サステナビリティ、Society 5.0、SDGsといった領域でもクライアントへ価値を提供し、新しい時代を共に歩むパートナーとして貢献してまいります。

HR EXPO 出展概要

HR EXPOは、人事・労務・総務・経理分野の最新ソリューションが一堂に会する日本最大級の専門展です。

当社は、この機会を通じて企業の人事担当者や経営層の皆様に対し、AIリスキリングの重要性と具体的な導入メリットを直接お伝えします。ブースでは以下の内容を予定しております。

- 当社のAIリスキリング研修の特長と導入事例のご紹介

- 最新のAI技術を活用した研修サービスに関するご説明

- 個別相談会：貴社のニーズに合わせた最適なリスキリングプランをご提案

開催概要

展示会名；第16回 総務・人事・経理 Week 内 HR EXPO

会期：2025年6月25日（水）～27日（金）

会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan株式会社

公式URL：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

ご来場について

来場には事前登録が必要です。下記URLよりご登録いただけます。

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1402343669385909-LNO

株式会社Meta Heroesは、HR EXPOへの出展を通じて、企業のAIリスキリング推進を強力にサポートし、日本企業の競争力向上に貢献してまいります。

株式会社Meta Heroesについて

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「AI/メタバースアワード」および「防災万博」を主催。2日間で延べ15,000人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めています。

・設立：2021年12月03日

・代表取締役：松石和俊

・大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース：大阪府大阪市北区 太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

・オフィシャルサイト：https://meta-heroes.io

・X（旧Twitter）アカウント：https://x.com/metaheroes_100

・公式LINEアカウント：https://lin.ee/K9vdyLx

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社MetaHeroes 広報担当：木原・長谷川

メールアドレス：info@meta-heroes.io

株式会社Meta Heroesのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/94539