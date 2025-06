新型Audi A5シリーズにTDIモデルが登場

アウディ ジャパン(東京都品川区、ブランド ディレクター:マティアス シェーパース)は、アウディのプレミアムミッドサイズ Audi A5 / A5 Avant シリーズにTDI直噴ターボディーゼルモデルを追加します。このTDIモデルの導入を記念して、限定モデルedition oneも設定し、本日より全国のアウディ正規ディーラー(125 店舗、現時点)を通じて発売いたします。Audi A5 / A5 Avantシリーズは、初代発売から30年を超えてベストセラーとなっているAudi A4の成功の歴史を引き継ぐ新しいモデルで、アウディの電動化戦略に沿うモデルレンジ再構築において重要なモデルと位置付けています。新世代の内燃機関プラットフォームであるPPC(プレミアムプラットフォームコンバッション)を初めて採用し、11.9インチスクリーンのAudiバーチャルコックピットプラスと14.5インチのMMI タッチディスプレイで構成されるデジタルステージ、それを補完する助手席用の10.9インチMMI パッセンジャーディスプレイ(オプション)等、数々の先進的な技術を搭載し、ヒューマンセントリックデザイン(人間を中心においたデザイン)を取り入れることで、ユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させています。また、アッパーセグメントに匹敵する居住性と、ダイナミックで美しいプロポーションは、伝統あるAudi DesignのDNAを具現したものです。このたびAudi A5 / A5 Avant シリーズに、TDI直噴ターボディーゼルモデルを追加設定します。搭載される2.0 ℓ TDI 直噴ターボディーゼルエンジンは、最高出力150 kW(204 PS)、最大トルク400 Nmを1,750から3,250 rpmの間で発揮します。新開発のハイブリッドシステムMHEV plus テクノロジーの採用により加速性能が大幅に向上し、燃費はAudi A5 TDIで17.7km/ℓ、Audi A5 Avant TDIで17.4km/ℓ(WLTCモード)を達成し、Audi A5に新しい基準を設定します。EA288 evo世代となるこの2.0 ℓ TDIエンジンは、先代モデルから燃焼を最適化したエンジンをシリンダー内圧センサーとともに受け継いでおり、排出ガス処理のためにツインドージングを採用し、エンジンのスムーズな運転のために2本のバランスシャフトを備えています。AWDクラッチ付きquattro四輪駆動と7速Sトロニックトランスミッションと組み合わされます。新開発のハイブリッドシステム MHEV plus テクノロジー新開発の48 ボルトMHEV plusシステムは、一部の限定的な条件においては完全な電動走行も可能な、効率的な新世代の内燃エンジンテクノロジーとして、2.0 ℓ TDI 直噴ターボディーゼルのエンジン出力150 kW 仕様とスポーツグレードAudi S5に搭載され、内燃エンジンの効率を向上させ、走行性能をサポートします。この新しいシステムは、従来のMHEVシステムと比較してCO2 排出量と燃料消費に大幅なメリットをもたらします。システムを構成する PTG(パワートレインジェネレーター)は、トランスミッションのアウトプットシャフトに接続され、内燃エンジンの出力に、最大18 kW(24 PS)の電力を追加し、減速時には最大25 kW のエネルギーを回生します。その結果、特定の条件下では完全な電動走行が可能となり、燃料消費の削減に寄与します。さらに、電動エアコンプレッサー作動時には、車両が信号待ちで停止し内燃エンジンがオフになっているときでも、空調システムを作動することができます。また、MHEV plus システムを搭載するモデルは、ブレーキペダルとブレーキの油圧システムが完全に切り離されているiBRS(統合型ブレーキ制御システム)により、初期の減速は摩擦ブレーキを使わずに、回生ブレーキでのみ行われます。さらにブレーキペダルを踏み込むと摩擦ブレーキが作動しますが、ブレーキの感触は変わりません。2タイプ合計260台のTDIモデル導入記念限定モデルAudi A5 / A5 Avant TDI edition one発売新型Audi A5 TDIの日本導入を記念して作られた限定モデルAudi A5 / A5 Avant TDI edition oneを同時に発売します。ダークAudi rings &ブラックスタイリングパッケージ、ライティングパッケージ、テクノロジーパッケージプロを装備するS lineをベースに、限定モデルedition one のために用意されたマグネシウムグレーがアクセントになるフロントエアインレットと、ディフューザートリム、3色の色分けが施された20インチブラックメタリック&マットネオジムゴールド ポリッシュトのAudi Sport製マルチスポークSデザインアルミホイールが、エクステリアのハイライトとなっています。ボディカラーはマグネットグレー、グレイシアホワイトメタリック、ミトスブラックメタリック、アスカリブルーメタリック* の4色を用意しています。インテリアカラーは、ともにパステルシルバーを特別採用しており、いずれも人気の高いパッケージを標準装備しました。アウディの新世代TDIモデルの発売を記念する、個性と魅力を兼ね備えた限定モデルです。The all-new Audi A5 特設ページを公開しています。こちらからご覧ください。