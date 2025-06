今春リブランド【キャラメルゴーストハウス】から期間限定の新たな味わい「キャラメルサンドクッキー オレンジ」が新発売。

株式会社シュクレイキャラメルサンドクッキー オレンジ

株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)が展開する、キャラメル菓子専門店「キャラメルゴーストハウス」は、2025年7月1日(火)「キャラメルサンドクッキー オレンジ」を季節限定で新発売いたします。

◆キャラメルオバケが腕によりをかけた、新しい季節限定の味わいが登場!

紅茶葉とオレンジを加えて丁寧に炊き上げたキャラメルを、サクサクと軽やかな食感のクッキーでサンドしました。キャラメルに重ねたオレンジの華やかでほろ苦い味わいが、口の中でやさしく広がり、紅茶の香りとともに上品な余韻を残します。さらに、クッキー生地にはほんのりとココナッツの風味をきかせることで、甘さにすっきりとした爽やかさを添えました。ひとくちごとに異なる素材の魅力が重なり合い、夏らしい軽やかなおいしさをお楽しみいただけます。

輪切りのオレンジの形をした窓を覗くと―。

お屋敷の中は、いっぱいのオレンジに囲まれた、たのしそうな世界が広がっています。コトコトと丁寧にキャラメルづくりに勤しむキャラメルオバケと、そばで応援する黒猫メルちゃんの愛らしい姿に癒されます。

味わいはもちろん、パッケージからも広がる世界観をぜひお手に取ってお楽しみください。

商品概要

【商品名】キャラメルサンドクッキー オレンジ

【価 格】5個入 1,296円(税込)

【発売日】2025年7月1日(火)~

【販売店】ラゾーナ川崎プラザ店、NEWoMan新宿店

※季節限定品につき、なくなり次第終了

キャラメルサンドクッキー

◇キャラメルサンドクッキー

紅茶葉をくわえ丁寧に炊き上げた品のよいキャラメルを、ほのかな塩味とバター香るクッキーでサンドしました。クッキーのホロっとした食感とともに広がる、キャラメルの人肌でほどける優しい甘さをお楽しみください。

5個入:1,080円(税込)

10個入:2,160円(税込)

キャラメルナッツガレット

◇キャラメルナッツガレット

マカダミアナッツと丁寧に炊き上げたキャラメルを、バター香るサブレ生地で包み込み、さっくりと焼き上げました。

マカダミアナッツの芳ばしい香りが、紅茶葉をくわえたキャラメルの優しい甘さを引き立てます。

5個入:1,350円(税込)

キャラメルブラン

◇キャラメルブラン

アールグレイ香る真っ白なシャンティを華やかにあしらったキャラメルチョコレートケーキ。2種のクーベルチュールチョコレートで仕立てた贅沢な生地には、イチジクとラムレーズンで心地のよいアクセントを。

口の中でほどけるキャラメルとともに、幸せなひと時をお楽しみください。

1個:1,296円(税込)【冷凍商品】

◆【Caramel Ghost House】ブランドストーリー

静かな森の奥。時を忘れ佇む屋敷。

そこには月の光を纏うよう揺らめくオバケと、

一匹の黒猫が棲みついていたそうな。

芳ばしく甘い薫りを一面に漂わせ、

オバケはただ丁寧にキャラメルを煮詰める。

そして紅茶葉(※)をひとつまみ。

上品な仕立てのキャラメル菓子が、

ひとつまたひとつとテーブルを彩ります。

優しい甘さのなかに宿る幸せなひと時を、

キャラメルゴーストハウスで。

(※)商品では紅茶葉または紅茶パウダーを使用

◆店舗情報

・ラゾーナ川崎プラザ店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ1階

・NEWoMan新宿店(4.11NEW OPEN)

東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿駅構内

NEWoMan SHINJUKU内2F 新南改札 ミライナタワー改札 付近

※NEWoMan新宿店◆会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ