「MF-TOKYO 2025 第8回プレス・板金・フォーミング展」に出展

株式会社アマダ

株式会社アマダ（神奈川県伊勢原市、代表取締役社長執行役員：山梨 貴昭）は、7月16日（水）から7月19日（土）まで、東京ビッグサイトで開催される「MF-TOKYO 2025 第8回プレス・板金・フォーミング展」に出展します。

「自動化との出会いが、モノづくりの未来を変える」をコンセプトに、昨今の少子高齢化に伴う労働者不足や熟練技能の継承、脱炭素化に向けたソリューションをご紹介します。

アマダグループの板金・微細溶接、プレス自動化ソリューション、ばね成形機、大型プレス事業から、4ブースを出展。お客さまが抱える様々な課題を解決する最新のマシンや加工技術をご紹介します。また、会期中のテクニカルセミナーでは、最新のファイバーレーザ溶接ソリューション、工程間の自動化と製造DXを組み合わせたソリューション、プレス加工の見える化をご紹介します。

■株式会社アマダ

板金・微細溶接事業 出展概要（出展ブース：／東6-06）

板金事業からは、9kW高輝度、高品質、高出力ファイバーレーザ発振器を搭載した「VENTIS-3015AJe」、協働ロボット付きベンディングマシン「EGB-8025e+CR-010B」を含む4台のマシンを国内展示会で初披露します。また、生産性やコスト削減を実現する加工技術、自動化技術をご提案します。

アマダ独自の軌跡ビームコントロール技術、LBCテクノロジーを搭載した「VENTIS-3015AJe」の高出力化により、厚板レーザ加工のパフォーマンスを向上。さらに、棚システムの接続により長時間連続運転を実現します。「EGB-8025e+CR-010B」は、曲げ加工の自動化をより簡単に実現します。CAM不要でプログラム作成が可能なロボットプログラム簡易作成ツールを搭載し、手曲げ情報を取り込んで協働ロボットへ指示することも可能です。また、加工内容や人員の状況に応じ、手曲げモードとロボットモードをフレキシブルに切り替えることができ、効率的な生産を実現します。実演では、自動機と汎用機を1人のオペレーターが操作するデモ加工を行います。

微細溶接事業からは、ファイバーレーザマーカー「LMF-100」を出展。従来機の50Wから100Wに高出力化したことで、高速・高品位なマーキングを実現します。さらに、トレーサビリティを向上するレーザマーキングのほか、バリ取りや焼け取り、表面剥離加工などもご提案します。

主な出展マシン

板金事業

ファイバーレーザマシン+パレットチェンジャー VENTIS-3015AJe(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/laser/ventis-aje/ventis-aje.html?utm_medium=PR73)【9kW】+ AS-3015C（初披露）

ファイバーレーザマシン ENSIS-3015AJe(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/laser/ensis-aje_sa/ensis-aje_sa.html?utm_medium=PR73)【6kW】（単体仕様）（初披露）

パンチ・レーザ複合マシン EML-2512AJe(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/combi/eml-aje/eml-aje.html?utm_medium=PR73)

エルゴノミクス小物サーボベンディングマシン EGB-4010e（初披露）

自動金型交換装置搭載サーボベンディングマシン EGB-6020ATCe(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/bend/egb-atce/egb-atce.html?utm_medium=PR73)

協働ロボット付きサーボベンディングマシン EGB-8025e + CR-010B（初披露）

ファイバーレーザ溶接システム FLW-3000ENSISe(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/weld/flw-ensis-e/flw-ensis-e.html?utm_medium=PR73)

自律搬送型ロボット AMTES-500

製造DXソリューション LIVLOTS(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/soft/livlots/livlots.html?utm_medium=PR73)

微細溶接事業

ファイバーレーザマーカー LMF-100

■株式会社アマダプレスシステム

プレス自動化ソリューション事業 出展概要（出展ブース：／東7-01）

プレス自動化ソリューション事業からは、EV用の部品加工市場向けに開発した、順送プレス加工自動化システム「ALFAS」を出展。ファイバーレーザ加工機を組み合わせて、製造番号をマーキングした、バッテリーケース防爆弁の疑似サンプル加工を実演します。また、プレスマシンと搬送ロボットの動作をオーバーラップすることで高速ワーク搬送を実現し、生産タクトを向上する高速タンデムライン・プレスシステムを出展します。

ばね成形機事業 出展概要（出展ブース：／東4-51）

ばね成形機事業からは、独自のダブルスウィング軸による幅広い成形を可能にした、15軸制御 ワイヤ回転式トーションマシン「LM-26A」を国内展示会で初披露します。また、極細線コイル加工を得意とし、医療用ガイドワイヤ成形にも適した新商品の、13軸制御極細線用2ポイントコイリングマシン「WH-2A」を出展します。

主な出展マシン

プレス自動化ソリューション

順送プレス加工自動化システム SDEW-8010iIII+ALFAS03KR(https://www.amada.co.jp/ja/products/press_systems/press_systems/#group-1)

高速タンデムライン・プレスシステム SDE-8018iIII+TP-80FX+RHQ-120(https://www.amada.co.jp/ja/products/press_systems/press_systems/#group-6)

3次元NCトランスファシステム SDEW-2025iIII+TFZ-3012(https://www.amada.co.jp/ja/products/press_systems/press_systems/#group-7)

NCレベラフィーダ LCC-06PM5（初披露）

ばね成形機

15軸制御 ワイヤ回転式トーションマシン LM-16A(https://www.amada.co.jp/ja/products/spring_machines/spring_machines/torsion_spring_machines/#group-3)

15軸制御 ワイヤ回転式トーションマシン LM-26A(https://www.amada.co.jp/ja/products/spring_machines/spring_machines/torsion_spring_machines/#group-4)（初披露）

5軸制御 極細線用 1ポイント コイリングマシン SF-1A(https://www.amada.co.jp/ja/products/spring_machines/spring_machines/coiling_machine/#group-1)

13軸制御 極細線用 2ポイント コイリングマシン WH-2A(https://www.amada.co.jp/ja/products/spring_machines/spring_machines/coiling_machine/#group-7)

■株式会社エイチアンドエフ

大型プレス事業 出展概要（出展ブース：／東7-23）

大型プレス事業からは、高機能化を実現したレーザブランキングライン、各種大型プレスラインに加え、付属の自動化装置をご紹介します。会場では、レーザブランキングラインで切断した様々なサンプルを展示し、異なる条件下での切断品質や仕上がりの違いをご確認いただけます。また、既存設備の移設に伴い実施したレトロフィット（改造・最適化）の事例など、最新のソリューションをご提案します。

主な出展内容

大型プレス（レーザブランキング(https://www.h-f.co.jp/product/detail04.html)、タンデムプレス(https://www.h-f.co.jp/product/detail01.html)、トランスファプレス(https://www.h-f.co.jp/product/detail02.html)）

自動化装置（ディスタックフィーダ(https://www.h-f.co.jp/product/detail07.html)、ヘキサフィーダ(https://www.h-f.co.jp/product/detail08.html)、オートパレタイザ(https://www.h-f.co.jp/product/detail09.html)）

※マシンの展示はありません

■テクニカルセミナーのご案内

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140940/table/73_1_597f4c372f5c3cee2211fb0941003026.jpg?v=202506240126 ]

アマダグループ「MF-TOKYO2025」特設サイトは以下よりご覧ください。

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/event/MF-TOKYO2025(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/event/MF-TOKYO2025?utm_medium=PR73)

※掲載の情報は予告なく変更される場合があります