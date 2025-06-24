¥¢¥é¥ä¤ÈOIST¡¢¶¦Æ±³«È¯¤Î¸÷³Ø¿À·Ð²èÁü²òÀÏ¥Äー¥ë¡ØOptiNiSt¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÏÀÊ¸¤¬¸ø³«
¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¦Ç¾¿À·Ð²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¡¦¸¦µæ³«È¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥é¥ä¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶â°æ ÎÉÂÀ¡¢°Ê²¼ ¥¢¥é¥ä¡Ë¤È¡¢²Æì²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø¡Ê²Æì¸©¹ñÆ¬·´¡¢³ØÄ¹·óÍý»öÄ¹¡§¥«
¥ó¡¦¥Þ¥ë¥¥Ç¥¹¡¢°Ê²¼¡ÖOIST¡×¡Ë¤Î¿À·Ð·×»»¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¸÷³Ø¿À·Ð²èÁü²òÀÏ¥Äー¥ë¡ØOptiNiSt¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤¬2025Ç¯5·î19Æü¤ËPLOS Computational Biology»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1013087&?utm_id=plos1(https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1013087&?utm_id=plos1)
¢£³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¤ä¸÷³Øµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¿À·Ð²Ê³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¸÷³ØÅª¿À·Ð³èÆ°µÏ¿¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¥Çー¥¿ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤È²òÀÏÊýË¡¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿²òÀÏ¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤¬Ê£»¨²½¤·¡¢²òÀÏ¤Î¿®ÍêÀ¤ÈºÆ¸½À¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ²òÀÏ¤ÏÊ£¿ô¤ÎÃÊ³¬¤ò·Ð¤ë¤¿¤á³Æ²òÀÏ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÌÜÅª¤Î²òÀÏ¤¬Àµ¤·¤¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- Â¿¿ô¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÈæ³Ó¤·¤Ä¤Ä²òÀÏ¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥é¥áー¥¿¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- »î¹Ôºø¸í¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿²òÀÏ¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ï´ÉÍý¤¬ÈÑ»¨¤Ç´Ö°ã¤¤¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢²òÀÏ¤ÎºÆ¸½À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡OptiNiSt¤Ï¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜÅª¤Ë¡¢OIST¿À·Ð·×»»¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊÆ¼Ã«¸¼£¶µ¼ø¡Ë¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤¬»ÅÍÍ¤òºöÄê¤·¡¢ÆüËÜ°åÎÅ³«È¯µ¡¹½(AMED)¤ÎÇ¾¿À·Ð²Ê³ØÅý¹ç¥×¥í¥°¥é¥à(Brain/MINDS 2.0)¤Î»Ù±ç¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¥¢¥é¥ä¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¼ÂÁõ¤ò°ÑÂ÷¤·¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£OptiNiSt¤òÍÑ¤¤¤¿À®²Ì
ÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥Çー¥¿²òÀÏÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤ÆOptiNiSt¤ÎÍÍÑÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Çー¥¿²òÀÏ¤Î¿®ÍêÀ¡¢ÂÅÅöÀ¤Î¸þ¾å:¥¹¥Æ¥Ã¥×¤´¤È¤Î²Ä»ë²½µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢²òÀÏ·ë²Ì¤Î¿®ÍêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
- ²òÀÏ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì: Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤È¥â¥¸¥åー¥ë¼°Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢²òÀÏ¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ºÆ¸½À¤Î³ÎÊÝ¡§²òÀÏ¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ÎÊÝÂ¸¡¦¶¦Íµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¤¸²òÀÏ¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤Î²òÀÏÊýË¡¤Î¶¦Í¤ä¥Çー¥¿¤Î¸ø³«¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¢§ OptiNiSt¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë¢§
https://optinist.readthedocs.io/en/latest/index.html
¿Þ1:GUI¥Ùー¥¹¤Ê¤Î¤Ç¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â²òÀÏ¤¬²ÄÇ½
¿Þ2:Ã±°ì¤Î¥Çー¥¿¤òÊ£¿ô¤Î²òÀÏ¼êË¡¤Ç·ë²ÌÉ½¼¨
¿Þ3:²òÀÏ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ìºÆ¸½À¤ÎÃ´ÊÝ¤Ë¹×¸¥
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥é¥ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥é¥ä¤ÏºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤È¥Ë¥åー¥í¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥é¥ä¤Ï¸¦µæ¼Ô¤¬ËÜÍè½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¡ÈÈ¯¸«¡É¤È¡ÈÁÏÂ¤¡É¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖResearch DX¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ¼Ô»Ù±ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢ËÜµ»ö¤Ë¤¢¤ëOptiNiSt¤ò³«È¯Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥é¥ä¤ÏResearch DX¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î¸¦µæ¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ò¼Â¸½¤·²Ê³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïhttps://lp.araya.org/neuroai/rdx¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¢£OIST¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²Æì²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø¡ÊOIST¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¼çÆ³¤Ë¤è¤ê2011Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤«¤éÍ¥¤ì¤¿¸¦µæ¼Ô¤ò¾·¤¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¸¦µæµòÅÀ¤ª¤è¤Ó³×¿·Åª¤ÊÃÎÅª¥¯¥é¥¹¥¿ー¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¶îÅª¤ÊÂç³Ø±¡Âç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢³ØºÝÅª¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÀÚ¤êÂó¤¯¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥êー¥Àー¤ò°éÀ®¤·¡¢²Æì¤Ë¤ª¤±¤ë»º¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¿¨ÇÞ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£