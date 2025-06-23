¥Ö¥ê¥ªー¥Ë¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥ß¥é¥Î¤Ç½ËÊ¡

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Andrea Bosca, Denis Cebulec, Ben Dahlhaus, Ernesto D¡ÇArgenio, Kyler Gordon, Charles Larger, Alessio Lapice, Tamu McPherson, Mike Quyen, Rege-Jean Page, Will Poulter, Luca Santeramo, Brett Staniland, Scott Staniland, Dylan Sprouse, Neels Visser and Filippo Morano.