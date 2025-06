¥¤¥Ù¥ó¥È¥í¥´ÉÕ¤­¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò³Æ¥Öー¥¹¤ÇÈÎÇä¡ª¥¦¥¤¥¹¥­ー¤ÎÂçµ¬ÌÏ»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥¤¥¹¥­ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 in Âçºå¡×

株式会社ウイスキー文化研究所

株式会社ウイスキー文化研究所(本社:東京都渋谷区、代表:土屋守)は、今年6月に大阪南港ATCホール(大阪市住之江区)で開催するウイスキーの大規模試飲イベント「ウイスキーフェスティバル2025 in 大阪」内で、イベントのロゴを付けた限定オリジナル商品を各ブースで販売することを発表しました。

限定商品は出展企業8社、計13品を各ブースで数量限定で販売します。

【Webページ】https://whiskyfestival.jp/osaka2025/pickup/#14962

イベントロゴを付けた限定オリジナル商品の販売!

6月28日(土)、29(日)開催の「ウイスキーフェスティバル2025 in 大阪」では、イベントのロゴマークをつけた限定オリジナル商品を各ブースで販売します。いずれの商品も数量限定で、レアな商品となります。

<<商品詳細>>

ブースNo.17 高藏蒸留所

商品名:高藏TAKAZO REBORN for whisky festival2025 IN Osaka

高藏蒸留所、初のフェスボトル!

今月28日、29日開催、ウイスキーフェスティバル大阪で限定発売。

高藏蒸留所の原酒の特徴である繊細なフルーテイーさと、バーボン樽由来のバニラ香がきれいに感じられます。

数量は、限定200本のみ。

ブースNo. 18 神戸蒸溜所

商品名:【会場限定】KOBE GIN 2本セット(オリジナルトートバック付)

KOBE GIN200ml×2本+神戸蒸溜所とKOBE GINのキャラクターが描かれたトートバックのセット商品です。

数量は、60セット限定。

ブースNo. 22 江井ヶ嶋蒸留所

商品名:ウイスキーフェスティバル2025 in 大阪 限定シングルモルトあかし

江井ヶ嶋蒸留所のブレンダーが、このイベントのために造った限定シングルモルトです。

ピーテッドのバーボンバレルと、ピーテッドのオロロソシェリーカスクを中心にヴァッティングしました。

〈香り〉:パワフルなスモーキーさ、カツオ節、ダークチョコ、ほんのり潮風

〈味わい〉:ピートのスモーキーさとソルティさ、軽くハチミツの甘さ、後味にビターチョコと少しジンジャー

数量は、限定120本程度(予定)。

ブースNo. 40 黄桜 丹波蒸溜所

商品名:18年貯蔵 吟醸酒粕焼酎480ml

清酒メーカーならでは希少な吟醸の酒粕を贅沢に使用した酒粕焼酎を18年間熟成させた長期貯蔵焼酎です。

会場内、黄桜丹波蒸溜所ブースにて数量限定で販売します。

ブースNo.50 ウイスキー文化研究所ボトル販売

商品名:

1.ブレンデッドスコッチウイスキー

2.ブレンデッドアメリカンウイスキー

3.ブレンデッドジャパニーズウイスキー

4.ワールドブレンデッドウイスキー

100mlのミニボトル!

ラベルはすべてウイスキー文化研究所代表の土屋守が撮影した画像です。

お土産に是非!各部、数量限定で販売。

ブースNo. 63 日光街道 小山蒸溜所 西堀酒造株式会社

商品名:日光街道小山蒸溜所 NEW BORN Blending Challenge 2025

3年熟成を前にした “最後のNEW BORN” として、大阪ウイスキーフェス2025限定でお届けする特別なウイスキーです。

2年半超熟成のシングルモルトと、酒米を原料としたシングルグレーンをブレンドした、シングル・ブレンデッドスタイル。

バーボン樽熟成を軸に、シェリー樽などのカスクフィニッシュ原酒をブレンドすることで、日光街道小山蒸溜所ならではの香味の可能性を提示します。

2025年9月以降に予定される、初の700mlオフィシャルボトルリリースに先駆けた、試験的かつ希少なリリースです。

内容量:50ml

数量は、限定200本(予定)。

ブースNo. 76 富士北麓蒸留所

1.商品名:ウイスキーフェスティバル大阪2025限定 シングルモルト

自社蒸留の ノンピートモルト、日本酒蔵ならではの清酒酵母を用いた発酵で、アメリカンホワイトオーク新樽にて3年間熟成。Alc.45% ジャパニーズウイスキー規格のモルトウイスキーです!

2.商品名:ウイスキーフェスティバル大阪2025限定 シングルグレーン

自社蒸留のグレーンウイスキー、主原料は米、清酒酵母での発酵で、アメリカンホワイトオーク新樽にて3年貯蔵。Alc.45% ジャパニーズウイスキー規格のグレーンウイスキーです!

数量は、各部、限定10本のみ。

ブースNo. 95 リカーズハセガワ本店

商品名:

1.ザ ファーキン カリラ 2011 48.9% 700ml 11,000円(税込)

2.ザ ファーキン リンクウッド 2011 48.9% 700ml 11,000円(税込)

ファーキン カスタム カスクで熟成されたカリラとリンクウッドが登場!

数量は、会場では各6本のみ販売。

6/28から1週間、リカーズハセガワのウエブサイトでも販売予定です。

イベント概要

イベント名:ウイスキーフェスティバル2025 in 大阪

【Webページ】https://whiskyfestival.jp/osaka2025/

日時:2025年6月28日(土)第一部 10:00~13:30 / 第二部 14:30~18:00

6月29日(日)第三部 10:00~13:30 / 第四部 14:30~18:00

全4部制(完全入替制)

会場:ATCホール

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10

https://whiskyfestival.jp/osaka2025/access/

入場料:5,000円(税込)

入場者数:各部1,500名(2日間合計6,000名)

主催・企画・運営:ウイスキー文化研究所

出展企業(99社 2025年6月現在)

アクサス株式会社六甲山蒸溜所/安積蒸溜所/アサヒビール株式会社/有明産業株式会社/井川蒸溜所/伊勢萬 伊勢蒸留所/伊藤忠食品株式会社(キウォンウイスキー蒸留所)/ヴァイアンドフェロウズ株式会社/Whiskey&Co. Distillery Water Dragon/ウイスキー専門店相葉・BAR SIMON・BAR MINMOE HOUE/江井ヶ嶋蒸留所/8DOORS DISTILLERY/叡醂酒造株式会社/エシカル・スピリッツ/有限会社エス・シー・ティー/NTG/MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社/オーシャン貿易株式会社/お酒の美術館/尾鈴山蒸留所/雄山株式会社/ガイアフロー静岡蒸溜所/月光川蒸留所株式会社/嘉之助蒸溜所/元盛せせらぎ酒造株式会社/CAMPARI JAPAN株式会社/木内酒造 八郷蒸留所/黄桜 丹波蒸溜所/キリンビール株式会社/KING's BARREL/久住蒸溜所/藤桂京伊/杭州千岛湖威士忌酒業有限公司/神戸蒸溜所/株式会社コートーコーポレーション/国分グループ本社株式会社/小牧醸造株式会社/株式会社サイズ/株式会社蔵王/サクラオブルワリーアンドディスティラリー/酒ハックプロジェクト株式会社/三郎丸蒸留所(若鶴酒造)/サントリー株式会社/三陽物産株式会社/有限会社シーバックス/Shelbourne Liquor/株式会社信濃屋食品/株式会社篠崎 新道蒸溜所/ショコラティエ パレドオール/株式会社シングルキャスクジャパン/ザ・スコッチモルトウイスキー・ソサエティ株式会社/高藏蒸留所/宝酒造株式会社/玉野アセンド蒸留所/中国大芹威士忌 Daiking Whisky/ディアジオジャパン/株式会社都光/長濱浪漫ビール株式会社 長濱蒸溜所/新潟亀田蒸溜所/西酒造株式会社 御岳蒸留所/株式会社ニセコ蒸溜所/日和商事株式会社/日光街道 小山蒸溜所(西堀酒造株式会社)/日本酒類販売株式会社/野沢温泉蒸留所/Bar wizard/BIRDY./Highlander inn TOKYO/バカルディジャパン株式会社/飛騨高山蒸溜所/火の神蒸溜所/富士北麓蒸留所/ブラウンフォーマンジャパン/ヘリオス酒造株式会社/ベルギーウィスキーJapan/株式会社ベンチャーウイスキー/ventura spirits/ボニリジャパン株式会社(リカーショップミルコート)/馬追蒸溜所/マルスウイスキー 本坊酒造株式会社/青島蒸留所/ミリオン商事株式会社/株式会社明治屋/森の京都蒸溜所/養父蒸溜所/山鹿蒸溜所/大和貿易株式会社/yumarrest/遊佐蒸溜所/ユニオンリカーズ株式会社/横浜燻製工房株式会社/吉田電材蒸留所/株式会社YOSHINO SPIRITS 神息酒造 奈良蒸留所/ラオックス・トレーディング株式会社/RUDDER LTD./リカーズハセガワ本店/リカーたぬきち/リカーマウンテン/REMY COINTREAU JAPAN株式会社

ウイスキーフェスティバルとは

ウイスキーフェスティバルは、世界中のウイスキー、スピリッツが集まる大規模試飲イベントです。

ウイスキーの蒸留所、メーカー、インポーター、酒販店、バーなどのブースが、国内外から60~100社近く出展します。それぞれのブースではさまざまなウイスキーを無料・有料試飲できるほか、ウイスキーに合うフード・グッズなどもご購入いただけます。本イベントは、20歳以上の方ならどなたでもご参加いただける、すべてのウイスキーファン、スピリッツファンに向けたイベントです。ウイスキーフェスティバルは2007年に始まり、定期開催の「ウイスキーフェスティバル in 東京」「ウイスキーフェスティバル in 大阪」のほか、テーマを絞った「バーボン&アメリカンウイスキーフェスティバル」や「ボトラーズウイスキーフェスティバル」、さらに地域の熱い声にお応えして実現した横浜や名古屋、京都、長野、清里など、毎年規模を拡大しながら開催を重ねてきました。2024年からは「ウイスキー&スピリッツフェスティバル in 横浜」と題したウイスキーだけでなく、世界の蒸留酒にテーマを広げたイベントも開催しています。

※会場内出展ブースのウイスキーやスピリッツの8割近くは無料でご試飲いただけます。一部高価で貴重なウイスキーについては有料となります。フードブースとグッズ販売は有料です。試飲アイテムは出展者によって異なります。

ウイスキー文化研究所について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)」も運営しています。

【会社概要】

社名:株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地:〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役:土屋 守

事業内容:ウイスキーガロア編集発行/ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行/ウイスキー関連書籍執筆、監修/ウイスキーフェスティバル企画・運営/ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営/ウイスキー検定運営/東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)運営/ウイスキーの製造アドバイス・技術指導

設立: 2001年3月

HP:https://scotchclub.org/

ウイスキー文化研究所 代表 土屋守プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。週刊誌記者を経て1987年に渡英。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、98年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター5人」の一人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。

『シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』(小学館)、『竹鶴政孝とウイスキー』(東京書籍)、『ウイスキー完全バイブル』(ナツメ社)、『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが2億円で売れるのか』(KADOKAWA)、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』(祥伝社)など著書多数。近著に『完全版 シングルモルトスコッチ大全』(小学館)、『土屋守のウイスキー千夜一夜(1~5巻)』『ジャパニーズウイスキーイヤーブック(蒸留所年鑑)』(ウイスキー文化研究所)などがある。隔月刊誌『Whisky Galore』の編集長を務める他、TWSC、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長や、一般社団法人日本ウイスキー文化新興協会代表理事も務める。