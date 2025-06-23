º¸±¦¤Î¿ÕÂ¡¤¬¸ß¤¤¤Ëµ¡Ç½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´Àá¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ

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¡ÚÃø¼ÔÌ¾¡Û Kazuo Sakamoto1,8, Kunio Kawanishi1,2,3, Jun-Dal KIM4,5,6, Masahiro Koizumi7, Shin-ichi Muroi4,6, Saori Tabara5, Akiyoshi Fukamizu5,6, Taiji Matsusaka7, and Michio Nagata1 ¡¡1 ÃÞÇÈÂç³Ø °å³Ø°åÎÅ·Ï ¿Õ¡¦·ì´ÉÉÂÍý³Ø ¡¡2 ÃÞÇÈÂç³Ø °å³Ø°åÎÅ·Ï ¼Â¸³ÉÂÍý³Ø ¡¡3 ¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø °å³ØÉô ²òË¶³Ø¹ÖºÂ ¸²Èù²òË¶³ØÉôÌç ¡¡4 ÉÙ»³Âç³Ø ÏÂ´Á°åÌô³ØÁí¹ç¸¦µæ½ê ¸¦µæ³«È¯ÉôÌç Ê£»¨·Ï²òÀÏÊ¬Ìî ¡¡5 ÃÞÇÈÂç³ØÀ¸Â¸¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊTsukuba Advanced Research Alliance¡§TARA¡Ë ¡¡6 ¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í ÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊAMED¡ËCREST¥×¥í¥°¥é¥à ¡¡7 Åì³¤Âç³Ø °å³ØÉô ´ðÁÃ°å³Ø·Ï À¸ÂÎµ¡Ç½³ØÎÎ°è ¡¡8 ¿À¸ÍÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡ ¿Õ¡¦·ì±Õ¾ô²½¥»¥ó¥¿ー ¡Ú·ÇºÜ»ï¡Û Proceedings of the Japan Academy, Series B¡ÊÆüËÜ³Ø»Î±¡µªÍ×B¡Ë ¡Ú·ÇºÜÆü¡Û 2025Ç¯6·î20Æü¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀè¹Ô¸ø³«¡Ë ¡ÚDOI¡Û¡¡ 10.2183/pjab.101.025 ¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡ ¡Ú¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡Û ¡¦ÀîÀ¾ Ë®É×¡Ê¤«¤ï¤Ë¤· ¤¯¤Ë¤ª¡Ë ¡¡¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø °å³ØÉô ²òË¶³Ø¹ÖºÂ ¸²Èù²òË¶³ØÉôÌç ¶µ¼ø¡Ê·ó ÃÞÇÈÂç³Ø °å³Ø°åÎÅ·Ï Èó¾ï¶Ð¸¦µæ°÷¡Ë ¡¡TEL¡§ 029-853-3944 ¡¡E-mail¡§ kukawanishi@md.tsukuba.ac.jp ¡¡URL¡§ https://www.md.tsukuba.ac.jp/epatho/index.html ¡Ú¼èºà¡¦ÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡Û ¡¦ÃÞÇÈÂç³Ø ¹Êó¶É ¡¡TEL¡§ 029-853-2040 ¡¡E-mail¡§ kohositu@un.tsukuba.ac.jp ¡¦¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø ÁíÌ³ÉôÁíÌ³²Ý Âç³Ø¹Êó·¸ ¡¡TEL¡§ 03-3784-8059 ¡¡E-mail¡§ press@ofc.showa-u.ac.jp ¢§ËÜ·ï¥ê¥êー¥¹¸µ ¡¦¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø ÁíÌ³ÉôÁíÌ³²Ý Âç³Ø¹Êó·¸ ¡¡TEL¡§ 03-3784-8059 ¡¡E-mail¡§ press@ofc.showa-u.ac.jp¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/