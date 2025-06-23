¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤¬7·î13Æü¤ËÁí¹ç·¿ÁªÈ´ÂÐºö¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ö¾®ÏÀÊ¸ÂÐºö¹ÖºÂ¡×¤ò¼Â»Ü ― ½ÙÂæ¤Î¹Ö»Õ¤¬·¹¸þ¤ä¥³¥Ä¤ò²òÀâ
À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÅöÆü¤ÏÁí¹ç·¿ÁªÈ´ÂÐºöÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¾®ÏÀÊ¸ÂÐºö¹ÖºÂ¡×¤Î¤Û¤«¡¢Áí¹ç¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡¢Æþ»î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡¢¸ÄÊÌÁêÃÌ¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£¾®ÏÀÊ¸ÂÐºö¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢2026Ç¯ÅÙÆþ»îÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Î³èÆ°µÏ¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÀ¶Àô¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤Ë»²²Ã¥·ー¥ë¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Í×»öÁ°¿½¹þ¡£ ¡¡¶áÇ¯¡¢Ç¯Æâ¤Î¤¦¤Á¤Ë¹ç³ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤ëÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤ä³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤ÇÁá´ü¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¼õ¸³À¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÀ¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤Ï¡¢7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÁí¹ç·¿ÁªÈ´ÂÐºö¹ÖºÂ¡Ö¾®ÏÀÊ¸ÂÐºö¹ÖºÂ¡×¤ò¼Â»Ü¡£½ÙÂæ¤Î¹Ö»Õ¤¬¡¢½ñ¤Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÂÐºö¤ò´ðÁÃ¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£¾®ÏÀÊ¸¤ò½é¤á¤Æ½ñ¤¯¿Í¤ä¡¢·¹¸þ¤ä¥³¥Ä¤òÍý²ò¤·¤Æ¾®ÏÀÊ¸¤ÎÎÏ¤òËá¤¤¿¤¤¼õ¸³À¸¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡¡¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢Áí¹ç¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤äÆþ»î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡¢ºß³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ ¡¡º£¸å¡¢Æ±Âç¤Î9·î¤Þ¤Ç¤Î¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¡¢7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ö³Ø¤ÓÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¡¢8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡Ö»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤Î½ñ¤Êý¹ÖºÂ¡×¤ä¡ÖÌÌÀÜÂÐºö¹ÖºÂ¡×¤ò¡¢9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¡ÖÁí¹ç·¿ÁªÈ´ÂÐºö¹ÖºÂ¡¦ÌÌÀÜ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀâÌÀ²ñ¡×¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£ ¢¡¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÖÁí¹ç·¿ÁªÈ´ÂÐºö¹ÖºÂ¡×³µÍ× ¡Ú³«ºÅÆü¡Û 7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë ¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û ¡¦Áí¹ç¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡§13:00～13:45 ¡¡À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤ÎÎò»Ë¤ä³µÍ×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áí¹çÊ¸²½³ØÉô¤ª¤è¤ÓÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô¤Î³Ø¤Ó¤äÆÃ¿§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£ ¡¦Æþ»î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡§13:45～14:05 ¡¡Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÆþ»î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£ ¡¦¾®ÏÀÊ¸ÂÐºö¹ÖºÂ¡§14:15～15:00 ¡¡½ÙÂæ¤Î¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¾®ÏÀÊ¸ÂÐºö¹ÖºÂ¡£À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤Î²áµîÌä¤òÍøÍÑ¤·¡¢¾®ÏÀÊ¸¤Î½ñ¤Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÂÐºö¤Þ¤Ç¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£ ¡¦¸ÄÊÌÁêÃÌ¡§13:00～16:00 ¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ä¥¢ー¡§13:00～16:00 ¡¦³ØÉô¾Ò²ðÅ¸¼¨ ¡¡³ØÉô¤´¤È¤ËÆÃ¿§¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¡£ ¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ3-16-21¡Ë ¡Ú¿½¡¡¹þ¡Û ²¼µURL¤è¤ê¿½¤·¹þ¤ß¡£ ¡¡https://www.seisen-u.ac.jp/admissions/event/opencampus/20250713.html ¡üÀ¶Àô¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹¥Ýー¥È ¡¡¡Ö¾®ÏÀÊ¸ÂÐºö¹ÖºÂ¡×¤ä¡Ö³Ø¤ÓÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾Ý¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡Ê¼õÉÕ¤ÇÇÛÉÛ¡Ë¤Ë»²²Ã¥·ー¥ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ï2026Ç¯ÅÙÆþ»î¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ç³èÆ°µÏ¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ²Ä¡£ ¢¨½é¤á¤Æ¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿Êý¤Î¤ß¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£2²óÌÜ°Ê¹ß¤Ï¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡Ô²Æ¤Î¡Ö¥¤¥Ù¥Ñ¥¹¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Õ ¡¡¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¡Ö³Ø¤ÓÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡ÖÆþ»îÂÐºö¹ÖºÂ¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥·ー¥ë¤ò3¤Ä½¸¤á¤¿¿Í¤Ë¡¢À¶Àô½÷»ÒÂç³ØËÜ´Û¡ÊµìÅçÄÅ²ÈËÜÅ¡¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ ¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤Î¥×¥í¥°¥é¥à ¡¡6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î³Ø¤ÓÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡¦Æþ»îÂÐºö¹ÖºÂ ¡¡https://www.seisen-u.ac.jp/news/nid00002295.html ¡üÀ¶Àô½÷»ÒÂç³Ø ¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹2025 ¡¡https://www.seisen-u.ac.jp/admissions/event/opencampus/ ¡ü¡ÖÁí¹çÊ¸²½³ØÉô¡×¡ÖÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô¡×¤Î³«Àß ¡¡À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤Ïº£Ç¯4·î¡¢¡ÖÁí¹çÊ¸²½³ØÉô¡×¤È¡ÖÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô¡×¤Î2³ØÉô¤ò¿·Àß¡£¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Æー¥Þ¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢ÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÉý¹¤¯³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òºþ¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚÁí¹çÊ¸²½³ØÉô¡Û ¡¡https://www.seisen-u.ac.jp/faculty/humanities/ ¡ÚÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô¡Û ¡¡https://www.seisen-u.ac.jp/faculty/global/¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÀèÆþ»î¡¦¹ÊóÉô¡¡¹Êó²ÝµÜß· ÌïÀ¸TEL¡§03-3447-5551FAX¡§03-5421-3469¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/