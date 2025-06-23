¼ê½Ñº¯¡¦¸Å½ý¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ç¤Î¥±¥¢¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¬¥ó³èÍÑ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
ºÇÀèÃ¼¸¦µæ·ë²Ì¡¦²Ê³Ø¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶¤ÇºÇ¿·µ»½Ñ¤ÈDX¤ÇÄ©Àï¤ò½Å¤Í¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎWeb3.0 DX´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÁÏÂ¤¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒZEN PLACE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈøºêÀ®É§¡Ë¤Ï¡¢½Ñ¸å¤ÎÌþÃå¤ä¸Å½ý¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò2025Ç¯£··î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿À·Ðµ¡Ç½²òË¶³Ø¤«¤éÀ°¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥ïー¥¯¤Î²ÄÇ½À
¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ä±¿Æ°»ØÆ³¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¡Ö¼ê½Ñ¸å¤Ë¶ÚÆù¤Î´¶³Ð¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²áµî¤Î¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ°¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÚÎÏ¤ä½ÀÆðÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿À·Ð·Ï¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤äÌþÃå¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢zen place academy¤Ç¤Ï¡¢Â¦×¿¾É¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤ÎMamoru»á¤È¿À·Ðµ¡Ç½²òË¶³Ø¤Î»ëÅÀ¤È¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¼ÂÁ©Åª³èÍÑ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¶Ú¡¦´ØÀá¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿À·Ð·Ï¤«¤é¿ÈÂÎ¤Î²óÉüÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤ò³Ø¤Ù¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¡¢¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼ê½Ñ¤ä²áµî¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤ëÌþÃå¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿ÈÂÎ¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡£
Ê¢Éô¼ê½Ñ¤Î¤¢¤È¡¢Ê¢¶Ú¤ò»È¤¦´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸Å½ý¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Æ°ºî¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£
½¾Íè¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÑ²½¤¬´¶¤¸¤Å¤é¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¡¢¤â¤¦°ìÃÊ³¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È
¿À·Ðµ¡Ç½²òË¶¤ÎÍý²ò¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¬¥ó¡Ê¶ÚËì¥ê¥êー¥¹¥Äー¥ë¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿Â¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò½¬ÆÀ¡£
¤¿¤Ã¤¿5Ê¬´Ö¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢¿À·Ð²óÏ©¤¬ºÆ³èÀ²½¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½Ñ¸å¡¢´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÚÆù¤Î»ÈÍÑ´¶¤¬Ìá¤ë
Ç±ºÃÉô°Ì¤Î¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤¬À°¤¤¡¢Æ°¤¤¬²þÁ±
¶ÚÃÇÎö¡¦ÆùÎ¥¤ì¸å¤Î¡ÖÆ°¤«¤¹ÉÝ¤µ¡×¤¬·Ú¸º
¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¬¥ó³èÍÑ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Î³µÍ×
¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
¿À·Ðµ¡Ç½²òË¶³Ø¤Ç¸Å½ý¡¦¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ
¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¸Å½ý¡¢¼ê½Ñº¯¤Î¥±¥¢
¼ÂºÝ¤Î¾ÉÎã¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¢¥×¥íー¥ÁÊýË¡
¸½¾ì¤ÇÂ¨»È¤¨¤ë»ØÆ³Ë¡¤Î¼ÂÁ©Îý½¬
¼Â»Ü³µÍ×
▪️³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë13:00 - 17:00
▪️³«ºÅ¾ì½ê¡§zen place academy ¹Èø¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÊZPA8¡Ë
▪️¼õ¹ÖÎÁ¡§29,000±ß(ÀÇ¹þ)¢¨Áá³äÆÃÅµ¡§6/30¤Þ¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤Ç5,000±ß°ú¤¤Î24,000±ß(ÀÇ¹þ)
▪️ÂÐ¾Ý¡§¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹»ØÆ³¼Ô¡Ê¥Þ¥Ã¥È»ñ³Ê¤Î¤ß¤ÎÊý¤âOK¡Ë¡¢¥è¥¬»ØÆ³¼Ô¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Êー¤Ê¤É±¿Æ°»ØÆ³¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.bodymindspiritresearchlab.com/workshops/957
¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§Mamoru
15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¸ª¤³¤ê¡¦¹øÄË¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤ÊÉÔÄ´¤«¤é¡¢¹øÄÇ°µÇ÷¹üÀÞ¤ä¸ª´ØÀáÂ»½ý¡¢ðôÄÇ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê¥±ー¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²óÉü¤È¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÓ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö30Ê¬¤´¤È¤ËÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÊâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤«¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤âÂ¿¿ô¡£¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤È¿Í¤Î»ý¤ÄËÜÍè¤Î²óÉüÎÏ¤ò¿®¤¸¡¢ÃúÇ«¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢Â¦×¿¾ÉÀìÌç¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É½ÅÅÙ¤À¤Ã¤¿ÇØ¹ü¤äÏ¾¹ü¤ÎÏÄ¤ß¤¬À°¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¦×¿¾É¤¬¸¶°ø¤ÎÆ¬ÄË¡¦ÉÔÌ²¡¦ËýÀÅª¤Ê¥³¥ê¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤ë´î¤Ó¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤âÂ¦×¿¾É¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ²÷Å¬¤Ê¿ÈÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤àÊý¤Ë¡Ö¸ú²Ì¡×¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
³ô¼°²ñ¼ÒZEN PLACE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÆüËÜ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÀ¤³¦ºÇ¹â¤Ë¤¹¤ë¡×ZEN PLACE¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶¤ÇºÇ¿·µ»½Ñ¤ÈDX¤ÇÄ©Àï¤ò½Å¤Í¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤È¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëWell-being Development Company¤Ç¤¹¡£
ºÇÀèÃ¼¸¦µæ·ë²Ì¡¦²Ê³Ø¤ò¤â¤È¤Ë¡¢DX¡¦Web3.0¤È¤ÎÍ»¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î±¿±Ä¤ä³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ëÍÜÀ®¥³ー¥¹¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼«¼Ò³«È¯¥¢¥×¥ê¤äAI²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡¢Ë¤«¤Ê°ìÀ¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦Ë¬Ìä´Ç¸î¡¢¤µ¤é¤ËÌÈ±Ö¤äÆâÂ¢µ¡Ç½¤ÎÄ´Àá¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ¸ÂÎµ¡Ç½¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëCBD¤ò¼è¤ê°·¤¦EC¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤ä¼«¼Ò³«È¯¤Ê¤É¡¢ZEN PLACE¤é¤·¤¤¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤ÇHolistic Wellness¤ÈWell-being¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
zen place academy¤È¤Ï
Á´¹ñ150Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒZEN PLACE¤Ë¤è¤ë¡¢·ÑÂ³¶µ°éÀìÌç¤Î»ö¶È¤Ç¤¹¡£ ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä³ÆÀìÌç¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ÖºÂ¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ーÍÜÀ®¥³ー¥¹¤Ê¤É¤òÇ¯´ÖÌó1200ËÜ³«ºÅ¡£ ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬¤Ë¸Â¤é¤º¿´¤È¿ÈÂÎ¡¢Àº¿À¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ëÃÎ·Ã¤Ê¤É¤òÃÎ¤ë¹ÖºÂ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢ZEN PLACE¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥è¥¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥ïー¥¯¤ÎÃÎ¼±¤È¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥¤¥É¤ÎZEN PLACE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹»ñ³Ê¡Özen place pilates »ñ³Ê¥³ー¥¹(https://www.pilates-education.info/)¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ZEN PLACE´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
zen place pilates¡§https://www.zenplace.co.jp/
zen place ¥¢¥«¥Ç¥ßー¡§https://ac.zenplace.co.jp/
zen place pilates »ñ³Ê¥³―¥¹¡§https://www.pilates-education.info/
Balanced Body(R)¡§https://www.bb-pilates.jp/
¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡¦¥Æ¥¯¥Ëー¥¯¡§https://www.bodychance.jp/
Â©°é»ØÆ³ÍÜÀ®¥³ー¥¹¡§https://aiube.jp/