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Mizumura K, Maruoka S, Masuyama H, Gon Y. DOI: 10.3390/biomedicines13051264.¡ÚÌä¤¤¹ç¤»Àè¡Û¿ÀÄÅ¡¡Íª¡Ê¤³¤¦¤Å¡¡¤æ¤¿¤«¡Ë´Ý²¬¡¡½¨°ìÏº¡Ê¤Þ¤ë¤ª¤«¡¡¤·¤å¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡ËÆüËÜÂç³Ø°å³ØÉôÆâ²Ê³Ø·Ï¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê³ØÊ¬Ìî½êºßÃÏ¡§¢©173-8610 ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÂçÃ«¸ý¾åÄ®30-1TEL: 03-3972-8111 ÆâÀþ2402E-mail: kozu.yutaka@nihon-u.ac.jpmaruoka.shuichiro@nihon-u.ac.jp¢¨¼èºà¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¤¤¢¤é¤«¤¸¤á¾åµÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤´°ìÊó´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/