¼«¼£ÂÎ¿¦°÷É¬¸«¡ÚÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡Û¡È»È¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¡É¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¼«¼£ÂÎDX―¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿¦°÷¤Ï»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡© ¥³¥â¥ó¥ºAI¤Î³èÍÑ»öÎã¤«¤é¹Í¤¨¤ë¿¦¾ì²þ³×¡ª
À¸À®AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸£°ú¤¹¤ëPolimill³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£¤¢¤ä¤á¡¦Ã«¸ýÌîÇµ²Ö¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë15:00～16:00¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø¡È»È¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¡É¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¼«¼£ÂÎDX¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿¦°÷¤Ï»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±À¸À®AI¡ÖQommonsAI¡Ê°Ê²¼¡¢¥³¥â¥ó¥ºAI¡Ë¡×¤ÎÍøÍÑÎ¨¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ2000¿Í°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Ë¸¦½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Polimill¼Ò¤¬¡¢¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸À®AI³èÍÑË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÀ¸À®AIÆ³Æþ¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡È»È¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¡É¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤ä¡¢²ÝÂê²ò·è¤ËÌòÎ©¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ»öÎã¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£¥»¥ß¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë¡§
¡È»È¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¡É¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¼«¼£ÂÎDX
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿¦°÷¤Ï»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡© ― QommonsAI³èÍÑÎã¤È¶¦¤Ë¿Ê¤à¿¦¾ì²þ³×¡×
¢£³«ºÅÆü»þ¡§
2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë15:00～16:00
¢£³«ºÅÊýË¡¡§
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ÊMicrosoft Teams¡Ë
¢£»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ¡ÊÍ×»öÁ°¿½¹þ¡Ë
¡ù¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ù
¡¦¥³¥â¥ó¥ºAI¤Î³èÍÑ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤ÎÊý
¡¦Ä£Æâ¤Ç¤ÎÀ¸À®AIÍøÍÑ¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤ÎÊý
¡¦¡È»È¤ï¤ì¤ë¡ÉAI¥Äー¥ë¤Î±¿ÍÑ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤ÎÊý
¤ª¿½¹þ¤ßURL
¡¡https://forms.gle/vStw6xb78AwAyPAEA
¤Û¤ÜËèÆü¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥³¥â¥ó¥ºAI¤Ï¡¢Polimill¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢ÀìÌçµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¿ô¡¹¤Î¹âµ¡Ç½À¸À®AI·²¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢À¸À®AI¤ÎÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¦¼«¼£ÂÎ´Ö¤ä¿¦°÷´Ö¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë³Êº¹¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¾®µ¬ÌÏ¼«¼£ÂÎ¤ò´Þ¤àÁ´¼«¼£ÂÎ¤ÇÍ½»»Á¼ÃÖ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë100¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¿Í¡Ë¤Þ¤Ç¥Èー¥¯¥ó¿ôÌµÀ©¸Â¤Ç±ÊÂ³Åª¤ËÌµ½þÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ³Æþ¸¦½¤ÂÎÀ©¤È¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢Ìµ½þ¤ÇÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â²¿²ó¤Ç¤â¸½ÃÏÆ³Æþ¸¦½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Äó¶¡³«»Ï¤«¤é8¤«·î¤ÇÌó200¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤â¤Û¤ÜËèÆü¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢2025Ç¯Æâ¤Ë800¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥â¥ó¥ºAI¤Î¼ÂºÝ¤Î²èÌÌ
Polimill³ô¼°²ñ¼Ò
Polimill³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ÆÀìÌçÎÎ°è¤ÇÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿¹ÔÀ¯¥µ¥Ýー¥ÈÀ¸À®AI¡ÚQommonsAI¡Û¡Ê¥³¥â¥ó¥ºAI¡Ë¤È¡¢Ã¯¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëSNS¡ÚSurfvote¡Û¡Ê¥µー¥Õ¥Üー¥È¡Ë¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦Äó¶¡¤¹¤ëICT¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
QommonsAI¤Ï¾ÊÄ£¤äÂ¿¤¯¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÇÍø³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Surfvote¤Ç¤Ï°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤È³ÆÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¡ÊSurfvote¥íー¥«¥ë¡Ë¤ò·ÇºÜ¡£¤Ò¤í¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬¥ëー¥ëºî¤ê¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÍýÀ¤È´¶À¤òÈ¼¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¶îÆ°·¿¼Ò²ñ¤ò¡¢AI¤ÈSNS¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£