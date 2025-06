¡ÖKING OF TIME¡×¤¬¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:家崎 晃一)が提供する勤怠管理・人事給与システム「KING OF TIME(キングオブタイム)」は、2025年7月8日(火)に、オンラインセミナー【トップシェアSaaSの連携・協業戦略】「KING OF TIME」DXパートナーシップセミナーを開催します。

詳細を見る :https://www.kingoftime.jp/partner_seminar_202507/

■このような方におすすめです

・ お客様に紹介してみたい、DX市場でユーザーを獲得し売上を伸ばしたい

・ KING OF TIMEの顧客基盤との連携に興味がある

・ BtoB SaaSの取り扱い商材のラインナップを増やしたい

・ 特に人事総務などバックオフィスに商機を広げたい

・ すでにKING OF TIMEシリーズの取り扱いはあるものの今一度理解を深めたい、もっと支援してほしい

上記のようにKING OF TIMEを自社のビジネスに取り込んでいくことに興味がある皆様に広くご参加いただけましたら幸いです。

■セミナー概要

急成長、急拡大、と囃し立てられるSaaS業界にあって、KING OF TIMEほど長く、堅実に、広く安定した顧客基盤(※)を築いてきたサービスは実はあまり存在しません。これは、当社単独では到底成し得なかったことで、多くのパートナー企業様のご支援の賜物です。

今後さらに新しいパートナー様との連携網拡大、ならびに既存パートナー様との関係強化、販売促進支援に注力したく、その足掛かりとして本セミナーを開催いたします。

お申し込みはこちらから :https://www.kingoftime.jp/partner_seminar_202507/

■登壇者情報

株式会社ヒューマンテクノロジーズ CMO

/ITエージェント株式会社 代表取締役社長

高尾 公一

コンサルタントとしてヒューマンテクノロジーズに参画した縁から、KING OF TIMEのマーケティング責任者として本格ジョイン。 サービスの黎明期~成長期を経て、現在まで十数年にわたり当SaaSのシェア確立に様々な形で貢献。 2022年よりITエージェント株式会社(グループ会社)の代表を兼任。DX・AI導入推進の試みを牽引する役割も担う。

■セミナー詳細

【トップシェアSaaSの連携・協業戦略】「KING OF TIME」DXパートナーシップセミナー

開催日時:2025年7月8日(火) 14:00 ~ 14:30

開催場所:オンライン

参加費用:無料

備考・注意点:

※ 主催企業と事業が競合する企業や個人の方からのお申込みは、お断りする場合があります。

※ 講演内容・講演者が変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

お申込みはこちらから :https://www.kingoftime.jp/partner_seminar_202507/



■【KING OF TIME(キングオブタイム)】について

「KING OF TIME」は導入企業数62,000社以上、利用ID数3,900,000人以上(2025年4月時点)の実績を持つ市場シェアNo.1(※)のクラウド勤怠管理・人事給与システムです。

「KING OF TIME」では出退勤の打刻をPC・スマートフォン(ブラウザ・アプリ)、ICカード、生体認証、入退室連携、アルコールチェック連携など様々な手段から選択でき、休暇の取得、残業の申請承認など、従業員と管理者間でのやりとりもオンラインで行うことができます。変形労働時間制など複雑な勤務集計や最新の法改正にも対応し、企業ごとに異なる就業ルールにも柔軟な設定で対応可能です。

また、同料金内で人事管理システム「KING OF TIME 人事労務」、給与計算システム「KING OF TIME 給与」、勤怠・生産性分析システム「KING OF TIME データ分析」をご利用いただけます。これにより、バックオフィスの一元管理が実現できます。

▶製品ホームページ https://www.kingoftime.jp/



※ シェアNo.1表記について

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2024年版」 勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2023年度実績

【企業概要】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

代表者:代表取締役社長 家崎 晃一

資本金:860,661千円

設立:2001年11月

所在地:〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-6

サイト:https://www.h-t.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

KING OF TIME マーケティング担当

TEL:03-4577-8629

メール:marketing@h-t.co.jp