¡ã¥ô¥£¥¹¡ä¥í¥¸¥¯ー¥ë¼Ò¶¦ºÅ ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È³«ºÅ¥»¥ß¥Ê―¤Î¤ªÃÎ¤é¤»ー¿ÍÅª»ñËÜ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ßITÀïÎ¬ー
¡Ø¥ïー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶âÃ«ÃÒ¹À¡¢°Ê²¼¥ô¥£¥¹¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¸¥¯ー¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³Þ¸¶·ò»Ê¡Ë¤È¶¦ºÅ¤·¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤ä¥í¥¸¥¯ー¥ëÀ½ÉÊ¤Î¥Ç¥â¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ä¥¢ー¤ò´Þ¤à¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÇØ·Ê
¿Í¼êÉÔÂ¤ò¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¹Í¤¨¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢Í¥½¨¤Ê½¾¶È°÷¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼Ò°÷¤Î»Å»ö¤Î¸úÎ¨²½¤ÈºÇÂç¸ÂÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¿Íºà¡×¤È¤¤¤¦¥ー¥ïー¥É¤«¤é¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¡×¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢»Å»ö¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤òºÆ¹Í¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤ò»Å»ö¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼Â¤ËÀ¸³¶¤Ç9Ëü»þ´Ö¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤«¡¢ºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤À¤Âå¤Ï»Å»ö¤Ø¤ÎÌÜÅª¤òµá¤á¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ËÂÐ¤·Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤¬À®¸ù¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»Å»ö¤Î´Ä¶¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ëー¥ë¤ò½ñ¤´¹¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö»Å»ö¡×¤Î¤¢¤êÊý¤òºÆ¹Í¤¹¤ë´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿º£¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö»Å»ö¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÍÅª»ñËÜ¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤«¡¢ºÆ¹Í¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¹Ö±é
¥ô¥£¥¹/¥ïー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤È¥í¥¸¥¯ー¥ë¼Ò¤Î¹Ö±é¤è¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤ä¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×»×¹Í¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥Úー¥¹¡¢IT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¡¦Æ³Æþ»öÎã¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦À½ÉÊ¥Ç¥â¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥Ä¥¢ー¡Ê¸½ÃÏ»²²Ã¤ÎÊý¤Î¤ß¡Ë
¥ô¥£¥¹ / ¥ïー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥í¥¸¥¯ー¥ë¼Ò¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥·¥çー¥ëー¥àÁ´ÂÎ¤Î¤´¾Ò²ð¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¥Ç¥â¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥° ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¸½ÃÏ»²²Ã¤ÎÊý¤Î¤ß¡Ë
¥ô¥£¥¹ / ¥ïー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡¢¥í¥¸¥¯ー¥ë¼Ò¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ª¤è¤Ó¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¸òÎ®¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤Î¶¦Í¤ä²ñÏÃ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯7·î16Æü(¿å)
³«ºÅÊýË¡¡§ÂÐÌÌ¡¦¥¦¥§¥Ó¥Êー
»þ´Ö¡§16:00-19:00¡¡¢¨15:30³«¾ì
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§40Ì¾¡¡
¾ì½ê¡§¢©105-7317 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶1-9-1 Åìµþ¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°17F
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¸¥¯ー¥ë¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥¹¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º
ÂÐ¾Ý¡§ITÉôÌç¡¢ÁíÌ³¡¢¿Í»ö¡¢´ÉÍýÉôÌç¡¢·Ð±Ä´ë²è¤Ê¤É¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
16:00¡¡¡¡¼õÉÕ³«»Ï
16:30¡¡¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤òºÆ¹Í¤·¤è¤¦¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¸¥¯ー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ë¡¿Í»ö¶ÈËÜÉô ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹õß· ¤á¤°¤ß»á
16:50¡¡¡¡¡Ö¼«¼Ò¤é¤·¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¼«¼Ò¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥¹¡¡¼¹¹ÔÌò°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®Àî ·Å
17:10¡¡¡¡¡Ö²ñµÄ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢Æ¯¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë ーµÞÀ®Ä¹ÉÔÆ°»º¥Ù¥ó¥Àー¤¬Áª¤ó¤ÀÅú¤¨ー¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡¡ºÇ¹â¾ðÊóÀÕÇ¤¼Ô CIO
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅçÅÄ Í´Æó
17:30¡¡¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ç¥â¥Ä¥¢ー
18:00¡¡¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°
19:00¡¡¡¡½ªÎ»
¢£³«ºÅ¾ì½ê
¾ì½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥¹¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º
¢©105-7317 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶1-9-1 Åìµþ¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°17F
¢£»²²ÃÊýË¡
»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é(https://logi-vis-wdt.peatix.com/)¤«¤é
¢£±þÊçÄùÀÚ
7·î15Æü(²Ð)16:00¤Þ¤Ç
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¸¥¯ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¸¥¯ー¥ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Logitech International S.A.¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¼þÊÕµ¡´ï¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£1988Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¡ÖLogicool¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹¡¢¥ー¥Üー¥É¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡¢Web¥«¥á¥é¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¸þ¤±¤Î¡ÖLogicool G¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥¸¥¯ー¥ë¼Ò¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°HP¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.logicool.co.jp/ja-jp)
¢£¥í¥¸¥¯ー¥ë¼Ò¤È¥ïー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥¹¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ï¡¢¥í¥¸¥¯ー¥ë¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥í¥¸¥¯ー¥ë ONE ¡Èwith Office¡É¡×¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë»²²è(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000186.000058162.html)¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ³°¤òÌä¤ï¤º¥ªー¥×¥ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÆ¯¤Êý¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ô¥£¥¹¤ÎÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢¥í¥¸¥¯ー¥ëÀ½ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯´Ä¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000222.000058162.html)¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ä¥¢ー¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥í¥¸¥¯ー¥ë¼Ò¤È¥ô¥£¥¹¤Ï¡¢Æ¯¤¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¶õ´Ö¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥¹
¥ô¥£¥¹¤Ï¡¢3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¡£¡Ù¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È
¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡¢CI¡¦VI¡Ê¥í¥´¡¦WEB¥µ¥¤¥È¡¦¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡ØWORK DESIGN PLATFORM¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤òÄêÎÌ¡¦ÄêÀÌÌ¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÆ¯¤Êý¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ØThe Place¡Ù¤Î±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ä¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤Î³èÍÑÄó°Æ¤Ê¤É¡¢ÉÔÆ°»º»ñ»º¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶âÃ« ÃÒ¹À
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
ÀßÎ©¡§1998Ç¯4·î13Æü
»ö¶È½ê¡§ÅìµþËÜ¼Ò¡¢ÂçºåËÜ¼Ò¡¢Ì¾¸Å²°
URL¡§https://vis-produce.com