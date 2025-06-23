¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢SIM¥«ー¥É ¥µ¥¯¤Ã¤ÈSIM ¡ÚAUS¡ÛÆüËÜ¤Ø¤Î¹ñºÝÄÌÏÃ¥×¥é¥óÅÐ¾ì¡ª ÆüËÜ¤Ø¤Î¹ñºÝÅÅÏÃ¤¬¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£ 2025/06/23¤«¤é
³¤³°À¸³è¼Ô¡¦Î¹¹Ô¼Ô¤Î¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡ÉÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
YellowMobile¡Ê¥¤¥¨¥íー¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ï¥¸ー¥°¥í¥¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³¤³°ÅÏ¹Ò¼Ô¸þ¤±SIM¥«ー¥ÉÈÎÇä¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï4Ëü·ï°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¤³°¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÆüËÜ¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤âËè·î¤½¤ó¤Ê¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÎÁ¶â¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ïº¤¤ë¡Ä¡×
¤½¤ó¤Ê³¤³°ºß½»¼Ô¤äÎ±³ØÀ¸¡¢¥ïー¥±ー¥·¥ç¥óÃæ¤ÎÆüËÜ¿Í¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡É¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Yellow Mobile¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¹ñºÝÄÌÏÃ¤ò¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÌµÂÌ¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢2¤Ä¤Î¿·¤·¤¤ÄÌÏÃ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡£
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢SIM ¥µ¥¯¤Ã¤ÈSIM ¡ÚAUS¡Û for iPhone¤È¤Ï
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢SIM ¥µ¥¯¤Ã¤ÈSIM ¡ÚAUS¡Û
¥¸ー¥°¥í¥¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥¨¥íー¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢SIM¥«ー¥É¡Ø¥µ¥¯¤Ã¤ÈSIM AUS for iPhone¡Ù¤Ï¡¢iPhone¤Ê¤é¡¢ÀßÄêÉÔÍ×¤Ç¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤âÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AndroidÃ¼Ëö¤ò¤ª»È¤¤¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¼þÇÈ¿ô¤ËÂÐ±þ¤·¤¿SIM¥Õ¥êーÃ¼Ëö¤Ê¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ºÇÂç¤ÎÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëTelstra(¿Í¸ý¥«¥ÐーÎ¨98.8¡ó)¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¤ÎÉÊ¼Á¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤â5GB¤«¤é180GB¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¥µ¥Ýー¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ÎÎ±³Ø¤ä¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Çー¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Telstra¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤Ç¤â°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://op.yellowmobile.jp/
¥µ¥¯¤Ã¤ÈSIM ¡ÚAUS¡Û¹ñºÝÄÌÏÃ¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¹ñºÝÄÌÏÃÂÐ±þ¹ñ°ìÍ÷ :
https://op.yellowmobile.jp/guide/IDD_Countries.pdf
¥µ¥¯¤Ã¤ÈSIM ¡ÚAUS¡ÛÎÁ¶âÉ½
Áª¤Ù¤ë2¤Ä¤ÎÄÌÏÃ¥×¥é¥ó
·î³Û¡ð7¤Ç¡Ú120Ê¬¡Û¤ÎÆüËÜÄÌÏÃ
¡Ö»þ¡¹¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¤äÌò½ê¤ä¶ä¹Ô¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¡ÖLINE¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³ÎÇ§¡×
¤½¤ó¤Ê¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡£
·î³Û¡ð10¤Ç¡Ú300Ê¬¡Û¤ÎÆüËÜÄÌÏÃ
¡ÖËè·îÄê´üÅª¤Ë¼Â²È¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¡×¡Ö¤ª»Å»ö¤ÇÆüËÜ¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Â¿¤¤¡×
ÄÌÏÃ¤¬Â¿¤á¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°Â¿´¥×¥é¥ó¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë
¤ª»È¤¤¤ÎSIM¤äeSIM¤Î¥×¥é¥ó¤ò¹ñºÝÄÌÏÃ¥×¥é¥ó¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤À¤±¡£ÌÌÅÝ¤ÊÀßÄêÉÔÍ×¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÌÏÃÀè¤¬ÆüËÜ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¤â¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ç¤âOK¡ª
¢¨¹ñºÝÄÌÏÃ¤Î¤´ÍøÍÑ³«»Ï¤Ï¼¡¥µ¥¤¥¯¥ë(28Æü)°Ê¹ß¤«¤éÅ¬±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø
¹ñºÝÄÌÏÃ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡È¤Ò¤È¤³¤È¡É¤Î¤¿¤á¤Ë°Õ³°¤È¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤È¤¡¢É¬Í×¤Ê¤À¤±¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëÁªÂò»è¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤ÄÌÏÃ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ³¤³°¤«¤é¼Â²È¤Ë¶á¶·Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤¤Êý
- ÆüËÜ¤ÎÉÂ±¡¡¦¶ä¹Ô¡¦Ìò½ê¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É²ñ¼Ò¡¦¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ËÅÅÏÃ¤¬É¬Í×¤ÊÊý
- ÆüËÜ¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ï¢Íí¤¬Äê´üÅª¤Ë¤¢¤ëÊý
- LINE¤ä¥áー¥ë¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤Ë¤¯¤¤¡¢À¼¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤Êý
YellowMobile(¥¤¥¨¥íー¥â¥Ð¥¤¥ë)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥¨¥íー¥â¥Ð¥¤¥ë¥í¥´
³¤³°SIM¤ÏÄÌ¿®¤äÏ¢ÍíÀè¤ÎÌäÂê¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¨¥íー¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤ÎÆüËÜ¸ì¥¬¥¤¥É¤òÆ±º¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¤â¤´Äó¶¡¡£
³¤³°SIM¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÍÍ¤ËÎ±³Ø¡¢Î¹¹Ô¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥×¥é¥ó¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¨¥íー¥â¥Ð¥¤¥ë¸ø¼° :
https://www.yellowmobile.jp/