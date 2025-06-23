¤µ¤È¤Õ¤ë¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡ª²Ö²ÐÂç²ñÆÃ½¸¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë(https://www.satofull.jp/)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§Æ£°æ ¹¨ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤éËèÇ¯¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡ª²Ö²ÐÂç²ñÆÃ½¸¡×¤ò2025Ç¯ÈÇ¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢2025Ç¯6·î23Æü¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥áー¥¸
ÆÃ½¸¥Úー¥¸URL¡§https://www.satofull.jp/static/special/fireworks.php(https://www.satofull.jp/static/special/fireworks.php)
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡ª²Ö²ÐÂç²ñÆÃ½¸¡×¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡¢³ÆÃÏ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á2023Ç¯¤«¤é¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜÆÃ½¸¥Úー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë²Ö²ÐÂç²ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢³«ºÅÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÎéÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Âç²ñ¤Î·ÑÂ³¤ò´ê¤¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÀ¼¤ä¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤Î¡ÖÂè56²óÀçÂæ¼·Í¼²Ö²Ðº×¡×¤Ï¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ê¤É¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¡Ö´óÉÕ¤Î¤ß¤Î¤ªÎéÉÊ¡×¤Ø¤Î´óÉÕ¤ò¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¸ÂÄê¤ÇËÜÆü¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£´óÉÕ¼Ô¤Ë±þ±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤Î·Ñ¾µ¤ÈÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ÆÃÏ¤ÇÊª²Á¹âÆ¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬»ñ¶â¸»¤Ë
Êª²Á¹âÆ¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÂ¾¡¢°ÂÁ´ÂÐºöÈñ¤ÎÁý²Ã¤ä¶¨»¿¶â¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢³«ºÅÃÏ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ä´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ø¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤Ç¤Î¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¥Á¥±¥Ã¥È¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤Î2024Ç¯¤Î´óÉÕ·ï¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤ÇÌó1.9ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢²Ö²ÐÂç²ñ³«ºÅ¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¡´óÉÕ¤Î¤ß¤Î¤ªÎéÉÊ°ìÎã
¡ÚÊÖÎéÉÊ¤Ê¤·¡ÛÂè56²óÀçÂæ¼·Í¼²Ö²Ðº×±þ±ç¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ê10,000±ßÊ¬¡Ë¡ÚµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡Û
´óÉÕ¶â³Û¡§10,000±ß
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1634608
¢£ËÜÆÃ½¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë³«ºÅÃÏ¤Î¸½¾õ¤ª¤è¤Ó¥á¥Ã¥»ー¥¸
°ñ¾ë¸©°ðÉß»Ô¡Ú2025¤¤¤Ê¤·¤²Æ¤Þ¤Ä¤ê²Ö²ÐÂç²ñ¡Û
¡Ö¤¤¤Ê¤·¤²Æ¤Þ¤Ä¤ê²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤ÏÊä½õ¶â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ðÉß»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤¬´ë²è¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòº£¤ÎÇ³ÎÁÈñ¤äÊª²Á¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢Áê±þ¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï»ÔÀ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¤¤¤Ê¤·¤²Æ¤Þ¤Ä¤ê²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å³Ý¤±¤ò´ë²èÃæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¡¢2025Ç¯¤â¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿´óÉÕ¶â¤Ï²Ö²ÐÂç²ñ¤Î±¿±ÄÈñ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤ÎÎØ¤¬À¸¤Þ¤ì¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã·ÇºÜ¤ªÎéÉÊ°ìÎã¡ä
2025¤¤¤Ê¤·¤²Æ¤Þ¤Ä¤ê²Ö²ÐÂç²ñ¤µ¤¸¤ÀÊ¤´ÍøÍÑ·ô ¥Þ¥¹ÀÊ(Ãó¼Ö·ôÉÕ¤)¡¡
´óÉÕ¶â³Û¡§50,000±ß
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1626889
ÀéÍÕ¸©ÂçÌÖÇòÎ¤»Ô¡Ú¤ª¤ª¤¢¤ß¤·¤é¤µ¤È¤Î²Ö²Ð¡Û
»Ô¤Ç1ÈÖ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÇòÎ¤³¤´ß¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ãー¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢²Æ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ç¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤ª¤¢¤ß¤·¤é¤µ¤È¤Î²Ö²Ð¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀÎ¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ËÍèÍ·¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËÜ»Ô¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëËÜ²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¶å½½¶åÎ¤ÉÍ¤Ç1ÈÖ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã·ÇºÜ¤ªÎéÉÊ°ìÎã¡ä
¡Ú¤ª¤ª¤¢¤ß¤·¤é¤µ¤È¤Î²Ö²Ð¡Û»·ÉßÀÊ2Ì¾ÍÍ(°Ø»Ò¤Î¤ß¡¢°ûÊªÉÕ¤¡¢Ãó¼Ö¾ì1ÏÈ)
´óÉÕ¶â³Û¡§50,000±ß
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1495527
ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡ÚÂè66²ó¤¤¤¿¤Ð¤·²Ö²ÐÂç²ñ¡Û
¡Ö¤¤¤¿¤Ð¤·²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Ïº£Ç¯¤ÇÂè66²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ÈÄ¶¶¶è¤ÎÊ¸²½Åª¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤ÎÊª²Á¹âÆ¤ä°ÂÁ´ÂÐºöÈñ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¤Îµ¬ÌÏ¤È¼Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÈÄ¶¶¶è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÁÅý¤¢¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¼¡À¤Âå¤Ø¤È·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´óÉÕ¶â¤Ï¡¢²ñ¾ìÀß±Ä¡¢·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Ê¤É¡Ö¤¤¤¿¤Ð¤·²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤ò°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£È¾À¤µª°Ê¾åÂ³¤¯ÅÁÅý¹Ô»ö¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤È·Ñ¾µ¤·¡Ö¤¤¤¿¤Ð¤·²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÎÏ¤ò¤ªÂß¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã·ÇºÜ¤ªÎéÉÊ°ìÎã¡ä
¡Ú¤¤¤¿¤Ð¤·²Ö²ÐÂç²ñ¡ÛÍÎÁ»ØÄêÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡¡2Ì¾ÍÍÊ¬(8/2¼Â»Ü)
´óÉÕ¶â³Û¡§50,000±ß
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1622191
¡ã¤µ¤È¤Õ¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È³µÍ×¡ä
»ö¶ÈÌ¾¡§¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¤¤¤¿¤Ð¤·²Ö²ÐÂç²ñ¡É¤ò¼é¤ê¤¿¤¤
ÌÜÉ¸´óÉÕ³Û¡§2,500,000±ß
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î9Æü～2025Ç¯8·î1Æü
https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=541
¢¨¼õÉÕ´ü´Ö¤äÊç½¸¶â³Û¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¤Ï¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë²Ö²ÐÂç²ñ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/25119/table/1030_1_11fd1327940b6a583f671644aa24011d.jpg?v=202506230226 ]
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ê¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¡Ë¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¸µµ¤¤ò¡È¥Õ¥ë¡É¤Ë¤¹¤ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡È¥Õ¥ë¡É¤Ë½¸¤Þ¤ë ¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´óÉÕ¼Ô¸þ¤±¤Ë¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤Ç´óÉÕÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¤ªÎéÉÊ¤ÎÁªÄê¡¢´óÉÕ¤Î¿½¹þ¤ß¡¢´óÉÕ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Ë¤Ï´óÉÕ¤ÎÊç½¸¤ä¿½¹þ¤ß¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢´óÉÕ¶â¤Î¼ýÇ¼¡¢¤ªÎéÉÊ¤Îºß¸Ë´ÉÍý¤äÇÛÁ÷¤Ê¤É¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¤ò°ì³çÂå¹Ô¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤³¤Å¤Á(https://www.satofull.jp/koduchi/)¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¡ü¤³¤ÎÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ü¤³¤ÎÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¡¢À½ÉÊ¡¢»ÅÍÍ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£