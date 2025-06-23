― 6Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¡ª¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ä¤Ê¤°24»þ´Ö ― Âè20²ó 24»þ´Ö¥°¥êー¥ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥ê¥ìー¥Þ¥é¥½¥ó 6·î21(ÅÚ)-22Æü(Æü) ¤Ë³«ºÅ¡ª
2025Ç¯6·î21(ÅÚ)-22Æü(Æü)¡¢¡ÖÂè20²ó 24»þ´Ö¥°¥êー¥ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥ê¥ìー¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¾ÅÆî¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¥µ¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥¯¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ìー¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÂç²ñ¡©
¥ê¥ìー¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¿Í¤Î¥Áー¥à¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¸òÂå¤ÇÁö¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
Áö¤ë½çÈÖ¤ä¼þ²ó¿ô¡¢¸òÂå¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Áー¥à¤Î¼«Í³¡£
¡ÖÁö¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ê¤é³Ú¤·¤á¤ë¡×――
±þ±ç¤·¹ç¤¤¡¢¾Ð¤¤¹ç¤¤¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
Âç²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.r-wellness.com/tokyo24/
― µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿´¶Æ°¤Î24»þ´Ö¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö ―
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö24»þ´Ö¥°¥êー¥ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥ê¥ìー¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡ª
½¾Íè¤Î¥ê¥ìー¼ïÌÜ¡Ê24»þ´Ö¡¦12»þ´Ö¡¦6»þ´Ö¡¦4»þ´Ö¡Ë¡¢24»þ´Ö¸Ä¿ÍÁö¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤Ï¾ÅÆî¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥µ¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥¯¡×¤È¤ÎÆ±»þ³«ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢10»þ´Ö¥Ê¥¤¥È¥é¥ó¡¦¥Õ¥ë¡¦¥Ïー¥Õ¡¦10km¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¼ïÌÜ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎÏÁö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¥Ã¥º¥é¥ó¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¥é¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë2Æü´Ö¤Ë¡£
¥é¥ó¥Êー¤ä±þ±ç¼Ô¤Ê¤ÉÂç²ñ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¾Ð´é¤È´¶Æ°¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È²á¤´¤·¤¿24»þ´Ö¤¬¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
― ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁö¤ê¤¬´Ä¶¤ò»Ù¤¨¤ë ―
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£Áí³Û¤Ï67,984±ß¤ËÅþÃ£¡£ÎÐ¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°°ìÊâ¤Ë
ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÁö¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£Êç¶â³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤ÎÇ¤°ÕÊç¶â¡Ê»²²ÃÎÁ¡Ü300±ß¡Ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»¿Æ±¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Áí³Û46,200±ß¤Î´óÉÕ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¶â³Û¤Ï¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¡¦ÎÐ²½³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤Ø¤Î»Ù±ç¶â¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç²ñÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Î¹ç·×Áö¹Ô¼þ²ó¿ô¡ß1±ß¤ò¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ´¹»»¡£º£Âç²ñ¤Î¹ç·×¼þ²ó¿ô21,784¼þ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢21,784±ß¤ò¡Ê¸øºâ¡ËÅìµþÅÔ¸ø±à¶¨²ñ¤Ø´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î·×67,984±ß¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£»Ù±ç¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
― ¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÈÁö¤ë¿¼Ìë¤Î10»þ´Ö¥Ê¥¤¥È¥é¥ó ―
¿Íµ¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥é¥ó¥Êー ¤ß¤ã¤³¡Ù¤µ¤ó¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥²¥¹¥È¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
Ìë20»þ¤«¤éÍâÄ«6»þ¤Þ¤Ç¤Î10»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤é°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¿¼ÌëÂÓ¤Î¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢10»þ´Ö¤Ç83.5km¤òÁöÇË¡£¿¼Ìë¤Î²ñ¾ì¤Ë´õË¾¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Ëþ¤Á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
― ¥Úー¥¹¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¤¬½¼¼Â¤Î¸Ä¿ÍÁö ―
Æ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸Ä¿ÍÁö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¢10km¤È¤¤¤Ã¤¿½©¤ÎËÜÈÖ¥ìー¥¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¡¢³Æ¼ïÌÜ¤Ç¤ÏÌÜÉ¸¥¿¥¤¥àÊÌ¤Ë¥Úー¥¹¥áー¥«ー¤òÇÛÃÖ¡£°ÂÄê¤·¤¿¥êー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¥ìー¥¹¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¥Úー¥¹¥áー¥«ー¤Î¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
― ¿Æ»Ò¤Ç¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¡õ¥¥Ã¥º¥é¥ó¡×³«ºÅ ―
Âç²ñÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¡õ¥¥Ã¥º¥é¥ó¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1.3km¤Î¥³ー¥¹¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¸µµ¤¤ËÁö¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¥´ー¥ë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥´ー¥ë¸å¤Ë¤Ï¡¢Áö¤ê¤¤Ã¤¿Ã£À®´¶¤È¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤¹¤ë´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢Ì¤Íè¤Î¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
― 2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²ñ¾ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë ―
Âç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢¥³ー¥¹ÏÆ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤ë¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ä¥®¥¿ーÃÆ¤¸ì¤ê¡¢¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¹ÖºÂ¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¹Ö½¬¤Ê¤É¡¢´Ñ¤ë¿Í¡¦Áö¤ë¿Í¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Â³¤¡¢²ñ¾ì¤Î³èµ¤¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÍ¼Êý¤Ë¤Ï¡¢²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖËßÍÙ¤ê¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥é¥ó¥Êー¡¦´ÑµÒ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡£²»³Ú¤ÈÍÙ¤ê¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢24»þ´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹Ãú¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¿´¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍ¿¤¨¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
― ¡È¤ªÊ¢¤â»Ù¤¨¤ë24»þ´Ö¡É¡£µë¿©¤¬¥é¥ó¥Êー¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë ―
Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ë¥ê¥ìー¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢µë¿©¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¤¬³Æ»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¤ËºÇÅ¬¤Êºî¤ê¤¿¤Æ¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ä¤¦¤É¤ó¡¢½ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥¹¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¥Ý¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤¬Áö¤ê¤¤ë¤¿¤á¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¥é¥ó¥Êー¤Î¿ÈÂÎ¤È¿´¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¼çÌò¡É¤È¤·¤Æ¡¢µë¿©¥µー¥Ó¥¹¤âÂç²ñ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ·ë²Ì
¥ê¥ìー Í¥¾¡¥Áー¥à
24»þ´Ö¥ê¥ìー¡§395.64km ¥¿¥¹¥¤Ä¤Ê¤°¥º
12»þ´Ö¥ê¥ìー¡§166.32km SRT-£Á
6»þ´Ö¥ê¥ìー¡§88.2km ¹â½§ËÌ¾®¤ª¤ä¤¸¤Î²ñ£Ï£Â¡Ç£ó
4»þ´Ö¥ê¥ìー¡§70.56km ¥«¥á¥ê¥ä
24»þ´Ö¸Ä¿Í Í¥¾¡
¡¦ÃË»Ò¡§216.72km »ÔÀî ÃÒ°ì
¡¦½÷»Ò¡§173.9km º´Æ£ ·ÃÎ¤
½ÐÁöÎ¨¡¦´°ÁöÎ¨
Âç²ñ·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.r-wellness.com/tokyo24/news/results2025/
¡Ö24»þ´Ö¥°¥êー¥ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥ê¥ìー¥Þ¥é¥½¥ó¡×¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥¯inÅìµþ¤æ¤á¤Î¤·¤Þ¡×³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü¡Û2025Ç¯6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û¹¾Åì¶èÌ´¤ÎÅç¶¥µ»¾ìµÚ¤Ó±àÏ©
¡Ú¼ïÌÜ¡Û
¥°¥êー¥ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥ê¥ìー¥Þ¥é¥½¥ó¡§
24»þ´Ö¥Áー¥à¤ÎÉô¡¢12»þ´Ö¥Áー¥à¤ÎÉô¡¢6»þ´Ö¥Áー¥à¤ÎÉô¡¢4»þ´Ö¥Áー¥à¤ÎÉô¡¢24»þ´Ö¸Ä¿Í¤ÎÉô
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥¯¡§
¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¢10km¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥é¥ó¥Êー¤ß¤ã¤³¡×¤ÈÁö¤ë10»þ´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥é¥ó¡Ê1.3km¡Ë¡¢¥¥Ã¥º¥é¥ó(1.3km)
Âç²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://www.r-wellness.com/tokyo24/
¢ã¥é¥ó¥Êー¥º¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¢ä
¡Ö¾ÅÆî¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¡×¡Ö²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥ó¡×¡ÖÉÙ»Î¸Þ¸Ð¥Þ¥é¥½¥ó¡×Åù¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¡£¹ñºÝ¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥¹¥í¥ó¶¨²ñÆüËÜ»ÙÉô¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó ¥Þ¥é¥½¥ó´ë²è¡×¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´ë¶È¡¦¾¦ÉÊ¡¦¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎPR¶¨ÎÏ¡¢¡È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡É¤òÍýÇ°¤È¤·¤¿·ò¹¯¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.r-wellness.com/¡¡