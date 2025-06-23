植物廃棄物から製作したインテリア用品を百貨店で展示します
愛知県
この度、あいち環境イノベーションプロジェクトの採択プロジェクトの一つであるSpacewasp社「100％植物廃棄物由来内装材製造・リメイクプロジェクト」の事業化実証のため、植物廃棄物から製作したインテリア用品を名古屋市内の百貨店で展示します。１ 開催場所
松坂屋名古屋店北館GENTA １階（名古屋市中区栄３-16-１）
２ 開催期間
2025 年６月25 日（水）～７月１日（火）（午前10 時～午後８時 最終日は午後６時閉場）
３ 展示内容
花の茎など花き栽培で発生した残さ等から製作したインテリア用品をアートフラワーと組み合わせた空間の中で展示します。
【展示物】
・花瓶
・ハイテーブル
・カウンターテーブル
・その他の新開発品
４ 入場料及び来場登録
無料・登録不要
５ 問合せ先
（１）株式会社Spacewasp（販売担当窓口）
メール：info@spacewasp.net
（２）愛知県
環境局環境政策部環境政策課環境イノベーション推進グループ（小山）
電 話：052-954-6982（ダイヤルイン）
メール：kankyo@pref.aichi.lg.jp
愛知県プレスリリースはこちら
この度、あいち環境イノベーションプロジェクトの採択プロジェクトの一つであるSpacewasp社「100％植物廃棄物由来内装材製造・リメイクプロジェクト」の事業化実証のため、植物廃棄物から製作したインテリア用品を名古屋市内の百貨店で展示します。
来場者は、植物廃棄物由来のインテリア用品を実際に見て、触れて、感じていただくことができますので、是非お越しください。
松坂屋名古屋店北館GENTA １階（名古屋市中区栄３-16-１）
２ 開催期間
2025 年６月25 日（水）～７月１日（火）（午前10 時～午後８時 最終日は午後６時閉場）
３ 展示内容
花の茎など花き栽培で発生した残さ等から製作したインテリア用品をアートフラワーと組み合わせた空間の中で展示します。
【展示物】
・花瓶
・ハイテーブル
・カウンターテーブル
・その他の新開発品
４ 入場料及び来場登録
無料・登録不要
５ 問合せ先
（１）株式会社Spacewasp（販売担当窓口）
メール：info@spacewasp.net
（２）愛知県
環境局環境政策部環境政策課環境イノベーション推進グループ（小山）
電 話：052-954-6982（ダイヤルイン）
メール：kankyo@pref.aichi.lg.jp
愛知県プレスリリースはこちら
https://www.pref.aichi.jp/press-release/tenjikai.html