GMOサイバーセキュリティ byイエラエ、インターポールと欧州評議会主催のサイバー犯罪捜査訓練に演習を提供

GMOインターネットグループでサイバー攻撃対策事業を展開するGMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社(代表取締役CEO:牧田 誠 以下、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ)は、2025年5月20日(火)~23日(金)にマレーシアのクアラルンプールで開催されたインターポール(国際刑事警察機構)と欧州評議会が主催した実践的サイバー犯罪捜査訓練の催しである「Digital Security Challenge」および「Cyber Games」で、各国のサイバー犯罪捜査関係者向けに、AIを悪用したサイバー犯罪への捜査手法を実践的に学ぶ演習を提供しました。

GMOサイバーセキュリティ byイエラエが提供した演習には、インターポールまたは欧州評議会の加盟国38ヵ国、108人の法執行機関関係者や政府関係者などサイバー犯罪捜査に関わる関係者が参加しました。

【本演習の要旨】

インターポールが主催する「Digital Security Challenge」は、高度化、複雑化するサイバー犯罪捜査能力の向上を目的として2016年から開催している実践的サイバー犯罪捜査訓練の催しです。現実的な課題やシナリオに対応するための技術の向上や共有を目的に開催されています。今年の「Digital Security Challenge」は、欧州評議会が初開催する「Cyber Games」と共催し、AIを悪用したサイバー犯罪に対する捜査手法をテーマに開催されました。

GMOサイバーセキュリティ byイエラエは、インターポールと欧州評議会が主催する本催しの中で、AIを悪用したサイバー犯罪への捜査手法を実践的に学ぶ演習を提供しました。参加者は、ランダムに編成されたチームでAIを悪用したサイバー犯罪捜査に関するシナリオ課題に取り組み、実践を通じて捜査技術の向上を図りました。本演習には、インターポールまたは欧州評議会の加盟国38ヵ国、108人の法執行機関関係者や政府関係者などサイバー犯罪捜査に関わる関係者が参加しました。

【GMOサイバーセキュリティ byイエラエの本演習開発者によるコメント】

本演習を開発したGMOサイバーセキュリティ byイエラエ GMOサイバー犯罪対策センター 局長 福森大喜

「Digital Security Challenge」で提供される演習は毎年、世界各国の法執行機関にヒアリングを行い、最も深刻な課題をテーマとして選定し、参加者全員が実際に手を動かして学ぶ実践的な内容で実施されています。今年は「AI」が圧倒的に多く挙げられたキーワードであったため、AIを悪用したサイバー犯罪への捜査手法を学ぶ演習を開発しました。世界中から集まった参加者がランダムにチームを組み、CTF形式のシナリオを解き進めながらサイバー犯罪捜査技術を学びましたが、各チームがほぼ徹夜で、食事の時間さえ惜しんで課題に取り組む姿から、AIの利便性の裏にある捜査上の難しさが、どの国にとっても共通の課題であることが強く感じられました。

【GMOサイバーセキュリティ byイエラエについて】(https://gmo-cybersecurity.com/(https://gmo-cybersecurity.com/))

GMOサイバーセキュリティ byイエラエは、国内最大規模のホワイトハッカーで組織されたサイバーセキュリティのプロフェッショナルカンパニーです。GMOサイバーセキュリティ byイエラエは、「世界一のホワイトハッカーの技術力を身近に」を目指して、各種脆弱性診断、ペネトレーションテスト、セキュリティコンサルタント、SOCサービス、フォレンジック調査まで包括的にサイバーセキュリティ対策サービスをご提供します。

