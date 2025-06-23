【最大150万円の導入支援】SaaS型プロジェクト管理ツール「Klever Suite」がIT導入補助金2025の対象ツールに正式登録
株式会社Tokyo Techies（本社：東京都、代表取締役：ドバ ドゥック）は、当社が提供するSaaS型プロジェクト管理ツール「Klever Suite」が、経済産業省が推進する「IT導入補助金2025（IT導入支援事業）」の対象ツールとして正式に認定されたことをお知らせいたします。
■ IT導入補助金2025で最大150万円の導入支援が可能に
この度の認定により、中小企業・小規模事業者の皆様は、Klever Suiteの導入に際して最大150万円の補助金を活用いただけるようになりました。これまで予算面で導入を見送られていた企業様も、大幅なコスト削減でプロジェクト管理システムの導入が実現可能です。
補助金活用のメリット：
- 導入コスト最大50%削減：実質負担を大幅に軽減
- 2年間の継続支援：導入から定着まで長期的にサポート
- 導入費用回収期間平均1年：効果的な業務改善により短期間で元を取得
■ Klever Suiteが解決するプロジェクト管理の課題
多くの企業が抱えるプロジェクト管理の課題に対し、Klever Suiteは包括的なソリューションを提供します。
よくある課題と解決策：
- 課題1：プロジェクトの進捗が見えない → 解決：リアルタイム進捗管理とガントチャートで全体像を可視化
- 課題2：チーム内の情報共有が不十分 → 解決：一元化されたコミュニケーション機能による情報の抜け漏れを防止
- 課題3：工数管理ができていない → 解決：詳細な工数追跡機能で正確なコスト管理を実現
- 課題4：複数のツールの使い分けが煩雑 → 解決：オールインワン設計で業務効率を大幅改善
■Klever Suite主要機能
Klever Wiki（文書管理、情報共有）
社内マニュアルや議事録、ノウハウを蓄積・共有。属人化を防ぎ、必要な情報へ誰もが迅速にアクセスできます。
Klever Project（プロジェクト管理）
カンバンボードやガントチャートで進捗をリアルタイムに可視化。チーム全体の状況把握が容易になり、遅延リスクを低減します。
Klever ToDo（タスク管理）
個人とチームのタスクを一覧化し、優先順位付けや担当者設定が簡単。抜け漏れなく業務を遂行できます。
■ Tokyo Techies株式会社について
Tokyo Techies株式会社は2017年に創立され、主に国内企業向けに優れたITコンサルティングサービスと自社のSaaSプロダクトを提供しています。これまでにスタートアップから大企業まで幅広い業種、企業からの依頼に対応してきました。
Tokyo TechiesはIT製品の開発（SaaS、Web、モバイルアプリケーション）、AI研究開発、ITデューデリジェンス、サイバーセキュリティを専門としています。 Klever Suiteは、より高い生産性を実現するためにTokyo Techiesが開発した、新しい生産性向上ソリューションです。
▪️会社概要
会社名：Tokyo Techies株式会社
代表取締役：ドゥック・ドバ
設立：2017年09月05日
所在地：東京都台東区東上野1-13-8東亜ビル4階
事業内容：ITコンサルティングとSaaS運営
公式サイト：https://www.tokyotechies.com/ja
■ 本プレスリリース、製品・サービスに関するお問い合わせ
Tokyo Techies株式会社 営業部
電話：03-3527-9993
メール：sales@tokyotechies.com
お問い合わせフォーム：https://www.tokyotechies.com/ja/contact-us(https://www.tokyotechies.com/ja/contact-us)