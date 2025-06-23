藤原道山（尺八演奏家）25周年企画第三弾、山田和樹氏（指揮者）と藝大フィルハーモニア管弦楽団を迎え開催決定！

株式会社DO

株式会社DO（ディーオー）は尺八演奏家 藤原道山（フジワラドウザン）のデビュー25周年企画第三弾として、来る11/30（日）に東京藝術大学奏楽堂にて、藤原道山「オーケストラ・尺八アンサンブルと共に」を開催いたします。指揮者には道山と長年親交があり、先日、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会でも初めて指揮を務めた山田和樹氏、そしてオーケストラには藝大フィルハーモニア管弦楽団を迎え、尾高賞を受賞した藤倉大氏の「尺八協奏曲」（道山が2022年フランスにて初演を担当）や、生前共演を重ねさせて頂いた坂本龍一氏の「Seven Samurai」、注目の若手作曲家 冷水乃栄流（ヒヤミズノエル）氏の委嘱新曲などお届けします。また道山の独奏はもちろん、ライフワークとする尺八アンサンブルでは師匠である初代山本邦山氏の「竹の群像」を後進の尺八演奏家と共に演奏します。

タイトル：

Dozan Fujiwara 25th Anniversary Concert

藤原道山 オーケストラ・尺八アンサンブルと共に

～山田和樹、藝大フィルハーモニア管弦楽団を迎えて～

出演：

藤原道山（尺八）

山田和樹（指揮）

藝大フィルハーモニア管弦楽団 ほか

演奏予定曲：

藤倉大 尺八協奏曲

坂本龍一 Seven Samurai

冷水乃栄流 委嘱新曲

初代山本邦山 竹の群像

都山流本曲

日時：2025年11月30日（日）14時開演（13時15分開場）

会場：東京藝術大学奏楽堂（大学構内）(https://www.geidai.ac.jp/container/sogakudo/149668.html)

チケット料金：10,000円（全席指定・消費税含）

2025年6月23日11:00より発売

プレイガイド：

イープラス(https://eplus.jp/sf/detail/4343400001-P0030001P021001?P1=1221)

teket(https://teket.jp/14306/51824)

ディーオー 03-6206-0852

※平日13時～17時、郵送もしくは当日引換のみ対応。

●学生200名様無料ご招待

コンサートの開催を記念して、東京藝術大学・附属高校在校生をはじめ、小学校～大学院に在学中の学生の皆様を無料ご招待致します。7/14（月）10時より受付を開始、規定枚数に達し次第、終了となりますのでお早めに無料チケットをお申し込みください。

teket(https://teket.jp/14306/51851)

※詳しくは申込ページの注意事項をご確認下さい。

主催・制作／株式会社DO

協力／東京藝術大学

後援／北海道美幌町

公演に関するお問い合わせ／ディーオー TEL：03-6206-0852（平日 13時～17時）

プロフィール

藤原道山

10歳より尺八を始め、初代山本邦（人間国宝）に師事。東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業、同大学院音楽研究科修了。安宅賞、江戸川区文化功績賞、松尾芸能賞新人賞、令和2年度（第71回）芸術選奨文部科学大臣賞、第5回服部真二音楽賞を受賞。伝統音楽の演奏活動及び研究を行うと共に、「KOBUDO-古武道-」や「尺八アンサンブル風雅竹韻」等のユニット活動、ONE PIECE×人形浄瑠璃 清和文楽『超馴鹿船出冬桜』の総合演出・音楽監修を務めるなど活動は多岐に渡る。小学校及び中学校音楽教科書（教育芸術社）の執筆・編集・出演、後進の育成など普及・教育活動にも力を注ぐ。本年、デビュー25周年を迎え、ピアノとのデュオアルバム「邂 Kai」をリリース、コンサートツアーを企画。現在、公益財団法人都山流尺八楽会所属・竹琳軒大師範。都山流道山会主宰。日本三曲協会会員。東京藝術大学副学長・音楽学部准教授、徳島文理大学客員教授。美幌観光物産大使（北海道）。

https://dozan.jp

山田和樹

2009年ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝。ほどなくBBC響を指揮し欧州デビュー。2012年～2018年スイス・ロマンド管首席客演指揮者、2016/17シーズンからモンテカルロ・フィル芸術監督兼音楽監督、2023年4月からバーミンガム市響の首席指揮者兼アーティスティックアドバイザーを務め、2024年5月には同団音楽監督に就任。2026/27シーズンよりベルリン・ドイツ響首席指揮者兼芸術監督に就任予定。日本では、東京混声合唱団音楽監督兼理事長、学生時代に創設した横浜シンフォニエッタの音楽監督としても活動し、2026年4月より東京芸術劇場芸術監督(音楽部門)に就任予定。

サンタ・チェチーリア国立アカデミー管、トゥールーズ・キャピトル国立管等への定期的な客演のほか、近年は、ベルリン・フィル、ミラノ・スカラ座フィル、スウェーデン放響、クリーブランド管、ニューヨーク・フィル、サンフランシスコ響にデビュー。

https://kazukiyamada.com

藝大フィルハーモニア管弦楽団

東京藝術大学に所属するプロ・オーケストラで、定期演奏会に加え「合唱定期」「オペラ定期」「モーニング・コンサート」などを行うほか、指揮科学生との演奏会・試験・演習、東京藝大ジュニア・アカデミーの生徒との共演など、学生の演奏経験の拡充にも資している。学外でも、近年では新国立劇場、彩の国さいたま芸術劇場、長崎県、新潟県、秋田県などでの公演で好評を博した。海外では、2017年6月のチリでの4公演（日本・チリ修好120周年記念）に続き、2023年12月、アルゼンチンのコロン劇場（Teatro Colon）での公演で聴衆を魅了した。2024年12月、ヴァイオリンの巨匠ジェラール・プーレ氏と共にCD録音を実施した。（公社）日本オーケストラ連盟準会員。

●最新アルバム情報

デビュー25周年記念アルバム「邂 Kai」

発売日：2025.3.29 Release

品番：DOCD-0002/03

価格：5,000円（税込）

仕様：2枚組、全25曲入り

DO-Market(https://do-market.stores.jp/)にて発売中

■藤原道山25th Anniversary Concert「邂」ツアー情報

●群馬公演(https://www.city.midori.gunma.jp/kosodate/1001647/pal/1004962/1007372.html)

日時/2025年9月27日（土）14：00開演（13：15開場）

会場/グンエイホールPAL

●大阪公演(https://phoenixhall.jp/)

日時/2025年10月19日（土）14：00開演（13：30開場）

会場/あいおいニッセイ同和損保 ザ・フェニックスホール

藤原道山に関するお問合せは

株式会社ディーオー(https://www.doinc.co.jp/) 03-6206-0852（平日13時～17時）

までお願い致します。