米国大手経済メディアWSJ から贈られる「Next Era Innovative　Ophthalmic Medicine Award」を鈴木眼科グループ 理事長の鈴木高佳が受賞

老眼・近視の治療である多焦点眼内レンズ治療を展開する鈴木眼科グループ(本社:神奈川県横浜市、理事長:鈴木高佳、以下 鈴木眼科)は、理事長の鈴木高佳が、国際的に影響力のある米国メディア「THE WALL STREET JOURNAL」が主催する「The Future of Everything」にて、「Next Era Innovative Ophthalmic Medicine Award」を受賞したことをご報告いたします。

■受賞背景

鈴木眼科グループは、「多焦点眼内レンズ」による一度の治療で“生涯裸眼”の実現を目指す、高品質で安心安全の治療を追求し続ける眼科です。2010年に戸塚駅前鈴木眼科を開院し、現在は同クリニックをはじめ、鎌倉など県下に計4カ所のクリニックを展開しています。

20年前から多焦点眼内レンズ手術を実施し、手術実績は国内トップクラスの1万7,000件以上にのぼります。理事長の鈴木高佳は、国内でいち早く多焦点眼内レンズと水晶体再建手術の治療に携わり、老眼・白内障に悩む患者様に寄り添ってきました。

こうした活動が注目され、昨年11月には「THE WALL STREET JOURNAL」の社会課題に向き合う先駆者を紹介するコーナー「Next Era Leaders」に鈴木のインタビューが公開※されました。この度の授賞式は、こちらのインタビューに関連するものとなります。

※「THE WALL STREET JOURNAL」のコーナー「Next Era Leaders」

https://partners.wsj.com/next-era-leaders/taking-the-joy-of-seeing-to-new-heights/

■受賞式 概要- 受賞日時:2025年5月28日- 場所:アメリカ ニューヨーク- 受賞式名:The Future of Everything by THE WALL STREET JOURNAL本授賞式は、アジア各国で活躍する次世代リーダーが表彰されるもので、未来に向けて課題に果敢に向き合う、様々な業界のリーダーが選出されます。■鈴木眼科グループ 理事長 鈴木高佳よりコメント

「このたびは、栄誉ある賞をいただき誠に光栄です。また、私の妻であり優れた眼科医でもある鈴木美砂医師にも感謝を伝えたいです。私たちはお互いを専門職として刺激し合いながら、2人の子どもを一緒に育てています。

私は、多焦点眼内レンズ(IOL)を用いたレーザー手術を専門とし、老眼・白内障・近視・乱視など複数の視力の悩みを一度に解決する治療に取り組んでいます。この治療法により、患者様には「裸眼でクリアな視界を。眼鏡もコンタクトも必要ありません」と伝えることができます。

鈴木眼科グループは、毎年1,200件超の多焦点眼内レンズ手術を行い、この数字は日本国内トップレベルの実績です。今後も専門性を高め、より多くの患者様に貢献してまいります。

このような素晴らしい栄誉を、本当にありがとうございました。」

■「THE WALL STREET JOURNAL」について

1889年の創刊から現在まで135年間、発行され続けている米国の大手メディア。

世界を代表する経済・ビジネスメディアの一つで、これまで自動車やテクノロジーをはじめとする新しい産業などを創刊時から今日までに起きた様々なニュースを世界中に届けてきました。

■鈴木眼科グループについて

鈴木眼科グループは、「多焦点眼内レンズ」による一度の治療で“生涯裸眼”を目指す、高品質で安心・安全の手術を追求し続ける眼科です。2010年4月に戸塚駅前鈴木眼科を開院以降、現在は鎌倉、逗子など神奈川県を中心に4つのクリニックを展開しています。

最新の高性能な多焦点眼内レンズを多数取り揃えており、白内障手術、近視・乱視治療だけでなく、複数焦点のある多焦点眼内レンズによる手術が最も有効性が高いと言われている老眼治療にも対応しています。

https://suzukigankagroup.com/

鈴木眼科のすべての執刀医は、数千の執刀経験のある医師です。また、保険適用外の治療を行うことができる選定医療である多焦点眼内レンズの手術を行う要件として、白内障手術の執刀件数が100件以上、医師の診療経験から5年以上などといった基準も満たしています。

患者さまに裸眼で生活できる喜びを体感してほしいという想いで老眼や白内障の治療に向き合っています。

昨今、高齢化社会により、老眼や白内障に悩む人が増えており、多焦点眼内レンズの手術件数は増加しています。そうした背景のもと、2024年11月より、戸塚駅前鈴木眼科だけでなく、鎌倉小町通り眼科でも同治療の診察・手術を開始しました。*

*参考:2024年12月18日プレスリリース「鈴木眼科グループ、鎌倉小町通り眼科にて老眼や白内障の治療・多焦点眼内レンズ手術の受付を開始!」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000147461.html

■鈴木眼科グループ理事長 鈴木 高佳プロフィール

神奈川県逗子市出身。

東京歯科大学水道橋病院眼科にて、多焦点眼内レンズが日本で厚生労働省から認可を受ける前の臨床・治験の段階から、国内でいち早く多焦点眼内レンズの治療の最前線に携わる。

生涯裸眼で過ごすことへの喜びや驚きを多くの方に味わって欲しいという思いで、多焦点眼内レンズの治療・手術を担当。

●経歴

1994年:日本医科大学卒

1994年:日本医科大学付属第一病院にて麻酔科研修、その後、横浜市立大学医学部付属病院眼科所属

同大学病院、藤岡眼科病院(函館)、佐伯眼科クリニック(小田原)の勤務を通し、白内障手術をはじめ眼科一般の経験を積む。

2002年:東京歯科大学市川総合病院

・角膜疾患の診断・治療に従事

・東京歯科大学水道橋病院眼科勤務

2006年:国際親善総合病院眼科部長に就任

網膜硝子体疾患に対する手術および内科的治療(光線力学療法、抗血管内皮増殖因子硝子体注射治療法など)を導入し、多数の患者の診断と治療を担当する。

2010年:戸塚駅前鈴木眼科を開院

●書籍:「メガネ・コンタクトレンズはもういらない!多焦点眼内レンズ入門」(2021年)

https://totsuka-suzuki.com/blog/18

●YouTube:https://www.youtube.com/@suzukigankagroup/videos

