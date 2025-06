THE ORAL CIGARETTES、TVアニメ『桃源暗鬼』OP主題歌「OVERNIGHT」が配信リリース決定&ジャケット写真公開とともに配信事前予約プレゼントキャンペーンもスタート！

株式会社ポニーキャニオン

THE ORAL CIGARETTES

THE ORAL CIGARETTESの最新曲「OVERNIGHT」が7月11日に配信リリースすることが決定し、ジャケット写真も公開となった。同日にMusic Videoもプレミア公開されることが決定した。THE ORAL CIGARETTESのオフィシャルYouTubeチャンネルではティザームービー第一弾も公開された。

この曲は7月11日、日本テレビ系金曜よる11時「フラアニ」枠にて全国30局ネットで放送を開始するTVアニメ『桃源暗鬼』のOP主題歌となっており、アニメの世界観とリンクした歌詞に、疾走感溢れるサウンドとメロディアスなボーカルラインが乗ったロックナンバーだ。現在公開されているTVアニメのPVの中でも使用されている。





また、配信を記念してApple MusicのPre-Add、またはSpotifyのPre-Saveを登録した方を対象にTVアニメ『桃源暗鬼』オリジナルスマホ壁紙がもらえるキャンペーンがスタートしているのでぜひそちらも合わせてチェックしてほしい。『桃源暗鬼』は「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)で連載中の漆原侑来による人気漫画作品。日本人なら誰もが知っている昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描いたファンタジー作品。コミックス累計部数は300万部を突破しており、2025年夏アニメの中で最も注目度の高いアニメ。全国各地での夏フェスの出演や、9月17日より「ALL MY LIFE TOUR 2025」と銘打ちツーマンによるライブツアーを開催することを発表しているTHE ORAL CIGARETTESの最新曲の公開を楽しみに待とう。

「OVERNIGHT」ジャケット写真



■■THE ORAL CIGARETTES /配信シングル「OVERNIGHT」

■配信日:2025年7月11日(金)

■配信サイトはこちら:https://oral.lnk.to/OVERNIGHTPR



■■「OVERNIGHT」Music Video

■URL: https://youtu.be/xYT7E72vT1s

※7月11日(金)22:00プレミア公開



■■「OVERNIGHT」MV Teaser 1

■URL: https://youtu.be/9UPgLCx0bCk



■■THE ORAL CIGARETTES「OVERNIGHT」Pre-Add / Pre-Saveキャンペーン実施内容

2025年7月11日(金)に配信されるTHE ORAL CIGARETTES「OVERNIGHT」を期間内にApple MusicでPre-AddまたはSpotifyでPre-Saveしていただいた方全員に、TVアニメ『桃源暗鬼』オリジナルスマホ壁紙をプレゼント!



■Apple Music / Pre-Addとは?

Pre-AddとはApple Musicで、楽曲配信日にご自身のApple Musicアカウントのライブラリに対象の楽曲が追加されるサービスです。



■Spotify / Pre-Saveとは?

Pre-SaveとはSpotifyで、楽曲配信日にご自身のSpotifyアカウントのマイライブラリに対象の楽曲が追加されるサービスです。



【Apple Music Pre-Add/Spotify Pre-Save用URL】https://oral.lnk.to/OVERNIGHTPR



【キャンペーン応募URL】https://form.run/@toc-overnight-preaddpresavecp



【キャンペーン期間】2025年7月10日(木)23:59まで





【参加方法】

1.配信ページにアクセスください:https://oral.lnk.to/OVERNIGHTPR

2.ページ内「Apple Music “Pre-Add”」「Spotify “Pre-Save”」のいずれかをタップください

3.予約登録完了画面をスクリーンショットしてください

※Apple Musicボタンが「Pre-added」もしくはSpotifyボタンが「Pre-saved」となっている画面をスクリーンショットしてください。

※応募はApple Music・Spotifyどちらかだけで構いません

4.応募フォームにアクセスください:https://form.run/@toc-overnight-preaddpresavecp

5.応募フォーム内にて画像とともに応募を完了してください

6.キャンペーン終了後、後日待受画面をお送りします



詳しくはこちら→特設ページ:https://theoralcigarettes.com/feature/overnight



■■■ALL MY LIFE TOUR 2025

9月17日(水)【大阪】Zepp Osaka Bayside w/coldrain

9月19日(金)【広島】BLUE LIVE広島 w/SPARK!!SOUND!!SHOW!!

10月2日(木)【宮城】SENDAI GIGS w/go!go!vanillas

10月6日(月)【東京】Zepp Haneda w/SCANDAL

10月8日(水)【福岡】Zepp Fukuoka w/The BONEZ

10月14日(火)【北海道】Zepp Sapporo w/HEY-SMITH

11月18日(火)【愛知】COMTEC PORTBASE w/SiM



■■■作品概要

『桃源暗鬼』

原作:漆原侑来(秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載)



■放送情報

2025年7月11より毎週金曜23時日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT(フラアニ)」枠にて全国30局ネットで放送

先行配信:ABEMA(放送終了後、ABEMAにて国内最速配信 7月11日より毎週金曜24:00~)

配信:7月14日より毎週月曜よる24:00~各種配信プラットフォームにて順次配信



Anime Festa・アニメ放題・バンダイチャンネル・dアニメストア・Disney+・DMM TV・FOD・Hulu・J:COM STREAM 見放題・Lemino・milplus・Netflix・Ponta パス・Prime Video・TELASA・U-NEXT



7月17日より毎週木曜よる24:00~ 日テレ無料・TVer



PV第二弾:https://youtu.be/2AddvIbCrr8

PV第一弾:https://youtu.be/eEsevVJAvP4

ティザーPV:https://youtu.be/fgBsa11f7mQ



■あらすじ

「お前は鬼の血を継いでいる……」

一部の人間に脈々と受け継がれる「鬼」と「桃太郎」の血。

はるか昔、自らの凶暴性を自覚するが故にひっそりと暮らしていた「鬼」だったが、

そこに「桃太郎」が攻め入った。

それぞれが「桃太郎機関」「鬼機関」を組織し、抗争すること何千年。

突然の“桃太郎”の襲撃で、自分が“鬼”だと知る主人公・一ノ瀬四季。

自らの血に棲む“鬼”と出逢った四季の宿命とは---。



---新世代ダークヒーロー鬼譚、ここに開幕!



■キャスト

一ノ瀬四季:浦 和希

無陀野無人:神谷浩史

皇后崎 迅:西山宏太朗

屏風ヶ浦帆稀:石見舞菜香

矢颪 碇:坂田将吾

遊摺部従児:花江夏樹

手術岾ロクロ:三浦 魁

漣 水鶏:愛美

花魁坂京夜:木村良平



■スタッフ

原作:漆原侑来「桃源暗鬼」(秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載)

監督:野中阿斗

監督補佐:橋本裕之

シリーズ構成・脚本:菅原雪絵

キャラクターデザイン:網サキ涼子

美術設定:別役裕之

美術監督:Scott MacDonald

色彩設計:多田早希

撮影監督:芹澤直樹

CG監督:福島涼太

編集:岡崎由美佳

音響監督:飯田里樹

音楽:KOHTA YAMAMOTO

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:スタジオ雲雀

オープニング主題歌:THE ORAL CIGARETTES「OVERNIGHT」



■INFORMATION

アニメ公式HP:https://tougenanki-anime.com/

アニメ公式X:https://twitter.com/tougenanki_anm

アニメ公式Instagram:

『桃源暗鬼』プロジェクト公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@tougen_anki

『桃源暗鬼』プロジェクト公式TikTok:https://www.tiktok.com/@tougen_anki_project

『桃源暗鬼』漆原侑来X:https://twitter.com/tougenanki



■権利表記

(C)漆原侑来(秋田書店)/桃源暗鬼製作委員会



■■■THE ORAL CIGARETTES 6th AL「AlterGeist0000」

■■発売日:2025年1月22日(水)

■■ご購入はこちらから:http://lnk.to/AlterGeist0000_CD

■■配信はこちらから:https://oral.lnk.to/AlterGeist0000PR



■■形態/品番/価格



■初回限定盤(CD/Blu-ray)(PCCA.06350 税込5,500円)

■通常盤(CD only)(PCCA.06351 税込3,300円)

■封入特典



初回限定盤・通常盤 :1枚封入

*全12種類ランダム封入、シークレットもあり!



■■収録内容

■CD

01 Bitch!!

02 DIKIDANDAN

03 DUNK feat.Masato (coldrain)

04 BUG

05 UNDER and OVER(TVアニメ『来世は他人がいい』オープニング主題歌)

06 OD

07 ENEMY feat.Kamui

08 SODA

09 Enchant

10 Savior Of My Life

11 YELLOW(MBS/TBSドラマイズム枠TVドラマ『マイホームヒーロー』主題歌)

12 愁

13 See you again



■Blu-ray

2024 Documentary & Interview 収録



■■■THE ORAL CIGARETTES 6th AL「AlterGeist0000」全曲視聴ティザー

■■URL:https://youtu.be/xx194dvw74w



<THE ORAL CIGARETTES INFORMATION>

THE ORAL CIGARETTESオフィシャルHP https://theoralcigarettes.com/

THE ORAL CIGARETTESオフィシャルTwitter https://twitter.com/oral_official

THE ORAL CIGARETTESオフィシャルInstagram https://www.instagram.com/the_oral_cigarettes_official/

THE ORAL CIGARETTESオフィシャルYouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/THEORALCIGARETTES

THE ORAL CIGARETTES公式LINEアカウント https://line.me/ti/p/%40oral_official