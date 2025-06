¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤Âç²òË¶ ÆÃÊÌÈÇ¡ÙÈ¯Çä!!

株式会社 三栄

株式会社三栄(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:鈴木 賢志)は、2025年6月23日(月)より『ルパン三世大解剖 特別版』を発売いたします。

「大解剖ベストシリーズ ルパン三世大解剖 特別版」

発売日:2025年6月23日

定価:1320円(本体:1200円)

仕様:オールカラー128P/A4ワイド・平綴じ

ISBN:9784779652318

全国の書店・コンビニにて発売

三栄公式ウェブ:https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505231/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505231/)

1967年『週刊漫画アクション』に登場した『ルパン三世』。

1971年にアニメ化されすでに半世紀以上。

以降もTVシリーズや劇場版アニメなど、新作が制作され現在もなお不動の人気を誇る。

TVシリーズは現在PART6まで制作され、近年はスピンオフ作品や他作品とのコラボレーションなども次々と作られている。

また、今年はそのスピンオフのひとつ、2014年から続く『LUPIN THE IIIRD』シリーズの新作、完結編となる『不死身の血族』が劇場公開され、約30年ぶりの劇場版2Dアニメとなる。

本書は、2019年に発売された「ルパン三世大解剖」を改訂し『LUPIN THE IIIRD』 シリーズ、いわゆる小池ルパンを特集した特別版として再編集。

LUPIN THE IIIRDシリーズの大解剖に加え、小池 健監督・次元大介役の大塚 明夫氏・サファリ役の森川 葵氏のインタビューも収録している。

時代を超えて、世代を超えて愛される『ルパン三世』の魅力をあますことなく紹介しているルパン三世大解剖 特別版。

永久保存版として是非、手にとって欲しい1冊となっている。

◆CONTENTS『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』待望の最新作であり完結編!銭形と2人のルパンルパン三世峰不二子ルパン vs ホームズ

■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



