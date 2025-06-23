Nintendo Switch(TM)用ソフト『Blackish House sideA→ -Retour-』カズアキ氏による描き下ろしイラストを公開！！
株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア)は、株式会社アリスマティック(本社:東京都文京区、代表取締役:星 昌宏、以下:アリスマティック)が保有するIP『Blackish House sideA→』のライセンス許諾を受け開発中のNintendo Switch用ソフト『Blackish House sideA→ -Retour-』において、キャラクターデザインを手がけるカズアキ氏による描き下ろしイラストを公開したことをお知らせいたします。
■カズアキ氏による新規描き下ろしイラストを公開！
特装版BOXのパッケージは、キャラクターデザインを担当した「カズアキ」氏による描き下ろしイラストを使用したデザイン！
また、特装版の特典には本イラストを使用した大判アクリルスタンドも同梱いたします。
店舗特典でも本イラストが使用されているものがございますので、ぜひ各店舗様の特典もチェックしてみてください。
ただいま予約受付中！
『Blackish House sideA→ -Retour-』製品情報サイト
https://blackishhouse-edia.com/sidea/
■「Blackish House」とは
2016年に株式会社アスガルドのレーベルhoneybee black（現:株式会社アリスマティック）より発売された、PCゲーム作品です。
才能や容姿に恵まれながらも、性格に難がある芸能人たちが集まる「星月プロダクション」を舞台に、彼らとの非日常的で甘く危険な恋愛を描いたお話となっています。
本シリーズはPC版、シチュエーションCD等の展開が行われており、2017年に続編となる『Blackish House ←sideZ』も発売され、数多くのお客様に楽しまれてきました。
今回、多くのお客様から移植のご要望をいただいておりました本タイトルを、『Blackish House sideA→ -Retour-』としてNintendo Switch向けに移植します。
■『Blackish House sideA→ -Retour-』製品情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/21592/table/932_1_62fc207828d7ff96b560df9eceac7c52.jpg?v=202506231226 ]
■関連サイト
『Blackish House sideA→ -Retour-』公式サイト
https://honeybee-cd.com/BlackishHouse/switch_sideA/
『Blackish House sideA→ -Retour-』製品情報サイト
https://blackishhouse-edia.com/sidea/
「Blackish House」ポータルサイト
https://www.honeybee-cd.com/BlackishHouse/
「Blackish House」公式SNS
https://x.com/blackish_h_hb
（@Blackish_H_hb）
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※当資料に記載されている社名、サービス名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※仕様・利用料は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合がありす。