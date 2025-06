【東京グレートベアーズ】カスパー・ヴオリネン監督 契約継続のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司)は、カスパー・ヴオリネン監督と2025-26シーズンの契約(継続)が決まりましたので、お知らせいたします。

引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

■カスパー・ヴオリネン監督 プロフィール

【 生年月日 】1984年4月22日(41歳)

【 出 身 】フィンランド

【 経 歴 】

2019-20 Raision Loimu ヘッドコーチ(フィンランド)

2020-21 ウルフドッグス名古屋 アシスタントコーチ

2021 フィンランド女子代表 アシスタントコーチ

2021-23 仁川大韓航空ジャンボス アシスタントコーチ(韓国)

2023- 東京グレートベアーズ 監督

■カスパー・ヴオリネン 監督コメント

東京グレートベアーズが引き続き私を信じて、共に歩み続けてくれることをとても嬉しく思っています。チームは毎シーズン少しずつ前進しており、これからもその歩みを止めることなく、さらに成長を重ねていきたいと考えています。私自身もクラブと共に成長しており、シーズンごとに、試合ごとに、そして日々の練習の積み重ねの中で、より良くなっていければと思っています。

東京グレートベアーズのリーダーシップ、スタッフ、そしてチームメイトは本当に素晴らしく、こうした素晴らしい仲間たちと一緒にいられることを誇りに思っています。また、ファンのみなさんとのつながりも強く感じており、まさに「一緒に戦っている」という実感があります。いつも温かく力強いご声援を、本当にありがとうございます。毎試合、みなさんの想いをしっかり感じています。

東京グレートベアーズ、そしてリルベアは、まだまだ高みを目指していけると信じています。一緒に限界を超えていきましょう!

I'm really grateful for Tokyo Greatbears to keep believing in me so that we can continue our journey together. We have taken step forward each season and we aim to keep taking them. I'm growing together with club and we want to get better season by season, game by game, practice by practice.

Tokyo Greatbears' leadership, staff and team are all amazing, so I feel proud of being part of this and happy to be surrounded with great people! I feel also that I have been fortunate enough to create connection with fans so this truly feels like we are together in this and I'm thankful for their support - I feel it in every game!

Tokyo Greatbears and also lilbears are both hungry for more! So let's break the limits together!

■クラブ運営会社

社名:株式会社グレートベアーズ

所在地:東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者:代表取締役 久保田健司

設立:2022年5月

業種名:プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ:https://tokyo-greatbears.com/