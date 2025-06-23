¡ÚÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¡Û¹©·Ý¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²ÊÌÚ¹©¸¦µæ¼¼4Ç¯À¸¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨ÈÎÇä¡ÖONE WEEK¡×¤ò»Ô¥öÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¡ª
ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¹©·Ý¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¾®Ê¿»Ô¡¿¼çÇ¤¶µ¼ø¡§»³Ãæ°ì¹¨¡Ë¤ÏMUJIcomÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø»Ô¥öÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢ÌÚ¹©¸¦µæ¼¼4Ç¯À¸¤ÎºîÉÊ¤ÎPOP UP STORE¡ÖONE WEEK¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç³Ø³Ø¶È¤Î3Ç¯´Ö¤Ç½¬ÆÀ¡¦·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿ÌÚ¹©µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¡¢ºîÉÊ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í°Æ¡¦¼Â»Ü¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ç4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤È¡¢ËÜ³Ø»Ô¥öÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹1³¬¤ÎMUJI com¤Ë¤ÆÅ¸¼¨ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã³ØÀ¸¤Ï¡¢Ìó3¥ö·î³Ý¤±¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢Á°È¾¤ÏÀ©ºî¡¢¸åÈ¾¤ÏÈÎÇä¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°È¾¤ÎÀ©ºî¤Ç¤Ï¡¢1½µ´Ö¤Ç1¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨ÎÉ¤¯À©ºî¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¹Í»¡¢ªÀ¸»ºÊýË¡¢ªÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤ÎÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÎÅ¸³«¤«¤é¡¢EC¥µ¥¤¥È¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢³Ø³°¤Ø¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤òÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢À¸»º´ÉÍý¡¢¼õÃíÊýË¡¡¢È¯Á÷ÊýË¡¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢ºîÉÊ¤ÎÎÌ»º¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢15Ì¾¤Î³ØÀ¸¤¬²È¶ñ¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¡¢¥«¥È¥é¥êー¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌÚ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤È³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥ã¥Ð¥é¤Î¾®ÊªÆþ¤ì
ÌÚÀ½¤Î²È¶ñ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ð¥é¤ÎÈâ¤ò¾®¤µ¤¯¡¢
»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¾®ÊªÆþ¤ì¡£
Shapes Lamp
ÀÑ¤ßÌÚ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¹¥¯¥é¥¤¥È¡£
¥Ø¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤Ï2¼ïÎà¤Î¾È¼Í³Ñ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¡£
book stand
¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤òÈþ¤·¤¯À°¤¨¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¡£
Maki canister
¡Ö¿Å¡×¤ò³ä¤Ã¤¿·Á¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÌÚÀ½¥¥ã¥Ë¥¹¥¿ー¡£
KASANEST
ÌÚÁÈ¤Îµ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¤ÆÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡¢
¶õ´Ö¤ËÆëÀ÷¤à»±¤¬µ¢¤ë¡ÈÁã¡É¤Î¤è¤¦¤Ê»±Î©¤Æ¡£
¥«¥¯¥·¥À¥±
ÂçÎÌÀ¸»º¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½À½Å»ë¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢ÌÚÀ½¥Í¥¸¤Î¥È¥ì¥¤¤ò²ó¤·¤ÆÊÄ¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÈóÀ¸»ºÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¡Ç½¤¬À®¤êÎ©¤Ä¥³¥ó¥Æ¥¤¥Êー¡£
miro.
¸°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¹á¿å¡¢¥ê¥Ã¥×¡£
¤³¤Î¶À¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¡ª
µ¤»ý¤Á¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¡ªº£Æü¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤·¤ã¤¤¡ª
tronc stool
¡ÖTronc¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ÇÌÚ¤Î´´¤Î°ÕÌ£¡£ÁÇËÑ¤Ç¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê·Á¤¬¶õ´Ö¤ËÌþ¤·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¼°¥¹¥Äー¥ë¡£
ply clock
À®·Á¹çÈÄ¤Î·Ú¤ä¤«¤ÊÊÉ³Ý¤±»þ·×¡£
Áõ¾þ¤¬¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤ÈÌÜ¤ò¼æ¤¯¡£
Hang, Clip, Place
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤ÎÊÉ³Ý¤±¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡£
³Ý¤±¤ë¡¢¶´¤à¡¢ÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Ò¥Î¥¤¦¤Á¤ï
Á´¤Æ¹ñ»º¥Ò¥Î¥À½¡£»æ¤Î¤è¤¦¤ËÇö¤¯Æ©¤±¤ë¼Á´¶¤äÊÁ¡¢¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
woo bouquet
²ÖÂ«¤ò¤Û¤É¤¯¤È¤¡¢¾¯¤·¼ä¤·¤¯¤Æ¤É¤³¤«¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿²Ö´ï¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¥¬¥é¥¹¤Î´ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿ºü¡ÊÂç¡¢Ãæ¡¢¾®¡Ë
¥Ö¥Êºà¤ËÏ¤¿§¼¿¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿¡¤¼¿¤È¤¤¤¦µ»Ë¡¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£
shift box
¾ö¤Î¹½Â¤¤Î½ÀÆðÀ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥â¥¸¥åー¥ë²È¶ñ¡£
¿§¤ÎÇ»Ã¸¤äÌÚÌÜ¤â¤¬²È¶ñ¤ÎÊÑ²½¤Î²ÄÇ½À¤ò¸ì¤ë¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖONE WEEK¡×
¢£²ñ´ü¡§2025Ç¯6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§MUJIcomÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø»Ô¥öÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¢©1620843 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«ÅÄÄ®1-4 ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø»Ô¥öÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹1F
¢£»þ´Ö¡§10:00-20:00
¢£¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¡¦ÆîËÌÀþ¡Ö»Ô¥±Ã«¡×±Ø¡¢ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¡Ö»Ô¥öÃ«¡×±Ø4ÈÖ½Ð¸ý²¼¼ÖÅÌÊâ3Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡*¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ÐÅ¸¼Ô¡§ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¹©·Ý¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹ÌÚ¹©Àì¹¶4Ç¯À¸
¢£web¥µ¥¤¥È ¡§https://mauwoodwork.theshop.jp/
¢£Instagram¡§https://www.instagram.com/mauwoodwork/
¡ÒËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ó
ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø ¹©·Ý¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê
koude@musabi.ac.jp