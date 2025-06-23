KDDI「次世代リモート接客プラットフォーム」にAVITAのアバター接客を採用

AVITA株式会社

アバターや生成AIを活用したサービス開発を行う、AVITA株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：石黒浩、以下「AVITA」）は、KDDI株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：松田浩路、以下「KDDI」）が2025年6月23日に提供を開始する「次世代リモート接客プラットフォーム」において、当社のアバター接客サービス「AVACOM」が採用されたことをお知らせいたします。

本プラットフォームは、KDDIと株式会社ローソン（以下、「ローソン」）が推進する” Real×Tech Convenience”に実装され、通信・金融・ヘルスケア・家事支援など、生活に密着したさまざまなサービスをリモート（遠隔）接客で提供するものです。

お客さまは、これまで専門店に足を運ばなければ受けられなかったサービスを、より身近な場所で利用可能になると同時に、サービス提供者側は、相談内容や利用シーンに応じて、アバターまたは顔出しによる接客スタイルを選択でき、オペレーターの負担軽減と最適な顧客体験の両立を実現します。

同日に”Real×Tech LAWSON”一号店としてオープンする「ローソン高輪ゲートウェイシティ店」の他、一部のローソン店舗およびau Style/auショップから導入を開始し、さらに今後、自治体や他業種店舗などへの拡大も検討されています。

「AVACOM」は本プラットフォームにおいて、アバター接客やAI接客を支えるインフラとして採用されています。

AIによる多言語での対応や各種お手続きの自動化・簡素化に加えて、アバターの活用により相談時の心理的ハードルを下げる効果が期待されます。また、オペレーターの顔出しを避けた接客スタイルは、カスタマーハラスメント（カスハラ）の抑制にも寄与します。

こうした取り組みを通じて、より働きやすい環境の実現を支援し、人手不足といった社会課題の解決にも貢献してまいります。

■ 「ローソン高輪ゲートウェイシティ店」でのAVACOM活用

今回、本プラットフォームの初導入先となる「ローソン高輪ゲートウェイシティ店」では、以下2つのアバター接客シーンにおいて、「AVACOM」が活用されています。

- 「Pontaよろず相談所」「次世代リモート接客プラットフォーム」を活用したリモート相談ブースです。AIアバターが最適なサービスへの案内を行い、その後、各サービスの専門スタッフが、アバターまたは顔出しで相談に応じます。「Pontaよろず相談所」の相談ブースAIアバターによるサービス案内画面顔出し接客（左）とアバター接客（右）

- “アバター店員”によるセルフレジサポートこれまで一部ローソン店舗でも導入されてきた”アバター店員”が、今回新たに3Dディスプレイによって立体的に表示され、セルフレジの利用者をサポートします。存在感のあるアバターによる案内で、より没入感のある接客体験を実現します。セルフレジでのお買い物風景3Dディスプレイのアバター店員

店舗概要

店舗名 ： ローソン高輪ゲートウェイシティ店

オープン日 ： 2025 年 6 月 23 日（月）

住所 ： 東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR1 NORTH 6階

営業時間 ： 7:00～21:00

■ アバター接客サービス「AVACOM」について

「AVACOM」は、AVITAが提供するアバターや生成AIなどのAI技術によって接客を効率化するオンライン接客サービスです。マルチプラットフォームに対応しており、AIの活用やリモート接客（遠隔接客）により、WEBサイト上でのオンライン接客による売上・契約増加や、問い合わせ効率の向上、店舗や受付の無人化・省人化、人手不足の解消に貢献します。

2022年のサービス開始以来、すでに数百件の導入実績があり、顧客接点の強化だけでなく、業務効率の向上や人手不足への対応に貢献しています。また、アバターの姿で遠隔地から働ける“アバターワーカー”という新たな雇用の形も生み出しています。

・サービス紹介ページ：https://avita.co.jp/avacom(https://avita.co.jp/avacom?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250623)

■ 会社概要

・会社名：AVITA株式会社

・代表者：代表取締役社長 CEO 石黒浩

・役 員：取締役副社長 COO 西口昇吾、社外取締役 濱口秀司

・所在地：東京都目黒区下目黒1-8-1

・設 立：2021年6月

・事業内容：アバターや生成AIを活用したサービス開発（アバター接客サービス「AVACOM」、ロープレ支援サービス「アバトレ」）／ アバターや生成AIを活用したマーケティング支援

・コーポレートサイト：https://avita.co.jp/(https://avita.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250623)

・採用ページ：https://www.wantedly.com/companies/avita

・主要サービス：

アバター接客サービス「AVACOM」：https://avita.co.jp/avacom(https://avita.co.jp/avacom?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250623)

アバターAIロープレ支援サービス「アバトレ」：https://avita.co.jp/avatar-training(https://avita.co.jp/avatar-training?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250623)

オリジナルアバター制作：https://avita.co.jp/avatar-creative-studio(https://avita.co.jp/avatar-creative-studio?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250623)