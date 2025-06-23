【らーめんAFURI】有楽町・LUMINEストリートに「AFURI 有楽町」が6月25日オープン！

AFURI株式会社「AFURI 有楽町」内観

AFURI株式会社（本社：神奈川県厚木市、代表取締役社長：中村 比呂人）は、2025年6月25日（水）、東京・千代田区有楽町のルミネ有楽町・LUMINE STREETに「AFURI 有楽町」をオープンします。AFURI史上最も東に位置し、JR有楽町駅銀座口から徒歩0分という抜群のアクセスに誕生。お仕事帰りや買い物帰りに足を運んでいただきたい、最新のAFURIです。

＜店舗情報＞

「AFURI 有楽町」

開業日：2025年6月25日（水）

住所：東京都千代田区有楽町2丁目9番1号 ルミネ有楽町 ルミネストリート AFURI 有楽町

電話番号：03-6206-3609

アクセス：JR「有楽町」駅 銀座口 より徒歩0分

営業時間：11:00～23:00（ラストオーダー22:30）

席数：17席

Google ビジネスプロフィール(https://g.co/kgs/UPK556b)

【オープン記念キャンペーン】

「AFURI 有楽町」内観看板商品「柚子塩らーめん」お客様のこころとおなかを「絶対的な美味しさ」で満たします。

オープン記念として【先着500名様限定】一杯無料券やオリジナルグッズなどが当たる「AFURIガチャ」を設置します。この機会に「AFURI 有楽町」でのお食事とガチャチャレンジを是非お楽しみ下さい。

「AFURI ガチャ」イメージ【景品例】阿夫利 タイポグラフィTシャツ【景品例】ピンバッジ&チャーム【景品例】マスキングテープ

＜AFURIについて＞

神奈川県厚木市に2001年にオープンした「ZUND-BAR」を総本店に、2003年にAFURI1号店となる「AFURI 恵比寿」をオープン。店名は、丹沢山系の東端に位置する大山（通称：阿夫利山）に由来する。厳選された鶏や魚介、香味野菜などを用いて、じっくりと炊き出す黄金色のスープが特徴。看板メニューの『柚子塩らーめん』は、滋味深い味わいのスープに生搾りの柚子果汁を合わせた、爽やかな香りが広がる一杯。老若男女、国籍問わず、幅広い方にご支持をいただいております。

＜関連情報＞

ルミネ有楽町 ：https://www.lumine.ne.jp/yurakucho/

LUMINE STREET ：https://www.lumine.ne.jp/yurakucho/feature/?cd=000124

AFURI公式ホームページ ：https://www.afuri.com/

AFURI公式通販サイト ：https://shop.afuri.com/

Facebook ：https://www.facebook.com/afuri001/

Instagram ：https://www.instagram.com/afuri_fineramen/

X ：https://twitter.com/afuri_fineramen