【キャンメイク】無香料＆べたつきにくい！シーンを選ばず使いやすいネイルオイルが新登場！ナイトプールをイメージした「カラフルネイルズ」の夏っぽ新色も2025年6月下旬より発売

株式会社井田ラボラトリーズ(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:井田 仁祥)のメイクアップブランド「キャンメイク」は、どこでも気軽にネイルケアができる無香料タイプのネイルオイル「ボタニカルネイルオイル」を2025年6月下旬より新発売いたします。また、人気のネイルカラー「カラフルネイルズ」から、新色1色・限定3色を同時発売いたします。

- 商品概要:新商品「キャンメイク ボタニカルネイルオイル」 全1種 \726(税込)

キャンメイクから、オイルなのにべたつきにくく、サラッと馴染むつけ心地の無香料タイプのネイルオイルが新登場!

無香料・べたつきにくいので、フレグランスを楽しみたいときや、オフィス・学校など香りが気になる場面でも安心して使えるネイルオイルが誕生しました。チューブの先端が細く設計されているため、ハイポニキウムなどの細かい部分にも塗りやすく、オイルなのにべたつかず、さらっと肌になじむ使い心地。忙しい朝や外出先でも、手軽にネイルケアが可能です。

ポケットサイズで持ち運びにも便利。日常のちょっとした隙間時間に、毎日の新習慣に取り入れてみてくださいね!

塗りやすい先細形状

【商品特長】

■天然由来成分99.9%配合!ネイルが映えるキレイな指先に整える高保湿ネイルオイル

・ケラチン[イソステアロイル加水分解ケラチン(羊毛)](保湿成分)配合

・爪の表面を保護して健やかに保ち、ネイルが映えるツヤのある美爪に

・オイルなのにべたつきにくく、さらさらの使い心地なのでシーンを選ばず使える

■一滴ずつ使えて、細かい部分にも塗りやすい滴下チューブタイプ

・1滴ずつ塗布量を調整できる滴下チューブを採用

・先細形状なので、爪のキワやハイポニキウムなど細かい部分にも塗りやすい

・持ち運びにも便利なポケットサイズで外出先でも気軽にネイルケアができる

■無香料タイプ(天然精油の香り)

・どんな場面でも使いやすい無香料タイプ(合成香料不使用)

・香りが苦手な方、普段お使いのメイクアイテムやフレグランスとの相性を気にする方におすすめ

■6種の天然由来のオイルを配合

・ホホバ種子油、バオバブ種子油、アーモンド油、オリーブ果実油、ツバキ種子油、ヒマワリ種子油

・乾燥しやすい爪や甘皮にうるおいを与える

■5種のフリー処方設計

・鉱物油、シリコン、パラベン、エタノール、合成着色料 全てフリー

滴下タイプなので、ハイポニキウムにもピンポイントで塗りやすい!

※ハイポニキウムとは、爪と指先をつないでいる部分のこと

- 商品概要:「キャンメイク カラフルネイルズ」 新色1色・限定3色 各\396(税込)

塗りやすさ・美しいツヤ・速乾性を兼ね備えた大人気ネイルカラーから、“ナイトプール”をイメージした4色が登場!

★新色・限定色の注目ポイント

テンションが上がる、夏らしさ全開のカラーが新登場。ナイトプールのようなリッチなムードをまといながら、海やプール、花火大会などの夏イベントにぴったりなカラーです。水着や浴衣など、夏ならではのコーディネートとも相性抜群。青み系のカラーがクールな印象を添えつつ、指先を華やかに彩り、見ているだけで気分も高まります!

ハンドはもちろん、ペディキュアにもおすすめ。指先から夏気分を盛り上げてくれる、季節限定のカラーをぜひお楽しみください。

左から、N115 シェルフロート、N116 DJナイト、N117 カクテルブルー、N118 ピンクジェニック

<新色> N115 シェルフロート

ブルーパールがちらちら輝く透け感のあるシルバー。プールに浮かぶ貝殻モチーフの浮き輪をイメージ!

<限定> N116 DJナイト

偏光パール輝く、ブルー。ナイトプールでDJがパフォーマンスをしているシーンをイメージ!

<限定> N117 カクテルブルー

偏光パール輝く、ライトブルー。プールにダイブするシーンをイメージ!

<限定> N118 ピンクジェニック

ブルーパール輝く、青みピンク。フォトジェニックなピンクのネオンサインをイメージ!

【商品特長】

■ツヤ感にこだわった処方

・ツヤツヤと濡れたような仕上がり

・カラフルネイルズのネイルケアNNH(ネイルハードナー)、

NTC(トップコート)と一緒に使うと、キレイなカラーがより長持ち

■こだわりの塗りやすさ

・塗りやすさにこだわり、持ちやすい長さのキャップを採用

・液含みが良くコシのあるラウンドブラシが扇形に広がり、ムラなくキレイに塗れる

■セルフネイルにうれしい速乾タイプ

・すぐに乾くので気軽にネイルが楽しめる

【カラー展開】 新発売 全4色/新色1色・限定4色

★<新色> N115 シェルフロート:ブルーパールがちらちら輝く透け感のあるシルバー

★<限定> N116 DJナイト:偏光パール輝く、ブルー

★<限定> N117 カクテルブルー:偏光パール輝く、ライトブルー

★<限定> N118 ピンクジェニック:ブルーパール輝く、青みピンク

※既存色については、以下のページをご覧ください。

https://www.canmake.com/item/detail/96(https://www.canmake.com/item/detail/96)

- 2025年、キャンメイクは40周年!

You Can Make it なりたい自分になれますように

「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したキャンメイクは、

この春40周年を迎えました。

これからも「かわいい!に出会える」をコンセプトに、リーズナブルでありながらも高品質な、心ときめくコスメをお届けしてまいります。

40thアニバーサリーイヤーも、たくさんの「かわいい!」に出会えますように(ハート)

【40周年ブランドムービー公開中】 https://youtu.be/jwO1cAqI8zw(https://youtu.be/jwO1cAqI8zw)

【CANMAKE 40周年特設サイト】 https://www.canmake.com/40th/(https://www.canmake.com/40th/)

