【キャンメイク】うるんと透明つや肌仕上げの「フィットグロウクッション」からピンク系新色が登場！大人気涙袋用アイシャドウ「プランぷくコーデアイズ」の新色も2025年6月下旬より発売

株式会社井田ラボラトリーズ(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:井田 仁祥)のメイクアップブランド「キャンメイク」は、薄膜・つや・崩れにくさのすべてを追求したクッションファンデーション「フィットグロウクッション」から新色1色と、大人気の涙袋用アイシャドウパレット「プランぷくコーデアイズ」から、しゃぼん玉デザイン容器の限定1色を2025年6月下旬より発売いたします。

- 商品概要:「キャンメイク フィットグロウクッション」 新色1色 \1,650(税込)

薄膜×つやが美しい(ハート)大好評のキャンメイク初のクッションファンデーション「フィットグロウクッション」に、明るめピンクベージュ「ピンクナチュラル」が仲間入り。自分にピッタリのカラーやなりたい肌印象で選べる3色展開に!

03 ピンクナチュラル ※仕上がりイメージ

★新色の注目ポイント

03 ピンクナチュラル

今年3月の発売以来、まるでフィルターをかけたような透明つや肌に仕上がるとご好評いただいている「フィットグロウクッション」!

新色03は、明るめの01と黄みよりの02の中間的なカラーで、肌に自然な血色感を与えて、黄ぐすみ感のない明るい肌印象へと仕上げます。

【商品特長】

■もっちり透明つや肌仕上げ

・もっちりと内側から溢れるようなつや感

・自然に顔色がトーンアップし、フィルターをかけたような透明感のある仕上がり

■塗っていないような薄膜&うるんと水分感

・まるで塗っていないみたいに薄膜で、ムラなくお肌にフィット

・軽いつけ心地でなじませやすく、厚塗り感のないみずみずしい使用感

かわいいリボンデザインのパッケージも大好評(ハート)

■お肌をキレイに“魅せる”ナチュラルカバー

・薄膜でありながら、お肌の悩みをナチュラルにカバー

・シワが目立ちにくく、ほうれい線にたまりにくい

細かい部分まで塗りやすい!しずく型パフ付

■水・汗・皮脂に強くてヨレにくく、崩れにくい!

・時間が経っても顔色がくすみにくく、塗りたての仕上がりが持続

・メイク直しにも使える

■11種の美容保湿成分配合

・6種のヒアルロン酸、セラミドNP、ナイアシンアミド、レチノール、ツボクサエキス、マカデミア種子油を配合

・うるおいが持続し、乾燥しにくい

■SPF50+・PA+++

【カラー展開】 全3色/新発売 新色1色

<既存色> 01 ライト:明るいベージュ

<既存色> 02 ナチュラル:自然なベージュ

★<新色> 03 ピンクナチュラル:明るめピンクベージュ

01 ライト ※仕上がりイメージ02 ナチュラル ※仕上がりイメージ- 商品概要:「キャンメイク プランぷくコーデアイズ」 限定1色 \792 (税込)

ぷっくり涙袋がつくれる涙袋用アイシャドウパレットから、しゃぼん玉のように儚げで透明感のある涙袋に仕上がる、ライラックピンク「しゃぼんだまプランぷく」が登場!

★新色の注目ポイント

<限定> 05 しゃぼんだまプランぷく

新色05は、ピュアで儚げなライラックピンク!青ラメを配合することで、透明感×儚さをUPして、まるでしゃぼん玉のような透明感のある儚げな印象の涙袋に。青み系なのでブルべさん向きですが、透け感があるのでどなたにも使いやすいカラーです。05だけの限定しゃぼん玉デザイン容器にもご注目(ハート)

※仕上がりイメージ05 しゃぼんだまプランぷく 限定のしゃぼん玉デザイン(ハート)

【商品特長】

■マット・パール・ラメ+血色影カラーの涙袋用アイシャドウパレット

・涙袋用に同系色のマット・パール・ラメの3種類+影用に1色のパウダーをセット

・その日のメイクやTPOに合わせて自由に仕上がりが選べる

■こだわりの“血色影カラー”

・影寄りの色みなのに血色感もあって目元が暗くならない絶妙カラー

・淡い発色のマットカラーで自然な立体感のある涙袋にみせる

■涙袋用チップ&涙袋の影用ブラシ付

・涙袋用チップは、肌当たりが良くなめらかでモチモチの感触

・きめ細かいスポンジなので、なめらかにパウダーが伸ばせる

・涙袋の影用ブラシは、斜めカットで狙った部分に影が描ける

涙袋用の太チップ、涙袋の影用ブラシ付

【カラー展開】 全4色/新発売 限定1色

<既存色> 01 アプリコットプランぷく:ナチュラルな印象に仕上がるコーラルカラー

<既存色> 02 サクラプランぷく:かわいい印象に仕上がるピンクカラー

<既存色> 03 ミルクティプランぷく:ニュートラルなほんのりピンクベージュ

★<限定> 05 しゃぼんだまプランぷく:ピュアで儚げなライラックピンク

左から01、02、03、05- 2025年、キャンメイクは40周年!

You Can Make it なりたい自分になれますように

「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したキャンメイクは、

この春40周年を迎えました。

これからも「かわいい!に出会える」をコンセプトに、リーズナブルでありながらも高品質な、心ときめくコスメをお届けしてまいります。

40thアニバーサリーイヤーも、たくさんの「かわいい!」に出会えますように(ハート)

【40周年ブランドムービー公開中】 https://youtu.be/jwO1cAqI8zw(https://youtu.be/jwO1cAqI8zw)

【CANMAKE 40周年特設サイト】 https://www.canmake.com/40th/(https://www.canmake.com/40th/)

