世界で最もプレイされているMOBAゲーム『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』史上最大規模のアップデートが間もなく実装！

▶︎大型アップデートを機にタイトルが『Honor of Kings Plus』に進化

▶︎新ヒーロー「元流の子」が登場

▶︎プレイヤーの声を反映した新機能と改善要素を実装

世界で最もプレイされている MOBA ゲーム*1 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』が、これまでで最大規模となるバージョンアップデートの詳細を公開しました。今回の大型アップデートを機に、ゲームは『Honor of Kings Plus(オナー・オブ・キングス・プラス)』へと進化します。6月24日(火)から配信予定の新バージョンでは、プレイヤーのフィードバックを反映した数々の改善や新コンテンツを、すべて無料で体験できます。

今回のアップデートに関してゲームプロデューサーのDean Huang(ディーン・ホアン)氏は次のようにコメントしています。

「ライブサービス型ゲームである以上、開発チームはプレイヤーの声に真摯に耳を傾け、『Honor of Kings (オナー・オブ・キングス)』を進化させ続ける責任があります。『Honor of Kings Plus(オナー・オブ・キングス・プラス)』では、革新的で魅力的な新要素の導入に挑戦し、既存の機能にも大幅な改良を加えました。コミュニティの反応を楽しみにしています。」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zaSgG4yMHss ]

「元流の子」、新時代の幕開けを告げる

MOBAジャンルとしては初となる試みとして、「元流の子」はプレイヤー自身の分身となるゲーム内のアバターです。これまでにない深いカスタマイズ性と没入感を提供します。

「元流の子」は単なる新しいヒーローではなく、戦場における“あなた自身”の延長線上にある存在なのです。

- 自分だけの外見をデザインしよう

- 見た目を自由に選択

- 肌の色をカスタマイズ

- 衣装を選択

- 追加の衣装やヘアスタイルなどをアンロック可能

- 背景・ステッカー・ネームプレートを選んで、自分だけの2Dポスターを作成・共有

- アダプティブ・コンバットシステム(適応型戦闘システム)

- 多様な武器&スキルが複数のレーンで有効

- 試合中にバフ効果を自由に選択可能

- 「元流の子」の展開スケジュール

- 「元流の子(マークスマン)」:6月24日(火)より登場

- 「元流の子(タンク)」:7月に登場予定

- 「元流の子(メイジ)」:7月に登場予定

プレイヤーの活躍がより正当に評価される新システムへ

『Honor of Kings Plus(オナー・オブ・キングス・プラス)』のアップデートでは、たとえ敗北した試合であっても、プレイヤー個人のパフォーマンスがより正当に評価され、星を報酬として得られるようになります。

- 総合評価基準

- 勝敗ポイント = 試合の勝利 + 個人のパフォーマンスポイント

- 個人のパフォーマンスポイント = 基本評価 + ハイライトモーメントのポイント

(この合計がレーティングに換算され、獲得ポイントが決まる)

- ハイライトモーメントを達成したプレイヤーには、評価と星が付与される

- ハイライトモーメントの例

- 単独で高地タワーを破壊し、さらに敵のクリスタルを破壊した場合

→ 評価が一気に「SSS」へジャンプ

- 試合をフルスコアで勝利した場合

→ 追加で2つの星を獲得

- 1対9のような苦境でも、全力を尽くした場合

→ 星を維持、あるいは獲得の可能性

- MVPではないが、敗北チームの一員としてゴールド評価を獲得した場合

→ 星獲得の可能性あり

さらに、グローバル版『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』では、中国版と比べてより透明性の高いシステムが導入され、各評価ランクに明確なボーナスポイントが割り当てられるようになります。

言語の壁を無くす取り組み

プレイヤー同士の円滑なコミュニケーションを実現するため、開発チームは、6月24日(火)より『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』においてリアルタイム音声の文字起こしおよび翻訳機能を既存の翻訳システムに追加することを発表しました。この強化された機能は、まず中国語、英語、インドネシア語、マレー語に対応し、今後さらに多くの言語に対応する可能性も検討されています。

- 既存のフレンドやチームメンバーと、これまで以上にスムーズにコミュニケーションが可能- 新しい仲間づくりをサポート

戦場体験のさらなる改善

すべてのレーンが一方的に押されてしまうような試合展開におけるプレイヤーのストレスを軽減し、よりスムーズなゲーム進行を実現するため、明日からスポーンタイミング、属性、報酬などに変更が加えられます。

- ミドルレーンのミニオン数が4体に増加- 中央の川の精霊は撤去され、ミドルレーンの流れとバランスが改善- クラッシュ・ファームレーンの川の精霊および空間の精霊の出現頻度、能力、報酬を調整- ファイアファルコの出現タイミング、スキル、報酬も再調整- 3レーンすべてのスーパーミニオンのステータスを引き下げ、終盤の圧力を軽減- タワーのシールドシステムを変更- プレイヤースキル「ワープ」が常時使用可能に。ビジュアルエフェクトも改善

さらに、プレイヤーは「バウンティミッション」に参加できるようになり、試合中に特定のターゲットを撃破することで報酬やゴールドを獲得できるチャンスが与えられます。

「戦令(Honor Pass)」がリニューアル!

従来の「戦令(Honor Pass)」システムは、コミュニティから指摘された主な課題のひとつであり、それを受けて、より効率化されたクエスト制の導入に至りました。この新システムはイベント報酬の主要な獲得手段となり、プレイヤーは以下の行動に対して経験値を獲得できるようになります。

- 「戦令」クエストの達成- ハイライトモーメントの達成- キャンペーンの完了

これらの経験値は「戦令」のレベルアップに使用でき、さらに多くの報酬を獲得することが可能になります。

- さらに…

- ゲームをアップデートしたプレイヤーには、最初の1か月間「アドバンス戦令」が無料で付与されます

- 新「Honor Pass」第1弾はKWC(Honor of Kings World Cup)をテーマに展開

・レベル1達成時にすぐに女媧の新スキン「月からの使者」を獲得、アクティブにプレイし、レベル80まで到達すると、「アレッシオ - EWCスキン」を無料で入手可能

- 「アドバンス戦令(上級)」にアップグレードすると、次回または今後の「戦令」に使える398バウチャーも追加で獲得できます

そして、まだまだ新要素が続きます──

- 「欲しいものは、今すぐゲット!」- 期間限定無料プレゼント祭り(1688バウチャー相当のスキン割引チケットを無料で入手可能)

- 6月19日(木)から開始されるクエストを達成すると限定イベントトークンを獲得可能

- 6月24日(火)以降、最新バージョンにアップデート後は、イベントセンターで限定イベント割引チケットに引き換えできます

- 6月28日(土)から30日(月)までの期間、ショップ内で1688相当の割引チケットを使用し、対象スキンの割引購入が可能に!

・この割引チケットの有効対象は 2025年1月1日(水)以前に登場したすべてのスキンです(ただし、新登場のユンエイのスキン「ミラージュスピア」は対象)

・この割引チケットは最低利用額なしで使え、最大1688バウチャー分の割引が可能です。使用は1つのスキンに限られ、パック商品などのバンドル購入には利用不可となります。

- すべてのスキンが無料で使える「Plus」キャンペーン開催!

- 6月28日(土)~30日(月)の期間中、6月24日(火)以前に実装されたすべてのゲーム内スキンが無料で使用可能になります。これには期間限定スキンやレジェンダリースキンも含まれます。

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は現在iOSとAndroidでプレイ可能です。

以下URLより無料でダウンロードいただけます。

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja)

日本語版公式サイトおよびSNS

Honor of Kings (オナー・オブ・キングス)公式サイト:https://www.honorofkings.com/jp/

Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)X: https://x.com/hok_jp

Honor of Kings Japan Esports情報局 X: https://x.com/hokjp_esports

Honor of Kings Japan Discord: discord.gg/ExBmZdRjCR(http://discord.gg/ExBmZdRjCR)

英語版公式SNS

Instagram:@honorofkings(https://www.instagram.com/honorofkings)

Facebook:@HonorofKingsGlobal(https://www.facebook.com/HonorofKingsGlobal)

X:@HonorOfKings(https://x.com/HonorOfKings)

YouTube:@honorofkings(https://www.youtube.com/@honorofkings)

Twitch:@hok_global_esports(https://www.twitch.tv/hokesportsjp)

TikTok:@hokglobal(https://www.tiktok.com/@hokglobal)

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』製品概要

タイトル: 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』

ジャンル: MOBA

プラットフォーム: iOS / Android

Google Play ストア: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja)

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071

配信日時: 2024年6月20日

価格: 基本プレイ無料 ※ゲーム内課金あり

公式サイト: https://www.honorofkings.com/jp/

権利表記: (C)2025 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.

*1自社調べhttps://www.timistudios.com/tencents-timi-studios-sets-world-daily-active-user-record-as-mobile-moba-honor-of-kings-hits-100-million-dau/

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』について

TiMi Studio Groupが開発する『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は世界で最も人気のあるMOBA となり、登録ユーザー数は2億人を超え、毎日1億人以上のプレイヤーがチーム戦のスリルを楽しんでいます。多様なキャラクターや細部まで描かれた戦場デザインに加え、ハンス・ジマー、久石譲、ハワード・ショアなど世界的に有名な作曲家が手がけた音楽が特徴となっており、プレイヤーをユニークでカラフルな世界に引き込みます。『Honor of Kings』は、無料プレイながら、自由なプレイで公平に勝てるバトルシステムに誇りを持っており、成功はプレーヤーの費やした金額ではなく、プレーヤーのスキルと戦術によって決まります。 『Honor of Kings』は、アマチュアからプロまでの競技プレイをサポートする、活発なeスポーツエコシステムの本拠地でもあります。『Honor of Kings』の詳細については、X(https://x.com/hok_jp)、YouTube(http://www.youtube.com/@hokjp)やDiscord(https://discord.gg/ExBmZdRjCR)、TikTok(https://www.tiktok.com/@hokglobal)をご覧ください。



Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神:NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/jaや公式X x.com/LevelInfiniteJPをご覧ください。

TiMi Studio Groupについて

Tencent Games の子会社である TiMi Studio Group は、世界をリードするビデオゲーム開発および運営チームであり、世界中のプレイヤーに提供するエンターテイメントの質の向上に努めています。中国の深圳に本社を置き、モントリオール、ロサンゼルス、シアトル、シンガポール、上海、成都にオフィスを構えるTiMiは、これまでに様々なジャンルと複数のプラットフォームにわたり、高品質で創造性の高いゲームを忠実に作り上げてきました。2008年に設立されたTiMiは、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』、『爆走ドリフターズ』、『Delta Force』 など、一連のヒットタイトルを開発してきました。 またTiMiは世界最大級ゲームブランドの信頼できるパートナーとして、『コール オブ デューティ モバイル』やポケモン初の戦略的チームバトルゲーム『Pokemon UNITE』、『エイジ・オブ・エンパイア モバイル』、そして今後リリースを控える『モンスターハンターアウトランダーズ』などのAAAタイトルを制作しています。TiMi Studio Groupについての詳細は、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/timistudios/)の@timistudios(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFK4nGZtHDQtQAAAZNtb66AdN9bdQVf1ZV-a7ooGCRoZ50oxHp_xQ_DJBclBI-FL9szmE10aUTy6jw0fdGO5FEPznGVzee4gYqUY1FS0uIJ9cFHJrRm4JDX0YWwZ4WtLvP2jJU=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftimistudiogroup%2F)をご覧ください。