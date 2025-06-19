doda転職求人倍率　2025年5月は2.28倍（前月差-0.08ポイント）

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda（デューダ）」(https://doda.jp/)（編集長：桜井 貴史）は、2025年5月の転職求人倍率をまとめた「doda転職求人倍率」を発表いたします。

doda転職求人倍率レポート：https://doda.jp/guide/kyujin_bairitsu/(https://doda.jp/guide/kyujin_bairitsu/)

doda転職求人倍率は、中途採用市場における需給バランスを表すもので、dodaの会員登録者（転職希望者）1人に対して、中途採用の求人が何件あるかを算出した数値です。

＜算出式※：求人数（採用予定人員）÷転職希望者数＞

※分子・分母はdoda独自の定義により算出したものです。

2025年5月の概況

転職求人倍率：2.28倍（前月差：-0.08ポイント）

求人数：前月比 0.0％、前年同月比 +1.3％

転職希望者数：前月比＋3.5％、前年同月比 +14.0％

求人数は、業種別では12業種（「その他」は除外）のうち8業種で前月から増加しました。最も増加率が大きかったのは「外食・レジャー」（前月比104.4％）、次いで「金融」（前月比102.3％）でした。職種別では11職種（「その他」は除外）のうち7職種で前月から増加しました。最も増加率が大きかったのは「販売・サービス」（前月比102.2％）、次いで「事務・アシスタント」（前月比101.6％）でした。

【求人数増加率（業種別・職種別）】

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