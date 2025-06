CUTIE STREET、CANDY TUNEに大歓声！ 沖縄最大級のガールズファッションフェス『OKINAWA COLLECTION 2025』大盛況にて閉幕【オフィシャルレポートVol.2】

沖縄コレクション実行委員会

2025年6月21日(土)、沖縄サントリーアリーナにて『OKINAWA COLLECTION 2025』(略称:『オキコレ2025』)が開催されました。今年で3回目を迎える本イベントは、130組以上の出演者が登場する沖縄最大級のガールズファッションフェス。会場では、最新トレンドを取り入れた多彩なファッションショーやトークセッション、ライブパフォーマンスが繰り広げられ、のべ5,130人の来場者を魅了。アリーナ外のフードエリアや体験ブースも賑わい、終日熱気に包まれていました。

イベントの模様は、ライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」で無料配信され、X、Instagram、TikTokといったオキコレ公式SNSでもステージの様子を配信。本日以降も順次、ステージの様子や出演者からのコメント等も公開予定となっています。沖縄最大級のファッションの祭典をSNSでもお楽しみください。

X:https://x.com/okicolle

Instagram:https://www.instagram.com/okinawa_collection/

TikTok:https://www.tiktok.com/@okicolle_official

シークレットゲストにゴリエ登場! トレンドファッションにも注目の2nd STAGE!

【Zipper STAGE】

ファッション誌『Zipper』の世界観を表現したステージは、Y2Kテイストを取り入れたエッジィでカジュアルなビタミンカラーのルックが特徴的でした。登場モデルは、黒嵜菜々子、風華ありさ、蒼井羽音、おめぐ、かすみん(おこさまぷれ~と。)、そしてディープブルーが目を引く増田彩乃(CUTIE STREET)。さらに、人気兄弟モデルの森英寿(もーりーしゅーと)と森愁斗(もーりーしゅーと)も加わり、個性豊かなラインナップでランウェイを彩りました。

ステージ後には、森英寿と森愁斗の仲良し兄弟トークが繰り広げられ、会場は大盛り上がり。しゅーとは「青い沖縄の空とカラフルなTシャツがポイント」と語り、弟のもーりーはパイナップルをイメージした衣装をまといながら、「嬉しい気持ちでいっパイン」というユニークな名言!?を飛ばして、観客を笑顔にしました。

【ARTIST LIVE - CANDY TUNE】

話題のSNSヒット曲で注目を集めるガールズグループCANDY TUNEがステージに登場。代表曲の「キス・ミー・パティシエ」「レベチかわいい!」「倍倍FIGHT!」の3曲をエネルギッシュに披露しました。軽快なビートとキャッチーなメロディーに乗せて、パワフルかつキュートなパフォーマンスで観客を魅了。会場は瞬く間に熱気に包まれ、この夏最大級の盛り上がりを見せるライブとなりました。人気急上昇中のCANDY TUNEが放つ、ポップでパワフルな魅力が存分に発揮されたステージです。

【アップティーSTAGE】

「アップティー」ステージでは、先日入籍を発表し注目を集めるかとゆりをはじめ、朝ドラ女優のみりちゃむ、人気ライバーのもちの あん(FR2PON!)、涼那、アイドルグループの一ノ瀬天音(Luce Twinkle Wink☆)、積木三ツ見(Jewel☆Garden)、上村佳里奈(Shibu3 project)、千葉恵里(AKB48)といった多彩な顔ぶれがランウェイを華やかに彩りました。それぞれが沖縄をイメージしたオリジナルTシャツをまとい、爽やかな風が吹くような清涼感あふれるステージを披露。会場に夏の訪れを感じさせました。

さらに、シークレットゲストとしてゴリエがサプライズ登場。アップティー製作「PECORI」Tシャツを着用した沖縄発のパフォーマンスグループB.B.WAVESとともに、伝説のヒット曲「PECORI NIGHT」を披露し、会場は一気に大盛況となりました。ゴリエの軽快なトークとB.B.WAVESの躍動感あふれるパフォーマンスで、観客の笑顔と歓声が絶えないひとときとなりました。

【3rd FASHION SHOW STAGE】

「ehka sopo」のステージには、なごみ、田仲埜愛、小國舞羽、板倉可奈(CUTIE STREET)、仲本愛美(まなまな)、水上真乃、佐藤和奏、古澤里紗(CUTIE STREET)が登場。トレンド感あふれる今まさに着たいスタイルに、どこかレトロな古着のエッセンスをほんのりプラス。ガーリーカジュアルを軸に、自分らしさを表現できるスタイリングを提案しました。ふんわりとしたバルーンシルエットや繊細なフリルなどのガーリーディテールと、Tシャツやデニムを合わせたミックススタイルが特徴。“comfortable and floaty”(心地よく、軽やかに)をテーマに、軽やかで涼しげなファッションで会場を彩りました。

「Maison Shun Ishizawa」は、洗練された武骨さを追求したコレクションを披露しました。サガラ刺繍のワッペンがあしらわれたTシャツや、遊び心あふれる宇宙人ぬいぐるみストラップなど、個性的な柄とストリートモードが見事に融合。まず登場したのは、クールな表情で会場の空気を一変させたGYUTAE。続いて、加藤ナナ、平美乃理、あいさ、坂田琴音、櫻井亜蓮、森英寿(もーりーしゅーと)、西島蓮汰(OCTPATH)、原田波人、アリアナさくら、そしてギャップのある表情で王林が登場し、個性豊かなパフォーマンスで観客を魅了しました。

「MERCURYDUO」は、シーズンコンセプト「ROMANTIC NOSTALGIA」を掲げ、どこか懐かしい可愛らしさと、凛とした大人の雰囲気が共存するコレクションを展開しました。夏の夕日を思わせる温かみのあるレッドから、夜空のブルーへと移りゆく色彩のグラデーションが特徴的なエモーショナルなスタイリングが目を引きました。ランウェイには、おさき、りんか、HIMEKA、小川桜花(Girls²)、東恩納瑠花、深瀬美桜、櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)、鈴木ゆうかといった多彩なモデルが登場。ブランドの世界観を体現した洗練されたポージングとクルクルと変わるキュートな表情で、ステージを華やかに彩ました。

【LARME SPECIAL STAGE】

雑誌『LARME』による夢のように甘く幻想的な世界観が広がるステージには、白い羽をまとったMINAMIと桜庭遥花(CUTIE STREET)が仲良くランウェイに登場し、可憐で繊細な佇まいで観客を魅了。続いて、希空、早瀬ノエル(FRUITS ZIPPER)、さくら、平松想乃、川本笑瑠(CUTIE STREET)、松本かれん(FRUITS ZIPPER)といった豪華なモデル陣が、ホワイトフリルに包まれたスタイリングで登場しました。まるでお人形たちが現実から飛び出してきたかのような、ファンタジックな世界観。現実を忘れてしまうような“異空間”の没入感は、LARMEならではのプロデュース力が光るひとときでした。

そして極め付けは、アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」で活動する松本かれん(FRUITS ZIPPER)と桜庭遥花(CUTIE STREET)による新ユニット、その名も「PiKi(ピキ)」が、ステージ上で電撃デビューを発表しました。サプライズの発表にどよめく会場で、彼女たちは新曲「Kawaii Kaiwai」を初お披露目。キュートで中毒性のあるメロディーと、フレッシュなパフォーマンスに観客は一気に引き込まれました。新たなアイコンとしての誕生を高らかに告げた瞬間に、会場は歓声と熱気に包まれました。

【ホワイトニングショップ STAGE】

「ホワイトニングショップ」のステージでは、爽やかで甘さのあるブルーテイストを基調としたルックが披露されました。登場したのは、PyunA.(ぴょな)、すみぽん(高倉菫)、山崎心、倉田乃彩、石川渚の5名。衣装は清涼感のあるライトブルーやホワイトを基調に、キラキラとしたアクセサリーやフリルをあしらったスタイリングで統一。“ホワイトな口元”とリンクした透明感のあるビジュアルは、まさにブランドコンセプトとシンクロした仕上がりとなりました。会場に広がるのは、まるで弾けるサイダーのような華やかさと清涼感。笑顔あふれるポージングとともに、涼やかで眩しい夏の訪れを感じさせるステージとなりました。

【PARCO CITY STAGE】

ライフスタイルとファッションの発信拠点「PARCO CITY」によるステージでは、この夏のトレンドを取り入れた5ブランドの最新コーディネートが披露され、バリエーション豊かなスタイリングで観客を魅了しました。まず、「VINT WONDERCUB」では、雪平莉左が登場。爽やかなホワイトのセットアップを着こなし、洗練された大人のカジュアルスタイルを提案。続く「nico and ...」では、三浦舞華が平成ヴィンテージを今風にアップデートしたスタイルで登場し、ノスタルジーとトレンドの融合を表現。「BAYFLOW」では、町クレアが透け感のあるブラウンワンピースをまとい、シティユースにも最適なリラックスムード漂うコーディネートを披露。「RE:ALLY」からは、黒嵜菜々子とエガサリが登場。肩元にリボンをあしらったガーリーなリアルクローズで、可愛らしさと着やすさを両立させた装いを見せました。そして「Top of the Hill」のステージには、大城采奈と奥田彩友(SWEET STEADY)が登場。エキゾチックで異国情緒あふれるサマーコーデで、王道の夏ファッションを演出しました。この夏すぐに真似したくなる、ジャンルレスで実用性の高い着こなしが詰まったPARCO CITYならではのトレンド提案ステージとなりました。

ジャンルレスなファッションの祭典を締めくくる3rd STAGE!

【SHOOTINGACT - AKASAKI】

アーティストAKASAKIがステージに登場し、独自の世界観で会場を魅了しました。披露したのは、「全身前礼」と TikTokで大人気の「Bunny Girl」の2曲。ムーディーでスモーキーなサウンドとともに、観客を沖縄の夜へと誘うようなパフォーマンスを展開しました。艶やかでありながらどこかノスタルジックなAKASAKIの歌声が響き渡り、会場は一気に大人のムードに包まれました。

【Tika STAGE】

ドレスブランド「Tika」が贈るランウェイは甘さと高級感を両立させた唯一無二の世界観を演出。テディベアを胸に抱き登場したのは、聖菜、雨宮由乙花、森脇梨々夏、蒼木るい、あらた唯、戦慄かなの、まぁみ、重川茉弥(まやりん)の8名。ドレスにはリボンやレースが袖や首元に繊細にあしらわれ、女性の魅力を最大限に引き立てるディテールが光ります。高級感と可愛さを兼ね備えた華やかなステージは、Tikaの魅力を凝縮したまさに“理想のドレスアップ体験”を感じさせる内容となりました。

【ミクチャ STAGE】

ライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」と連動したステージには、GYUTAE、前川莉珠、櫻井亜蓮、ゆいちゃみに加え、ミクチャで活躍する人気ライバー20名が登場。登場者それぞれが披露したのは、明日からすぐに真似したくなるカラフルでキュートな夏ファッション。鮮やかな色使いやポップなデザインで、会場は一気に華やかなムードに包まれました。ファッションフリークも唸る多彩なコーディネートが次々と登場し、幅広い層から支持される「ミクチャ」ならではの自由で個性的なスタイルが表現されました。

【ARTIST LIVE - Toua】

モデルとしてランウェイを華やかに彩ったとうあが、アーティストTouaとしてもステージに登場しました。パフォーマンスでは、「MY Routine」「BEST FRIEND」「MEmories」「I am I」の4曲を披露。洗練された歌声と表現力で会場を魅了し、ファッションショーに音楽の彩りを添えました。モデルとしての存在感とアーティストとしての才能が融合した特別なステージとなり、観客から大きな歓声が送られました。

【4th FASHION SHOW STAGE】

ストリートから韓国カルチャーまで、若者の“今”を敏感にキャッチし続ける「SPINNS」のステージ。注目は、ガーリーなアイテムに韓国トレンドを掛け合わせた最旬スタイリング。リボンやレース、フリル、デニムなどを効果的に取り入れ、自由で多面的な“かわいい”を表現しました。希空、塩川莉世(SWEET STEADY)、月野ゆな、米澤りあ、佐藤和奏、ユナ(一生友子)、ひなこ(一生友子)、平美乃理と個性豊かなモデルたちが、それぞれの“ムテキ”な魅力とポージングを披露し、ステージに華やかな変化の風を吹かせました。

この夏の「RESEXXY」は、「soft glossy」をテーマに艶やかで潤いを感じさせるフェミニンスタイルを提案。太陽の光を連想させるソフトでニュートラルなカラーリングと、透明感あふれるシアー素材やチュールアイテムを取り入れたコーディネートがランウェイを彩りました。登場したのは、おさき、鈴木ゆうか、小川奈々子(CANDY TUNE)、那須ほほみ、加藤ナナ、鎮西寿々歌(FRUITS ZIPPER)、まみ、小川桜花(Girls²)の8名。今季の注目アイテムとしてブーツカットデザインのデニムも登場し、スタイルアップ効果抜群のシルエットが、女性らしさをさらに引き立て、会場の視線を集めていました。

「MURUA」が今季掲げたテーマは、「Dusk till dawn」。日が沈む瞬間に映る、美しいグラデーションのように、センシュアルでクリアなMODEスタイルを展開。ラメやグリッター、グロッシーなツヤ素材、透け感のあるシアーなど、控えめながら華やかな質感のアイテムを組み合わせ、MURUAならではの洗練された女性像を描き出します。ステージには、王林、奥田彩友(SWEET STEADY)、坂田琴音、HIMEKA、アリアナさくら、コノリリ、なごみが登場。MURUAにしか魅せられない、強さと美しさを兼ね備えた唯一無二のモードスタイルを表現したステージとなりました。

【ARTIST LIVE - CUTIE STREET】

SNSでも話題の楽曲を数多く発信するCUTIE STREETがライブステージに登場。披露したのは、「ひたむきシンデレラ!」「ちきゅーめいくあっぷ計画」「かわいいだけじゃだめですか?」の人気3曲。メンバーのエネルギッシュなパフォーマンスとともに、観客からは黄色い声援が飛び交い、会場のボルテージは一気に最高潮に。SNS世代を中心に支持を集めるCUTIE STREETならではの、ポップでキュートな世界観がランウェイに鮮やかに広がりました。

【『オキコレ2025』FINALE】

ファッションショーからアーティストライブまで、約6時間にわたり展開されたイベントも、ついにフィナーレの時間を迎えました。ステージには、ランウェイを彩った豪華出演者たちが再び登場。客席に手を振りながら笑顔を見せると、会場は別れを惜しむような温かい拍手と歓声に包まれ、感動的なラストとなりました。

そして、イベントの最後には嬉しいサプライズが。次回『OKINAWA COLLECTION 2026』の開催が2026年6月20日(土)に決定したことが発表されました。なお、6月30日(火)までチケット超最速先行受付中。今年を超える感動と興奮がきっと待っているであろう『オキコレ2026』にも、ぜひご期待ください。

<OKINAWA COLLECTION 2025概要>

タイトル:OKINAWA COLLECTION 2025(略称:オキコレ2025)

日時:2025年6月21日(土)OPEN 12:00 / START 13:30

会場:沖縄サントリーアリーナ(沖縄県沖縄市山内1丁目16-1)

主催:沖縄コレクション実行委員会

後援:観光庁、沖縄県、沖縄市

<次回開催概要>

タイトル:OKINAWA COLLECTION 2026

日程:2026年6月20日(土)

会場:沖縄サントリーアリーナ(沖縄県沖縄市山内1丁目16-1)

主催:沖縄コレクション実行委員会

【チケット超最速先行】

受付期間:2025/6/21(土)18:00~6/30(月)23:59

料金:SS席 5,000円 / S席 4,000円 / A席 3,000円

販売URL:https://l-tike.com/okinawacollection/

