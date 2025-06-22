2025年大阪・関西万博 サウジアラビアパビリオン

・サウジアラビア王国館は、営業開始から70日間で100万人の来場者を迎え、5,396人のVIP来賓を招待し、1,137のイベントを実施。

・2025年5月14日、パビリオンは1日あたり17,969人の来場者を記録し、重要なマイルストーンを達成。

・Irthレストラン＆カフェは58,135人のゲストを歓迎し、45,000杯を超えるコーヒーを提供。

サウジアラビアパ王国館は、大阪万博2025で100万人を超える来場者を迎え、歴史的なマイルストーンを達成しました。2025年4月13日の開館以来、サウジアラビアパビリオンは1,137のイベントを開催し、そのうち1,021はパビリオン内、116は大阪万博2025の会場内で実施されました。

サウジアラビア王国館、2025年大阪万博で100万人の来場者を達成

当館は、開催国日本次に2番目に大きな規模で、Foster + Partners（フォスター・アンド・パートナーズ）が設計。サウジアラビアの豊かな遺産と文化を展示し、持続可能で自立した社会の実現を目指す同国の目標を体現しています。軽量のサウジアラビア産石材を使用したパビリオンの設計は、国内の町や都市を探索する空間体験を創出し、同国の深く根付いた文化遺産を反映しています。

「ビジョン2030」の下でサウジアラビアが遂げる変革の旅を多感覚的な体験で表現するパビリオンは、イノベーションと技術的近代化を通じて生活の質向上を目指す王国のコミットメントを共有しています。このパビリオンは、2025年ニューヨーク建築デザイン賞の「文化建築 - インタラクティブで体験型の空間」部門で金賞を受賞し、その革新性、スタイル、影響力が認められました。

駐日サウジアラビア王国大使・兼・サウジアラビア王国館政府代表のガーズィー・ファイサル・エス・ビンザグル閣下は、以下のようにコメントしました。

「この重要なマイルストーンを祝うことができ光栄です。サウジアラビア王国館が100万人の来場者を迎えたことは、サウジアラビアがビジョン2030の下での変革を世界に示すコミットメントを強調し、その遺産を体験し文化交流を促進する機会を提供しています。次なる100万人を目指す中、パビリオンは訪問者にサウジアラビアの成果を学ぶきっかけを提供し続けることにコミットしており、影響力を深め、世界を迎え入れることを楽しみにしています。大阪万博2025への参加は、日本との強い関係を体現しており、今年は外交関係70周年を祝う年でもあります。リヤド万博2030へ向かう旅の中で、私たちは大阪に遺産を残し、リヤド万博2030は、サウジアラビアがグローバルな目的地として変革を遂げた証となるでしょう。私たちは世界中の人々をサウジアラビアに歓迎することを楽しみにしています」

ガーズィー・ファイサル・エス・ビンザグル政府代表、サウジ広場にて100万人来場を祝う

サウジアラビア王国館では、博覧会プログラムを通じて700を超えるイベントを開催し、ライブパフォーマンス、ダンス、伝統的なショーなど、サウジアラビアの文化、遺産、芸術を多岐にわたって体験できるプログラムが用意されています。これには「アハラン・ワ・サハラン」「We Are Saudi Arabia」「The Botanist」に加え、文化スタジオでの音楽と芸術のパフォーマンスが含まれます。また、サウジアラビアの重要な節目をお祝いする主要イベントも開催され、9月23日はサウジアラビア建国記念日です。さらに、サウジアラビア王国館は、６つの没入型ルームとギャラリーを跨ぐ興奮に満ちた訪問者体験を提供します。「進化する都市」「持続可能な海」「無限の人間の可能性」「イノベーションの頂点」など、各訪問者は王国のグローバルな影響力を間近で体験できます。

・ 大阪万博2025のサウジアラビアパビリオンは、コネクティングゾーン（C14-01）内の西ゲート内に位置し、毎日9:00から21:00まで営業しています。

・ サウジアラビア・パビリオンの2025年大阪万博におけるイベントの全プログラムは、公式ウェブサイトで閲覧可能です：https://ksaexpo2025.sa/ja

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