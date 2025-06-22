創業20周年 特別企画 第2弾！【ジャンクガレッジ】ラーメン〈並盛〉100円OFFキャンペーン！！開催期間：2025年6月26日（木）～6月30日（月）
株式会社松富士食品
※ラーメン〈並盛〉のみが対象です。
ジャンクガレッジ ラーメン
野菜の量は「増し」「ダブル」「トリプル」からお好みで無料でお選びいただけます。
2005年創業の六厘舎大崎本店（現：閉店）
【会社名】 株式会社 松富士食品
株式会社松富士食品（本社：東京都千代田区）は、2025年4月18日をもちまして、創業20周年を迎えました。これを記念し、「ジャンクガレッジ」全店にて、ラーメン〈並盛〉を100円引きの特別価格で販売いたします。
創業ブランド「六厘舎」は、皆様のご愛顧に支えられ、2025年に創業20周年を迎えることができました。心より感謝申し上げます。
20周年の感謝の気持ちを込め、六厘舎グループブランド「ジャンクガレッジ」にて下記の商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひこの機会にご利用ください。
【対象商品】
ラーメン〈並盛〉 840円 → 740円（税込）
※ラーメン〈並盛〉のみが対象です。
※並盛以外のサイズは対象外です。
※「味噌ラーメン」や「辛ラーメン」は対象外です。
【販売期間】
2025年6月26日（木）～ 6月30日（月）
※一部店舗は休館日の場合がございます。
【対象店舗】
「ジャンクガレッジ」全店
ジャンクガレッジ ラーメン
野菜の量は「増し」「ダブル」「トリプル」からお好みで無料でお選びいただけます。
2005年創業の六厘舎大崎本店（現：閉店）
株式会社 松富士食品について
【会社名】 株式会社 松富士食品
【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F
【代表取締役】 竹田和重
【創業】 2005年4月18日
【設立】 2008年11月
【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売
【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序
【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/
【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/
問合せ先
https://mtfj.co.jp/inquiry/