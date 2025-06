TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』が下北沢BASEMENTBARと共催で若手アーティストのフックアップイベントを定期開催！

株式会社TBSラジオ

あなたの毎日に音楽でくつろぎをプラスするミュージックプログラム、TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』。月替わりのセレクターにオリジナルのテーマに沿った楽曲を選曲していただき、音楽を通じた癒しの時間創りを目指して制作しています。

この度、下北沢の地で長年の営業を通して素晴らしいアーティストを輩出してきたBASEMENTBARとの共催で、『CITY CHILL CLUB』が若手アーティストをフックアップしていくライブイベント企画をスタートさせます。

その名も、「Link to_ in BASEMENTBAR organized by CITY CHILL CLUB vol.1」。

第一弾となるイベントは8/28(木)に開催され、出演はインナージャーニー、kiss the gambler、生活の設計、PARIS on the City!の全4組。

CITY CHILL CLUBとBASEMENTBARが自信を持っておすすめする若手アーティストによるライブを一挙に楽しめるイベントとなります。

また、番組本編でもイベントと連動した企画を実施予定!

7月のミュージックセレクターとして、今回のイベントの共催者でもあるこっけ(shimokitazawa THREE / BASEMENTBAR)が登場するほか、今後、8/28(木)の出演アーティスト4組も本編への登場を予定しています。

「Link to_」というタイトル通り、日々ラジオをお聴きいただいているリスナーとリアルな空間で「つながる」、新しいアーティストと出会い音楽と「つながる」、そんな体験をお届けしたいという想いで始まったこのイベント。日常の疲れをふっと忘れられる時間と、人生における新たな音楽との出会いとなるような場を提供していきます。

これまで多くの音楽ラバーが出演し、良い音楽をリスナーに届けるべく制作してきた『CITY CHILL CLUB』がおくるイベントシリーズにご期待ください。

イベント概要

Link to_ in BASEMENTBAR organized by CITY CHILL CLUB vol.1

◇日程:8/28(木)

◇開場:18:30 開演:19:00

◇会場:下北沢BASEMENTBAR 【https://toos.co.jp/basementbar/】

東京都世田谷区代沢5-18-1 カラバッシュビルB1F

小田急線 / 京王井の頭線 下北沢駅より徒歩約10分

◇出演者:インナージャーニー / kiss the gambler / 生活の設計 / PARIS on the City!

◇前売券:3,500円 当日券:4,000円

◇一般発売期間:6/22(日)12:00~8/27(水)23:59

https://t.livepocket.jp/e/u50_8



◇公演に関するお問い合わせ:

BASEMENTBAR mail:basement@toos.co.jp tel:03-5481-6366

【出演者プロフィール】

インナージャーニー

19年に開催された10代限定フェス「未確認フェスティバル」の出場をきっかけに結成した、カモシタサラ(Vo&Gt)、本多秀(Gt)からなるバンド。

Vo.カモシタが手掛ける幅広い世代の心を捉えて離さないエバーグリーンな楽曲と、やさしく響く歌声、エモーショナルなバンドサウンドが各方面から絶賛され、数々のタイアップも担当。

全国各地でのライブも精力的に行ない、そのライブパフォーマンスも高く評価されるなど、若者を中心に幅広い世代から支持を集める今注目の若手バンド。

kiss the gambler

シンガーソングライター、かなふぁんによるプロジェクト。

子供の純真さと大人の深み、その両方を兼ね備えた歌声、そして⽿から離れないポップセンスが特徴のソロアーティスト。 2018年より活動を開始し徐々に音楽ファンの中で知られていくようになる。過去3枚のアルバムをリリース。

数々のCM音楽の歌唱、映画主題歌の作詞作曲歌唱を担当。2024年はテレビ東京『シナぷしゅ』の1月つきうたに楽曲提供、FUJI ROCK FESTIVAL ’24への出演、ミニアルバム『Relax!』の発表、武蔵野公会堂での初ホール公演を行った。2024年に続き、2025年7月より全国ツアー開催。

生活の設計

東京を中心に活動する2人組兄弟バンド。ソウル / ソフトロック / パワーポップに影響を受けた日本語ポップスを演奏する。

2023年に1stフル・アルバム『季節のつかまえ方』をリリース。

小西康陽、澤部渡(スカート)、オカモトコウキ(OKAMOTO'S)らが称賛。

青山 月見ル君想フにてワンマンライブ開催しソールドアウトとなる。

同年「レコードの日」に合わせ 7インチシングル『キャロライン / むかしの魔法』をリリース。

2024年には共演に澤部渡(スカート)、砂の壁を迎えた自主企画「新生活」を開催。

また、POPEYE 11月号特集「やっぱりバンドっていいよね。」にて小西康陽との鼎談記事が掲載。

ただいま2ndフル・アルバムを鋭意制作中!

PARIS on the City!

明神ナオ(vo/gt),小林ファンキ風格(gt/cho),イマ・イマイ(ba/cho),阿久津信也(dr/cho)の4人組BAND。

2017.01 明神ナオ(vo/gt)を中心にPARIS on the City ! 結成。

2024年11月に3rdアルバムをリリース。

【番組概要】

◇番組名:TBSラジオ『CITY CHILL CLUB』

◇放送時間:月~金 深夜27:00~29:00

◇内容:アーティストやクリエイターが「CHILL」をコンセプトに、毎回オリジナルのテーマに沿ったプレイリストを紹介するミュージックプログラム。放送終了後、Spotify、Apple Musicにてオンエアされたプレイリストを公開している。

◇25年6月度ミュージックセレクター

月曜1-2週 中田陽菜子

3-5週 Offo Tokyo

火曜1-2週 D-51

3-4週 VIDA Hollywood

水曜1-2週 荒巻絵美

3-4週 GANG PARADE

木曜1-2週 モノンクル

3-4週 No Buses

金曜 1週 浅香航大

2-3週 重藤 暁

4週 栗本 斉(音楽&旅ライター/選曲家)



◇25年7月度ミュージックセレクター

月曜1-2週 SUKEROQUE

3-4週 スネオヘアー

火曜1-2週 The Lamb

3週 じんぼぼんじ

4-5週 フレデリック

水曜1-2週 上西萌々

3-4週 マシコタツロウ+加藤里保菜

5週 THE YARA

木曜1-2週 LUA

3-5週 Nape

金曜1-2週 こっけ(SSW / shimokitazawa THREE店長)

3-4週 奇妙礼太郎

◇番組HP:https://www.tbsradio.jp/chill/

◇番組公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@CITYCHILLCLUB

◇公式Twitter:https://twitter.com/CITY_CHILL_CLUB

◇公式Instagram:https://www.instagram.com/city.chill.club/

◇Podcast: https://cms.megaphone.fm/channel/TBS2402583186?selected=TBS1660481354

◇過去のプレイリストなど、その他番組情報:https://lit.link/CITYCHILLCLUB