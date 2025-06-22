〈CONVERSE TOKYO〉×アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」コラボレーションアイテムを身に纏った　舞台版「結束バンド」のスペシャルビジュアルを公開！

株式会社メルローズ

100年以上の歴史を持つCONVERSEから生まれたファッションブランド『CONVERSE TOKYO(コンバース トウキョウ)』は、アニメ２期の制作が決定し注目を集める『ぼっち・ざ・ろっく！』とのコラボレーションアイテムを発表。CONVERSE TOKYO各店舗(御殿場アウトレット店を除く)と各オンラインストアにて好評販売中です。

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」は、4人の高校生がバンド活動を通じて成長していく姿を描いた青春音楽アニメで、２期の制作も決定しており、今もっとも勢いのある作品のひとつです。今回のコラボレーションでは、イラストレーター・美好よしみやクリエイティブカンパニー・HUMAN ROBOTによるアートを用いたTシャツやポーチ、アクリルスタンドなど多彩なグッズを展開し、さらに作中のアイテムを再現したジャージやスカジャンなども登場しています。

多くの観客を魅了したLIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」から生まれた舞台版「結束バンド」。その初のライブイベントが2025年6月にKT Zepp YokohamaおよびZepp Namba（OSAKA）にて開催されることが決定し、CONVERSE TOKYOもこの特別なステージに協賛いたします。

この協賛を記念し、舞台版「結束バンド」の後藤ひとり役・守乃まもさん、伊地知虹夏役・大竹美希さん、山田リョウ役・小山内花凜さん、喜多郁代役・大森未来衣さんをモデルに迎え、コラボレーションアイテムを着用したスペシャルビジュアルを公開いたしました。撮影は、アニメ1期最終回のライブシーンを想起させる体育館を中心に、学校をロケ地として実施。まるで結束バンドの4人がそこに実在しているかのような、リアルな空気感が漂う仕上がりとなっています。

本コラボレーションならではの視点で表現した、舞台版「結束バンド」の世界観を映し出すスペシャルなビジュアルをご堪能ください。

【BOCCHI THE ROCK! × CONVERSE TOKYO 舞台版「結束バンド」 SPECIAL VISUAL】

2025/06/22 12:00公開

https://converse-tokyo.jp/special/bocchitherock_vol2

【美好よしみ】「結束バンド」GRAPHIC LONGSLEEVE TEE

\10,780- (tax included)

【美好よしみ】GRAPHIC TEE

\9,680- (tax included)

【HUMAN ROBOT】GRAPHIC RINGER TEE

\10,780- (tax included)

【HUMAN ROBOT】「後藤ひとり」TRACK JACKET

\20,900- (tax included)

ぼっち・ざ・ろっく！

芳文社・『まんがタイムきららMAX』にて連載中の、はまじあきによる人気4コマ漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』。極度の人見知りで陰キャな少女・後藤ひとりが《結束バンド》というバンドに加入し、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代の3人の個性的なメンバーとともに成長していく様を描いた本作は多くの共感を集めている。2022年秋にTVアニメが放送されるや否や、若者を中心に人気が爆発。数々の賞を受賞するなど、国内外問わず絶大な支持を獲得した。

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス

Official Site : https://bocchi.rocks/

Official X : @btr_anime(https://x.com/btr_anime)

Official Instagram : @btr_isosta(https://www.instagram.com/btr_isosta/)

Official TikTok : ＠btr_chiktok(https://www.tiktok.com/@btr_chiktok)

CONVERSE TOKYO

“ 歴史性と時代性を併せ持つ 、ベーシックでクリエイティブなライフスタイル”をテーマに、100年以上の歴史を持つCONVERSEから生まれたブランドです。

“TOKYO”だからこそ表現できるカルチャーやファッション、“JAPAN ”だからこそ実現できる技術を大切にしながら、新しい価値やライフスタイルを持った CONVERSE APPAREL を提案します。

Official Online Store：

https://converse-tokyo.jp(https://converse-tokyo.jp/)

Official Instagram︓@converse_tokyo(https://www.instagram.com/converse_tokyo)

Official X : ＠converse_tokyo(https://x.com/converse_tokyo)

HUMAN ROBOT

2015年『HUMAN ROBOT TOYS』を開始。

幅広いジャンルでのフィギュア原型、デザインを担当。オリジナルソフビメーカーとして、「PANDEAD」「GhosTee」「yummy mummy」を展開中。

Official Site :

https://humanrobot.theshop.jp/

Official Instagram : @humanrobot_toys(https://www.instagram.com/humanrobot_toys)

Official X : ＠humanrobot_toys(https://x.com/humanrobot_toys)

美好よしみ

大阪府出身のイラストレーター。印象的な描線とポップな色彩表現で、ポートレートやファッションを軸にアイコニックなイラストを描く。音楽やアパレルのビジュアル、キャラクターとのコラボなど、様々な作品を手掛けている。

Official Instagram : @yoshi_mi_yoshi(https://www.instagram.com/yoshi_mi_yoshi/)

Official X : ＠yoshi_mi_yoshi(https://x.com/yoshi_mi_yoshi)