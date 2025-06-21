『ヘブンバーンズレッド』から、茅森月歌たちが各地の名所を訪れる描き下ろしイラストを使用した新商品が6月21日発売！ アニメイトでは、特典「ポストカード」がもらえるフェアも開催!!
△アクリルジオラマ
詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=16521
株式会社アニメイトは、『ヘブンバーンズレッド』の描き下ろしイラストを使用したグッズを含む新商品を、2025年6月21日（土）から販売いたします。また、同日より全国アニメイト・アニメイト通販にて【『ヘブンバーンズレッド』アニメイトフェア2025 ー君と巡る場所でー ＜前半＞】を開催いたします。
『ヘブンバーンズレッド』とは『AIR』『CLANNAD』『リトルバスターズ！』『Angel Beats!』など数々の名作を世に送り出してきたKeyが『アナザーエデン 時空を超える猫』や『消滅都市』などを開発してきたライトフライヤースタジオとタッグを組み、麻枝 准 15年ぶりの完全新作ゲームとして「最後の希望を託された少女たちの物語」を描くドラマチックRPGです。
そんな本作より、七瀬七海、和泉ユキ、茅森月歌が各地の名所を訪れる描き下ろしイラストを使用した、「アクリルジオラマ」や「SNS風アクリルキーホルダー」などが登場。さらに、別売りの「スタイルキーホルダー」と組み合わせて自分だけの編成を作ることができる「編成画面風アクリルジオラマ」などの新商品が多数発売！
また、全国アニメイト・アニメイト通販では、新商品も対象の【『ヘブンバーンズレッド』アニメイトフェア2025 ー君と巡る場所でー ＜前半＞】を2025年6月21日（土）～2025年7月20日（日）まで開催いたします。期間中、『ヘブンバーンズレッド』関連商品をご購入・ご予約で、特典「ポストカード（全6種）」を1枚プレゼントいたします。
フェア後半の情報も後日公開されるので、続報をお楽しみに！
■商品情報
アクリルジオラマ
発売日：2025年6月21日（土）
価格：各2,200円（税込）
種類：3種
△アクリルジオラマ
SNS風アクリルキーホルダー
発売日：2025年6月21日（土）
価格：各880円（税込）
種類：3種
△SNS風アクリルキーホルダー
クリアファイル
発売日：2025年6月21日（土）
価格：各440円（税込）
種類：3種
△クリアファイル
スタイルキーホルダー
発売日：2025年6月21日（土）
価格：各550円（税込）
種類：24種
△スタイルキーホルダー
編成画面風アクリルジオラマ
発売日：2025年6月21日（土）
価格：3,850円（税込）
△編成画面風アクリルジオラマ
△編成画面風アクリルジオラマ＋スタイルキーホルダー組み合わせ例
セラフィムコードアクリルプレートコレクション
発売日：2025年6月21日（土）
価格：1パック770円（税込）
1BOX（6パック入り）4,620円（税込）
種類：全6種
△セラフィムコードアクリルプレートコレクション
この他にも、多数の商品が発売！
■フェア情報
『ヘブンバーンズレッド』アニメイトフェア2025 ー君と巡る場所でー ＜前半＞
開催期間：2025年6月21日（土）～2025年7月20日（日）
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『ヘブンバーンズレッド』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ポストカード（全6種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ポストカード（全6種）
※特典はお選びいただけません。
※特典は無くなり次第終了となります。
△特典：ポストカード（全6種）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS (C)VISUAL ARTS/Key
■関連URL
『ヘブンバーンズレッド』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=16521)
『ヘブンバーンズレッド』特設サイト(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/corner.php?corner_id=3482)
『ヘブンバーンズレッド』アニメイトフェア2025 ー君と巡る場所でー ＜前半＞(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112791)
『ヘブンバーンズレッド』公式サイト(https://heaven-burns-red.com/)