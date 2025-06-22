「キミとアイドルプリキュア♪」Blu-ray vol.1ジャケット解禁！さらに購入者限定イベント出演者決定！

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株式会社マーベラス

「キミとアイドルプリキュア♪」Blu-ray vol.1ジャケット解禁！




2026年1月17日（土）開催「キミとアイドルプリキュア♪」Blu-ray vol.1 購入者限定イベントの出演者が決定！




開催日程：2026年1月17日（土）　


会場：都内某所


出演：松岡美里（キュアアイドル／咲良うた 役）


　　　高橋ミナミ（キュアウインク／蒼風なな 役）


　　　高森奈津美（キュアキュンキュン／紫雨こころ 役）


　　　南條愛乃（キュアズキューン／プリルン 役）


　　　花井美春（キュアキッス／メロロン 役）

※詳細はBlu-ray vol.1に封入予定の応募券をご確認ください。



キミとアイドルプリキュア♪ vol.1 【Blu-ray】商品情報


キミとアイドルプリキュア♪ vol.1


発売日　：2025年9月24日（水）
価格　　：25,300円 (税込)


品番　　：HPXR-3071


商品詳細：https://www.marv.jp/titles/av/10897/



■初回生産限定特典
・キャラクターデザイン・杉本海帆 描き下ろし三方背スリーブケース＆デジパック仕様
・キャラクターデザイン・杉本海帆 描き下ろしイラスト色紙応募券（全巻購入特典／応募者全員サービス）
・2026年1月17日開催予定購入者限定イベント応募券　封入



■映像特典
・変身＆アクションシーン集
・資料ギャラリー
・ノンテロップOP&ED
・CM集
・ダンスレッスン集（キュアアイドル／キュアウインク／キュアキュンキュン）
・リリックビデオ集（キュアアイドル／キュアウインク／キュアキュンキュン）

■全巻共通 特典仕様
・ピクチャーレーベル
・キャラクターデザイン・杉本海帆 描き下ろしイラストジャケット

※商品の仕様、価格、発売日、巻数構成などは予告なく変更となる場合がございます。



- 店舗別オリジナル特典情報

★購入特典つき予約はこちら
https://lnk.to/kimipre_TVBD(https://lnk.to/kimipre_TVBD)

■早期購入特典（予約含む）


【Blu-ray限定】(全巻特典)場面写ブロマイド12枚セット



■Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】


キミとアイドルプリキュア♪ Blu-ray全巻購入セット「アクリルスタンドセット」付コレクション


価格：106,700円(税込)


１.キャラクターデザイン・杉本海帆描き下ろし全巻収納BOX


２.キャラクターデザイン・杉本海帆描き下ろしアクリルスタンドセット


３.オリジナルブックレット


【全巻購入特典】


１.キャラクターデザイン・杉本海帆描き下ろし全巻収納BOX


２.オリジナルブックレット


【vol.1購入特典】※全巻購入セットも対象


・アクリルスタンド(Amazon.co.jp内プリキュアマーケットイラスト使用)

■ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ
≪Blu-ray全巻購入特典≫
１.描き下ろし全巻収納BOX
２.描き下ろしB2タペストリー

■楽天ブックス


≪Blu-ray全巻購入特典≫
１.A5キャラファイングラフ2個セット(描き下ろしイラスト＆スチール使用)
２.缶バッジ4個セット(Blu-ray各巻ジャケットイラスト使用)

■セブンネットショッピング
≪Blu-ray全巻購入特典≫
・A4アクリルプレート（Blu-ray vol.4ジャケットイラスト使用）

■amiami（オンラインショップ）
≪Blu-ray全巻購入特典≫
・F3キャンバスアート（Blu-rayジャケットイラスト使用）



■ゲーマーズ


≪Blu-ray全巻購入特典≫
・正方形ビジュアルカードセット(場面写真使用)



■東映アニメーションオンラインショップ
≪Blu-ray各巻購入特典≫
・B2布ポスター（Blu-ray各巻ジャケットイラスト使用）



■Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)
≪Blu-ray各巻購入特典≫
・アクリルキーホルダー（Blu-ray各巻ジャケットイラスト使用）



■アニメイト(通販含む)


≪Blu-ray各巻購入特典≫
・アクリルスタンド(Blu-ray各巻ジャケットイラスト使用)



発売元：株式会社マーベラス
販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

公式サイト：https://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/
公式X：＠TVanime_precure
公式Instagram：@precure_curesta
プリキュア音楽＆映像商品公式X：@precure_marv
(C)ABC-A・東映アニメーション