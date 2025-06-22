「キミとアイドルプリキュア♪」Blu-ray vol.1ジャケット解禁！さらに購入者限定イベント出演者決定！
「キミとアイドルプリキュア♪」Blu-ray vol.1ジャケット解禁！
2026年1月17日（土）開催「キミとアイドルプリキュア♪」Blu-ray vol.1 購入者限定イベントの出演者が決定！
開催日程：2026年1月17日（土）
会場：都内某所
出演：松岡美里（キュアアイドル／咲良うた 役）
高橋ミナミ（キュアウインク／蒼風なな 役）
高森奈津美（キュアキュンキュン／紫雨こころ 役）
南條愛乃（キュアズキューン／プリルン 役）
花井美春（キュアキッス／メロロン 役）
※詳細はBlu-ray vol.1に封入予定の応募券をご確認ください。
キミとアイドルプリキュア♪ vol.1 【Blu-ray】商品情報
キミとアイドルプリキュア♪ vol.1
発売日 ：2025年9月24日（水）
価格 ：25,300円 (税込)
品番 ：HPXR-3071
商品詳細：https://www.marv.jp/titles/av/10897/
■初回生産限定特典
・キャラクターデザイン・杉本海帆 描き下ろし三方背スリーブケース＆デジパック仕様
・キャラクターデザイン・杉本海帆 描き下ろしイラスト色紙応募券（全巻購入特典／応募者全員サービス）
・2026年1月17日開催予定購入者限定イベント応募券 封入
■映像特典
・変身＆アクションシーン集
・資料ギャラリー
・ノンテロップOP&ED
・CM集
・ダンスレッスン集（キュアアイドル／キュアウインク／キュアキュンキュン）
・リリックビデオ集（キュアアイドル／キュアウインク／キュアキュンキュン）
■全巻共通 特典仕様
・ピクチャーレーベル
・キャラクターデザイン・杉本海帆 描き下ろしイラストジャケット
※商品の仕様、価格、発売日、巻数構成などは予告なく変更となる場合がございます。
- 店舗別オリジナル特典情報
★購入特典つき予約はこちら
https://lnk.to/kimipre_TVBD(https://lnk.to/kimipre_TVBD)
■早期購入特典（予約含む）
【Blu-ray限定】(全巻特典)場面写ブロマイド12枚セット
■Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】
キミとアイドルプリキュア♪ Blu-ray全巻購入セット「アクリルスタンドセット」付コレクション
価格：106,700円(税込)
１.キャラクターデザイン・杉本海帆描き下ろし全巻収納BOX
２.キャラクターデザイン・杉本海帆描き下ろしアクリルスタンドセット
３.オリジナルブックレット
【全巻購入特典】
１.キャラクターデザイン・杉本海帆描き下ろし全巻収納BOX
２.オリジナルブックレット
【vol.1購入特典】※全巻購入セットも対象
・アクリルスタンド(Amazon.co.jp内プリキュアマーケットイラスト使用)
■ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ
≪Blu-ray全巻購入特典≫
１.描き下ろし全巻収納BOX
２.描き下ろしB2タペストリー
■楽天ブックス
≪Blu-ray全巻購入特典≫
１.A5キャラファイングラフ2個セット(描き下ろしイラスト＆スチール使用)
２.缶バッジ4個セット(Blu-ray各巻ジャケットイラスト使用)
■セブンネットショッピング
≪Blu-ray全巻購入特典≫
・A4アクリルプレート（Blu-ray vol.4ジャケットイラスト使用）
■amiami（オンラインショップ）
≪Blu-ray全巻購入特典≫
・F3キャンバスアート（Blu-rayジャケットイラスト使用）
■ゲーマーズ
≪Blu-ray全巻購入特典≫
・正方形ビジュアルカードセット(場面写真使用)
■東映アニメーションオンラインショップ
≪Blu-ray各巻購入特典≫
・B2布ポスター（Blu-ray各巻ジャケットイラスト使用）
■Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)
≪Blu-ray各巻購入特典≫
・アクリルキーホルダー（Blu-ray各巻ジャケットイラスト使用）
■アニメイト(通販含む)
≪Blu-ray各巻購入特典≫
・アクリルスタンド(Blu-ray各巻ジャケットイラスト使用)
発売元：株式会社マーベラス
販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
公式サイト：https://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/
公式X：＠TVanime_precure
公式Instagram：@precure_curesta
プリキュア音楽＆映像商品公式X：@precure_marv
(C)ABC-A・東映アニメーション